/केतन के केस को उलझाने की हो रही है कोशिश? सोनम की तरह सिया गोयल को भी मिलेगी बेल..यहां समझें पूरी कहानी

क्या सिया के केस में भी लूपहोल्स निकालकर इस केस को उलझाने की कोशिश की जाएगी. इस केस में अभी तक जो कुछ हो रहा है. उससे ये अंदेशा जताया भी जा रहा है कि केस को किसी और दिशा में मोड़ने का प्रयास किया जा रहा है. सिया के केस में शुरुआत से ही ड्रामा शुरू हो गया है. कोर्ट में सिया के पेश होने से पहले उसका केस लड़ने के लिए दो दो वकील पहुंच गए थे. दोनों में ये झगड़ा हो गया कि कौन असली वकील है. सिया के परिवार ने इनमें से एक को अपना वकील बताया तो दूसरे ने सिया के भाई पर 10 करोड़ का मानहानि का दावा ठोक दिया है. सोचिए एक जघन्य अपराध का मामला है. मंगेतर की हत्या का मामला हैऔर कोर्ट के अंदर ये सब चल रहा है. क्या इस तरह से इस केस में ट्विस्ट एंड टर्न डालकर केस को भटकाया जा रहा है.