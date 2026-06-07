/LPG गैस के बढ़े दाम पर हो-हल्ला मचाने से पहले सरकार का कैलकुलेशन समझिए, अब भी हर सिलेंडर पर आपको ₹700 का फायदा!

LPG Price Hike Explaination: मिडिल ईस्ट युद्ध और होर्मुज संकट की वजह से भारत ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है. भारत अपनी तेल जरूरतों का करीब 60 फीसदी आयात करता है. आयात प्रभावित है, गैस लाने का खर्च बढ़ रहा है, जिससे तेल कंपनियों को होने वाले घाटे में भी बढ़ोतरी हुई है. घाटे की भरपाई के लिए तेल कंपनियों ने गैस के दाम कई बार बढ़ाए हैं. युद्ध शुरू होने के बाद से रसोई गैस के दाम में 89 रुपये की बढ़ोतरी हो चुकी है. मार्च में 60 रुपये और 7 जून को 29 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है. दाम बढ़ने से लोग परेशान है, नाराज है और सरकार पर बढ़ती महंगाई को लेकर नाराजगी जता रहे हैं. सरकार के लिए गैस के दाम बढ़ाना जरूरी था, लेकिन दाम के पीछे का हिसाब भी समझना जरूरी है. अगर इस कैलकुलेशन को समझ लें तो आप जान लेंगे कि कैसे सरकार आप पर 700 रुपये के बोझ को कम कर रही है. यानी हर सिलेंडर पर आपको 700 रुपये का फायदा हो रहा है. रसोई गैस के दाम बढ़ाने से लेकर कीमत तय करने का पूरा हिसाब समझते हैं....
पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय ने कहा है कि भारत में अभी भी गैस के दाम कम है. भारत में LPG सिलेंडर खरीदना अभी भी पड़ोसी देशों के मुकाबले सस्ता है. अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले भी भारत नें LPG गैस सस्ती बिक रही है. LPG की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जुड़ी हुई है. युद्ध और सप्लाई संकट के बावजूद सरकार ने गैस सिलेंडर की कीमतों को नियंत्रित कर रखा है.
पेट्रोलियम मंत्रालय ने बताया है कि युद्ध संकट की वजह से बढ़ती कीमत और आयात की बाधा के चलते तेल कंपनियों की लागत लगातार बढ़ रही है. सरकार इस बोझ का बड़ा हिस्सा खुद झेल रही है. प्रधानमंत्री उज्जवला योजना (PMUY) के तहत आज भी रसोई गैस की कीमत 642 रुपये और आम लोगों के लिए 942 रुपये (दिल्ली) है, जबकि सप्लाई की कीमत 1,600 रुपये प्रति सिलेंडर कर पहुंच चुकी है. यानी हर सिलेंडर पर सरकार 658 रुपये से लेकर 958 रुपये तक का नुकसान झेल रही है. यहां बता दें कि PMUY धारकों को 300 रुपये का डायरेक्ट कैशबैक मिलता है. उन्हें आम लोगों की तुलना में 300 रुपये सस्ता गैस सिलेंडर मिलता है .
19 kg वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत हर महीने स्वत रिवाइज होती है, क्योंकि उनकी कीमत सीधे इंटरनेशनल बेंचमार्क से लिंक हैं. घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के साथ ऐसा नहीं है. भारत अपनी जरूरत का 60 फीसदी LPG आयात करता है. इस आयात की कीमत Saudi Contract Price (CP) के मुताबिक तय होती है, जिसे Saudi Aramco हर महीने की शुरुआत में तय करती है. सऊदी की ये कीमत बाहरी कीमत है, जिसपर सरकार का नियंत्रण नहीं है. भारत में इस्तेमाल होने वाले रसोई गैस के सिलेंडर 50:50 प्रोपेन-ब्यूटेन ब्लैंड से तैयार होते हैं. अब कीमत की बात करें, तो सऊदी CP के मुताबिक फरवरी 2026 में LPG की कीमत 543 डॉलर प्रति टन था. अप्रैल 2026 में यहीं बढ़कर 775 डॉलर प्रति टन पर पहुंच गया. जून में इसकी कीमत 790 डॉलर प्रति टन हो गई है.
युद्ध शुरू होने के बाद से LPG बेंचमार्क 46% तक बढ़ चुका है. अगर देश में सिलेंडर की कीमत को आयात से लिंक्ड कर दें तो आज की तारीख में 14.2 kg वाले सिलेंडर के दाम 1,600 रुपये तक पहुंच जाएगी . सरकार ने इस बोझ को खुद पर ले रखा है और हर सिलेंडर पर 700 रुपये का नुकसान झेल रहा है. सिलेंडर पर अंडर रिकवरी के चलते घरेलू सिलेंडर पर तेल कंपनियों का घाटा इस साल शुरुआती महीनों में ही 60000 करोड़ रुपये परल पहुंच गया है.
अगर कमर्शियल सिलेंडर के दाम देखें तो 19 किला वाले सिलेंडर जिसकी कीमत दिल्ली में 3,113.50 रुपये हैं, हर किलो की कीमत 164 रुपये प्रति किलो पड़ती है. वहीं 14.2 किलो वाले घरेलू सिलेंडर की कीमत 66 रुपये प्रति किलो पड़ती है. इस अंतर की सबसे बड़ी वजह कीमत तय करने का फॉर्मूला है, जहां कमर्शियल सिलेंडर की कीमत इंटरनेशनल बेंचमार्क के हिसाब से तय होती है.