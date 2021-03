2 महीने में दूसरी बार महंगा हुआ हवाई सफर, 5% तक बढ़ा Domestic Flights का किराया

नई दिल्ली: महंगाई की मार झेल रही आम जनता को केंद्र सरकार (Central Government) ने एक और बड़ा झटका दिया है. शुक्रवार को देश में घरेलू विमानों (Domestic Flights) का किराया 5 फीसदी तक बढ़ा दिया है. सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी (Hardeep Singh Puri) ने ट्वीट करते हुए ये जानकारी साझा की है.

उन्होंने कहा कि 'विमान ईंधन यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) की कीमत में लगातार हो रही बढ़ोतरी के मद्देनजर घरेलू विमानों का किराया 5 प्रतिशत बढ़ाया गया है. इसके चलते हवाई यात्रा थोड़ी महंगी हो सकती है. पुरी ने बताया कि हवाई यात्रा के अधिकतम किराए में कोई बदलाव नहीं किया गया है.'

There has been a continuous rise in price of ATF so it has been decided to increase the lower fare band by 5% keeping the upper fare band unchanged. We may open the sector for 100% operations when daily passenger traffic crosses 3.5 lakhs on 3 occasions in a month.

— Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) March 19, 2021