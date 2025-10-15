Advertisement
trendingNow12963064
Hindi Newsबिजनेस

विदेशी मेहमानों ने दिया झटका को अपनों ने बढ़ाया हाथ, दनादन लगा दिए पैसे, 6 लाख करोड़ रुपये का बनाया रिकॉर्ड

शेयर बाजार में जिस तरह से विदेशी निवेशकों की बिकवाली हावी है, उसने बाजार के सेंटीमेंट को बिगाड़ रखा है. विदेशी निवेशकों (FII) की बिकवाली जारी है, लेकिन देसी निवेशकों का जोश हाई है. DII ने साल 2025 में निवेश का रिकॉर्ड बना दिया है और 23 अरब डॉलर से अधिक की निकासी की.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Oct 15, 2025, 06:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

विदेशी मेहमानों ने दिया झटका को अपनों ने बढ़ाया हाथ, दनादन लगा दिए पैसे, 6 लाख करोड़ रुपये का बनाया रिकॉर्ड

Investment: शेयर बाजार में जिस तरह से विदेशी निवेशकों की बिकवाली हावी है, उसने बाजार के सेंटीमेंट को बिगाड़ रखा है. विदेशी निवेशकों (FII) की बिकवाली जारी है, लेकिन देसी निवेशकों का जोश हाई है. DII ने साल 2025 में निवेश का रिकॉर्ड बना दिया है और 23 अरब डॉलर से अधिक की निकासी की. घरेलू निवेशकों ने साल 2025 के कुल निवेश के लेवल को पार कर लिया है. यही कारण भी है कि विदेशी निवेशकों की जबरदस्त मुनाफावसूली के बावजूद भी सेंसेक्स और निफ्टी भारी गिरावट से बचे हुए है. 

DII का निवेश  

 घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने भारतीय इक्विटी बाजार में 2025 में अब तक करीब 6 लाख करोड़ रुपए निवेश किए हैं. यह 2007 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) की ओर से डेटा एकत्रित करने की शुरुआत के बाद से अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है. नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के आंकड़ों से मुताबिक, इस मजबूत घरेलू निवेश ने कैलेंडर वर्ष 2025 के दौरान विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा की गई बिकवाली के प्रभाव को संतुलित कर दिया, जिन्होंने भारतीय इक्विटी से 23.3 अरब डॉलर या 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की निकासी की है.  

Add Zee News as a Preferred Source

नेट डीआईआई निवेश, जिसमें बैंकों, डीएफआई, पेंशन योजनाओं और म्यूचुअल फंडों को शामिल किया जाता है, कैलेंडर वर्ष 2024 में 5.26 लाख करोड़ रुपए से अधिक था, जो इक्विटी के लिए बढ़ते घरेलू समर्थन को दर्शाता है .एफपीआई ने कैलेंडर वर्ष 2025 में प्राथमिक बाजार और अन्य माध्यमों से घरेलू इक्विटी में 49,590 करोड़ रुपए का निवेश किया है. विश्लेषकों ने अनुमान लगाया कि आगे भी यह गति बनी रहेगी, जिसका मुख्य कारण एसआईपी प्रवाह है, जो बाजार में गिरावट के बावजूद भी मजबूत बना हुआ है.  

क्यों विदेशी निवेशक निकाल रहे हैं पैसा 

कई रिपोर्टों के अनुसार, लेहमन संकट के बाद, जब विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने पैनिक में बिकवाली शुरू की थी, उस दौरान घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) को खरीदारी से फायदा हुआ था.
विश्लेषकों के अनुसार, घरेलू संस्थागत निवेशकों ने बीएफएसआई, पूंजीगत वस्तुओं, स्वास्थ्य सेवा और ऑटो क्षेत्रों में अपना निवेश बढ़ाया है.डीआईआई के प्रवाह ने एफआईआई के बिकवाली दबाव, प्रमोटरों द्वारा बड़ी मात्रा में बिकवाली और निजी इक्विटी फंडों द्वारा मुनाफावसूली को कम करने में मदद की. आईएएनएस

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

TAGS

Bombay stock market index

Trending news

जुबीन गर्ग मौत मामले में समर्थक बेकाबू, आरोपियों को ले जा रही जेल वैन पर किया हमला
zubeen garg death case
जुबीन गर्ग मौत मामले में समर्थक बेकाबू, आरोपियों को ले जा रही जेल वैन पर किया हमला
जम्मू-कश्मीर: ड्रोन तस्करी की फिराक में आतंकी, कई जिलों में उड़ान पर लगा बैन
Jammu and Kashmir
जम्मू-कश्मीर: ड्रोन तस्करी की फिराक में आतंकी, कई जिलों में उड़ान पर लगा बैन
पति को लट्टू की तरह घुमाना ठीक नहीं... घर मेंहोती है लड़ाई तो पढ़ लें SC का फैसला 
Supreme Court News
पति को लट्टू की तरह घुमाना ठीक नहीं... घर मेंहोती है लड़ाई तो पढ़ लें SC का फैसला 
IPS अधिकारी सुसाइड केस पर प्रकाश अंबेडकर का विवादित बयान, सनातन को ठहराया दोषी
IPS
IPS अधिकारी सुसाइड केस पर प्रकाश अंबेडकर का विवादित बयान, सनातन को ठहराया दोषी
रणभूमि में तबाही, चिल्लाते हुए लोग...किस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने छोड़ी थी तलवार?
Kalinga War History
रणभूमि में तबाही, चिल्लाते हुए लोग...किस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने छोड़ी थी तलवार?
'देशभर में 9 प्लॉट- 20 फ्लैट खरीदे', CBI ने NHIDCL के डायरेक्टर को रिश्वत लेते पकड़ा
Guwahati
'देशभर में 9 प्लॉट- 20 फ्लैट खरीदे', CBI ने NHIDCL के डायरेक्टर को रिश्वत लेते पकड़ा
ना हाय-हाय करनी है, ना... नेहरू का हिंदी में एक भाषण कांग्रेस अब क्यों शेयर कर रही?
Congress News
ना हाय-हाय करनी है, ना... नेहरू का हिंदी में एक भाषण कांग्रेस अब क्यों शेयर कर रही?
श्रीनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, आतंकवादी सहयोगियों के ठिकानों पर मारे छापे
Jammu-Kashmir News
श्रीनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, आतंकवादी सहयोगियों के ठिकानों पर मारे छापे
गैस चैंबर बन रहे हैं दिल्ली-मुंबई, सिर पर बना प्रदूषण का छाता, स्टडी में खुलासा
Pollution
गैस चैंबर बन रहे हैं दिल्ली-मुंबई, सिर पर बना प्रदूषण का छाता, स्टडी में खुलासा
पूर्व सैनिकों और परिवार वालों के लिए सरकार ने खोला खजाना, अब डबल मिलेंगे पैसे
rajnath singh
पूर्व सैनिकों और परिवार वालों के लिए सरकार ने खोला खजाना, अब डबल मिलेंगे पैसे