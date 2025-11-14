Advertisement
क्‍या र‍िफंड में देरी होने पर हर टैक्‍स पेयर को म‍िलेगा ब्‍याज? आप भी जान लीज‍िए हकीकत

Income Tax Refund: सीए आशीष म‍िश्रा ने बताया क‍ि जहां क‍िसी तरह का र‍िफंड बकाया होता है, वहां हर महीने या उसके ह‍िस्‍से के ल‍िये 0.5% की दर से स‍िंपल इंटरेस्ट मिलना चाहिए. ब्याज की कैलकुलेशन र‍िफंड जारी होने तक रहती है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Nov 14, 2025, 04:47 PM IST
Income Tax Refund: इस साल आईटीआर फाइल‍िंग की लास्‍ट डेट 16 सितंबर 2025 थी. आईटीआर फाइल हुए करीब दो महीने का समय बीत गया है. काफी लोगों का र‍िफंड अभी तक उनके अकाउंट में नहीं आया है. लाखों टैक्सपेयर्स र‍िफंड के लि‍ए अपने बैंक अकाउंट और इनकम टैक्स पोर्टल को रोज चेक कर रहे हैं. कुछ लोगों को रिफंड मिल चुका है, लेकिन बाकी अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं. न‍ियम के अनुसार र‍िफंड में देरी होने पर यह ब्याज के साथ म‍िलता है. लेकिन क्या हर बार ऐसा होता है? आइए विस्तार से समझते हैं किन परिस्थितियों में टैक्‍सपेयर को ब्याज नहीं मिलता.

रिफंड में देरी पर क्‍या कहता है न‍ियम?

इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 244A के अनुसार यद‍ि टैक्स डिपार्टमेंट रिफंड में देरी करता है तो टैक्सपेयर को 6% सालाना ब्याज (0.5% प्रति माह या उसके हिस्से के लिए) सिंपल इंटरेस्ट के रूप में मिलता है. सीए आशीष म‍िश्रा ने बताया क‍ि जहां क‍िसी तरह का र‍िफंड बकाया होता है, वहां हर महीने या उसके ह‍िस्‍से के ल‍िये 0.5% की दर से स‍िंपल इंटरेस्ट मिलना चाहिए. ब्याज की कैलकुलेशन र‍िफंड जारी होने तक रहती है.

टैक्सपेयर की गलती से देरी हुई तो क्‍या?
कई बार देरी का कारण टैक्स डिपार्टमेंट नहीं, बल्कि टैक्सपेयर खुद होता है. सीए आशीष म‍िश्रा कहते हैं यद‍ि रिटर्न में अधूरी या गलत जानकारी दी गई हो तो असेसिंग ऑफिसर एक्‍सट्रा डिटेल मांगने के साथ ही नोटिस भी जारी कर सकता है. नोट‍िस का जवाब देरी से म‍िलने पर भी टैक्‍सपेयर को ब्‍याज नहीं द‍िया जाएगा. मतलब, टैक्‍सपेयर को अपनी गलती सुधारने में लगने वाला समय ब्याज की कैलकुलेशन से बाहर रहेगा. इसलिए रिटर्न फाइल करते समय आपको पूरी सावधानी रखनी चाह‍िए.

सेल्फ-असेसमेंट टैक्स के रिफंड पर ब्याज क्यों नहीं?
न‍ियमानुसार कुछ खास र‍िफंड पर ब्याज देने से इनकार करता है. सेक्‍शन 140A के तहत पे किये गए सेल्फ-असेसमेंट टैक्स का एक्‍सट्रा भुगतान बाद में र‍िफंड बनता है, तो उस पर क‍िसी तरह का ब्याज नहीं मिलेगा. यद‍ि रिफंड महज सेल्फ-असेसमेंट टैक्स की ज्‍यादा अदायगी से बना हुआ तो ब्याज जीरो हो जाएगा. इसके अलावा यद‍ि रिफंड अमाउंट 100 रुपये से कम है तो भी क‍िसी तरह का ब्‍याज नहीं म‍िलेगा.

CBDT के नए नोटिफिकेशन से रिफंड प्रोसेस में आया बदलाव
27 अक्टूबर 2025 को जारी CBDT के नोटिफिकेशन के अनुसार रिफंड और ब्याज कैलकुलेशन को को सुधारने के प्रोसेस को मजबूत किया गया है. अब बेंगलुरु का CPC और उसके अधीनस्थ अधिकारी सेक्‍शन 154 के तहत गलत रिफंड / ब्याज को तुरंत ठीक कर सकते हैं और सेक्‍शन 156 के तहत डिमांड नोटिस जारी कर सकते हैं. इसका मतलब, गलत ब्याज मिलने पर उसे वापस मांगा जा सकता है या रिफंड को बकाया टैक्स में एडजस्ट किया जा सकता है. 

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

income tax

