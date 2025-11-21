'हफ्ते में 6 दिन काम, '12 घंटे की शिफ्ट' Dodge AI के को-फाउंडर की पोस्ट से बहस शुरू, जानिए क्या है पूरा मामला?

Hiring Post Triggers Debate : इंफोसिस के नारायण मूर्ति के 70 घंटे काम वाले बयान के बाद देश में काम के घंटों को लेकर बहस शुरू हो गयी थी. लेकिन अब एक नया मामला सामने आया है. बेंगलुरु स्थित AI स्टार्टअप Dodge AI के को-फाउंडर आदित्य ठाकुर इन दिनों सोशल मीडिया पर आलोचना का सामना कर रहे हैं. इसकी वजह- कंपनी की हायरिंग पोस्ट जिसमें इंटर्न्स और फुल-टाइम इंजीनियर्स से ऑन-साइट 12 घंटे (सुबह 11 बजे से रात 11 बजे), हफ्ते में 6 दिन काम करने की अपेक्षा जताई गई है. इसके बाद सोशल मीडिया पर बवाल शुरू हो गया है.

क्या कहा गया था पोस्ट में?

LinkedIn पर साझा अपने पोस्ट में आदित्य ठाकुर ने बताया कि कंपनी 'AGI for ERP” बनाने के मिशन पर काम कर रही है और ये Tier-1 VC-backed स्टार्टअप है, जिसके फार्च्यून 500 कंपनियों के साथ लाइव प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं. उन्होंने Founding Engineer(s) की हायरिंग का जिक्र करते हुए कहा कि ये उन लोगों के लिए है जो रियल यूजर्स के साथ काम करना चाहते हैं और एंटरप्राइज सेक्टर के भविष्य को आकार देने की क्षमता रखते हैं.

लुभावने पैकेज, लेकिन काम के घंटे पर उठे सवाल

प्री–फाइनल या फाइनल ईयर छात्रों के लिए इंटर्नशिप: ₹1 लाख/माह

1–2 साल का अनुभव रखने वाले इंजीनियर्स के लिए फुल-टाइम ऑफर: ₹30–60 LPA कटक

बता दें, कई लोगों ने पैकेज की तारीफ की, वहीं सबसे ज्यादा चर्चा लंबी शिफ्ट्स पर हुई है. HSR Layout, बेंगलुरु में ऑन-साइट काम की शर्त और 12 घंटे की ड्यूटी ने यूजर्स को नाराज कर दिया. एक यूजर ने जिम सब्सक्रिप्शन को ही मजाक बनाते हुए लिखा, 'पर्क्स अच्छे लग रहे थे, लेकिन 11 बजे सुबह से 11 बजे रात तक पढ़ते ही सब क्लियर हो गया. कर्मचारी जिम कब जाएगा?

वर्क-लाइफ बैलेंस पर बड़ा सवाल

एक अन्य यूजर ने लिखा, 'कई देश 4डे वर्क वीक की ओर बढ़ रहे हैं, हम अब भी बर्नआउट को नॉर्मल बना रहे हैं. लंबे घंटे बेहतर प्रोडक्ट नहीं बनाते, स्वस्थ टीमें बनाती हैं.'

भारत के स्टार्टअप कल्चर पर चर्चा

कई लोगों ने कहा कि भारतीय टेक सेक्टर में काम के घंटे और वर्किंग कंडीशन्स के लिए एक सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है. यूजर्स के अनुसार स्टार्टअप कल्चर में काम का दबाव बढ़ता जा रहा है और मौजूदा श्रम कानून समय के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं.