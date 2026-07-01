/केतन के केस को उलझाने की हो रही है कोशिश? सोनम की तरह सिया गोयल को भी मिलेगी बेल..यहां समझें पूरी कहानी

DNA : यूनानी दार्शनिक सोलोन ने कहा था, कानून मकड़ी के जाले की तरह होता है. अगर कोई कमजोर या गरीब इसमें उलझता है तो वो फंस जाता है. लेकिन, ताकतवर और अमीर इसे फाड़कर आसानी से निकल जाता है. सोलोन ने जो बात सदियों पहले कही थी.वो आज सोनम रघुवंशी के मामले में भी सही साबित हो रही है और लोग पूछ रहे हैं कि कहीं सोनम की तरह सिया गोयल भी बच जाएगी?
कोर्ट ने अपने पति के मर्डर की आरोपी सोनम रघुवंशी की बेल रद्द करने की अपील को खारिज कर दिया गया है. इस फैसले के बाद मर्डर में सोनम का साथ देने वाले राज कुशवाहा का हौसला भी बढ़ गया है. कुशवाहा के वकील अब कोर्ट में यही दलील देकर अपने मुवक्किल के लिए बेल की मांग करने वाले हैं. इन सब को देखते हुए ये सवाल उठ रहे हैं कि जब सोनम को बेल मिल गई. जब सोनम जेल से बाहर आजाद घूम रही है, तो क्या इसी तरह का अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार सिया गोयल को भी बेल मिल जाएगी.
कैसे हत्या जैसे संगीन मामलों में भी आरोपी आसानी से बेल पा जाते हैं और कैसे वकीलों की फौज एक Non Bailable यानी गैर जमानती अपराध में भी जमानत दिलवा देते हैं. आपको ये जानना चाहिए कि क्या सोनम की तरह ही सिया को भी बेल दिलवाने के लिए शातिराना तरीके से केस को घुमाया जा रहा है. लेकिन सबसे पहले देखिये कि सोनम रघुवंशी को बेल मिली. कैसे बेल रद्द करने की अपील को खारिज क्यों कर दिया गया.
सोनम के वकील ने बेल के लिए सिस्टम में एक और लूपहोल निकाला. सोनम रघुवंशी को 9 जून 2025 को जब गिरफ्तार किया गया था. तब उन्हें इंटिमेशन ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट वाला एक दस्तावेज दिया गया. इस दस्तावेज में गिरफ्तारी की वजह के लिए 17 विकल्प बताए गए हैं. लेकिन पुलिस ने सोनम को गिरफ्तार करते वक्त किसी भी ऑप्शन को टिक नहीं किया था. फॉर्म में कई ऐसे विकल्प थे जिनका उसके मामले से कोई संबंध ही नहीं था. फॉर्म में यह तक लिखा था कि वो सेना से भगोड़ी हो सकती है या भारत के बाहर अपराध में शामिल हो सकती है.
सिस्टम की इस लापरवाही को भी सोनम के वकीलों ने आधार बनाया और सोनम आज सलाखों से बाहर है. जब पुलिस की कलम लड़खड़ा जाए और वकील इसे अपना हथियार बना लें, तो अपराधियों में एक उम्मीद जाग जाती है. इसका एक ताजा उदाहरण भी है. राजा रघुवंशी हत्याकांड में सोनम के सह आरोपी राज कुशवाहा भी बेल की तैयारी में हैं.सोनम को जिस बिनाह पर बेल मिली है. उसी आधार पर अब राज कुशवाहा के वकील भी जमानत याचिका दायर करने वाले हैं.
क्या सिया के केस में भी लूपहोल्स निकालकर इस केस को उलझाने की कोशिश की जाएगी. इस केस में अभी तक जो कुछ हो रहा है. उससे ये अंदेशा जताया भी जा रहा है कि केस को किसी और दिशा में मोड़ने का प्रयास किया जा रहा है. सिया के केस में शुरुआत से ही ड्रामा शुरू हो गया है. कोर्ट में सिया के पेश होने से पहले उसका केस लड़ने के लिए दो दो वकील पहुंच गए थे. दोनों में ये झगड़ा हो गया कि कौन असली वकील है. सिया के परिवार ने इनमें से एक को अपना वकील बताया तो दूसरे ने सिया के भाई पर 10 करोड़ का मानहानि का दावा ठोक दिया है. सोचिए एक जघन्य अपराध का मामला है. मंगेतर की हत्या का मामला हैऔर कोर्ट के अंदर ये सब चल रहा है. क्या इस तरह से इस केस में ट्विस्ट एंड टर्न डालकर केस को भटकाया जा रहा है.
ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि हाईप्रोफाइल मामलों में ऐसा पहले कई बार देखा गया है कि हत्या जैसे गंभीर अपराध के आरोपी, कुछ महीनों के बाद बेल पर छूट जाते हैं.
नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के 2023 के आंकड़े बताते हैं कि हत्या के मामलों में दोषसिद्धि की दर मात्र 37 प्रतिशत है. इसका सीधा मतलब यह है कि ट्रायल पूरा होने के बाद लगभग 62% मामलों में हत्या के आरोपी बरी हो जाते हैं, सबूतों के अभाव में छूट जाते हैं. भारत में हर साल औसतन 27 से 28 हजार हत्या के मामले दर्ज होते हैं.. इस हिसाब से करीब करीब 17 हजार मामलों में आरोपी छूट जाते हैं.इसका सीधा मतलब ये है कि आधे से ज्यादा हत्या के आरोपी हमारे बीच ही आजाद घूम रहे हैं क्योंकि हमारा पुलिस और ज्यूडिशियल सिस्टम उनका अपराध सिद्ध नहीं कर पाया.