डॉक्टरों को H-1B वीजा फीस से मिलेगी राहत? 1 लाख डॉलर का झटका हो सकता है खत्म!
डॉक्टरों को H-1B वीजा फीस से मिलेगी राहत? 1 लाख डॉलर का झटका हो सकता है खत्म!

पिछले हफ्ते ट्रंप ने एक प्रोक्लमेशन साइन कर H-1B वीजा पर 1 लाख डॉलर (लगभग 83 लाख रुपये) की नई फीस लगाने की घोषणा की थी. यह कदम न सिर्फ भारतीय आईटी कंपनियों के लिए बड़ा झटका साबित हुआ.

Written By  Shivendra Singh|Last Updated: Sep 22, 2025, 11:28 PM IST
डॉक्टरों को H-1B वीजा फीस से मिलेगी राहत? 1 लाख डॉलर का झटका हो सकता है खत्म!

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया फैसले ने भारतीय पेशेवरों, खासकर आईटी और हेल्थकेयर सेक्टर में काम करने वालों के बीच हड़कंप मचा दिया है. पिछले हफ्ते ट्रंप ने एक प्रोक्लमेशन साइन कर H-1B वीजा पर 1 लाख डॉलर (लगभग 83 लाख रुपये) की नई फीस लगाने की घोषणा की थी. यह कदम न सिर्फ भारतीय आईटी कंपनियों के लिए बड़ा झटका साबित हुआ, बल्कि लाखों भारतीय डॉक्टरों और मेडिकल प्रोफेशनल्स के सपनों पर भी पानी फेरता दिखा. लेकिन अब इस फैसले में एक बड़ी राहत की संभावना नजर आ रही है.

ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक, व्हाइट हाउस ने साफ किया है कि यह फीस सभी पर लागू नहीं होगी. कुछ खास कैटेगरी के प्रोफेशनल्स, खासकर डॉक्टर और मेडिकल रेजिडेंट्स को इस भारी-भरकम फीस से छूट मिल सकती है. व्हाइट हाउस की प्रवक्ता टेलर रोजर्स ने एक ईमेल बयान में कहा कि प्रोक्लमेशन कुछ छूट की अनुमति देता है, जिसमें फिजीशियन और मेडिकल रेजिडेंट शामिल हो सकते हैं.

भारतीय डॉक्टरों के लिए राहत की किरण
यह बयान भारतीय डॉक्टरों के लिए उम्मीद की नई किरण लेकर आया है. हर साल हजारों भारतीय मेडिकल प्रोफेशनल्स अमेरिका में बेहतर अवसरों और प्रशिक्षण के लिए जाते हैं. यदि डॉक्टरों को इस फीस से छूट मिलती है, तो उनके लिए रास्ता कुछ हद तक आसान रहेगा.

यह भी पढ़ें- भारतीय टेक दिग्गजों की नई स्ट्रैटेजी! H-1B वीजा महंगा होने के बाद भी बिजनेस पर नहीं होगा बड़ा असर, जानिए कैसे

आईटी सेक्टर पर सबसे बड़ा असर
वहीं दूसरी ओर, भारतीय आईटी इंडस्ट्री पर इस फैसले का सबसे गहरा असर पड़ सकता है. लगभग 71% H-1B वीजा धारक भारतीय हैं, जिनमें से अधिकांश टेक सेक्टर से जुड़े हैं. इन्फोसिस, विप्रो, कॉग्निजेंट और टीसीएस जैसी कंपनियां वर्षों से इस वीज़ा प्रोग्राम के जरिए अपने इंजीनियर और डेवलपर्स को अमेरिकी प्रोजेक्ट्स पर भेजती रही हैं. लेकिन 1 लाख डॉलर की फीस इस मॉडल को महंगा और मुश्किल बना सकती है.

अमेरिकी राजनीति और भारतीय असर
ट्रंप प्रशासन का कहना है कि इस कदम से सिर्फ “बेहद प्रतिभाशाली” लोग ही अमेरिका में आ पाएंगे और इससे अमेरिकी नौकरियों की सुरक्षा होगी. वहीं, आलोचकों का मानना है कि यह फैसला अंतरराष्ट्रीय टैलेंट के प्रवाह को रोक देगा और इनोवेशन की रफ्तार धीमी कर देगा.

