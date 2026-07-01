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केतन के केस को उलझाने की हो रही है कोशिश? सोनम की तरह सिया गोयल को भी मिलेगी बेल..यहां समझें पूरी कहानी

ये सवाल उठ रहे हैं कि जब सोनम को बेल मिल गई. जब सोनम जेल से बाहर आजाद घूम रही है, तो क्या इसी तरह का अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार सिया गोयल को भी बेल मिल जाएगी.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 01, 2026, 10:53 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 10:53 PM IST
केतन के केस को उलझाने की हो रही है कोशिश? सोनम की तरह सिया गोयल को भी मिलेगी बेल..यहां समझें पूरी कहानी
Image Credit: Social media/X/AI Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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