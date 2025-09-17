शेयर बाजार के असली हीरो निकले घरेलू निवेशक, FPI के प्रहार के संकटमोचक, DIIs ₹90000 करोड़ के पार

Share Market: विदेशी निवेशक शेयर बाजार से पैसा निकालकर उसे कमजोर कर रहे हैं. बीते 12 महीनों में विदेशी निवेशकों की बिकवाली के आंकड़े हैरान कर रहे हैं. आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की रिपोर्ट की माने तो पिछले 12 महीनों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) ने भारतीय इक्विटी से करीब 40 अरब डॉलर की निकासी की है. विदेशी निवेशकों की बिकवाली से बाजार पर दवाब बनतालहै, लेकिन घरेलू निवेशकों ने इस दवाब को हावी नहीं होने दिया और FPI से दोगुनी खरीदारी कर ली. घरेलू निवेशकों का दबदबा शेयर बाजार में लगातार बना हुआ है.

घरेलू निवेशकों के दम पर चमका बाजार

अगस्त में घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने कुल 94,829 करोड़ रुपए (10.8 अरब डॉलर) का निवेश किया है. यह बीते 10 महीनों में सबसे बड़ा निवेश है.साथ ही, लगातार 25वां महीना है, जब डीआईआई की ओर से निवेश सकारात्मक रहा है.यह जानकारी सोमवार को जारी हुई एक रिपोर्ट में दी गई.

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) की 'मार्केट प्लस' रिपोर्ट में बताया गया कि भारतीय शेयर बाजार में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने अगस्त में 4 अरब डॉलर की बिकवाली की है, जो कि बीते सात महीनों में सबसे अधिक है.

क्यों विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से निकाल रहे हैं पैसा

एफपीआई की ओर से भारतीय बाजार में बिकवाली की वजह अमेरिका द्वारा भारत पर टैरिफ लगाए जाने को माना जा रहा है. रिपोर्ट में आगे कहा गया कि राजकोषीय घाटा समेकित हो रहा है और मासिक जीएसटी संग्रह मजबूत बना हुआ है. पूंजीगत व्यय भी बढ़ रहा है, जो सरकार के दीर्घकालिक विकास पर ध्यान केंद्रित करने का संकेत देता है.वहीं, महंगाई आठ वर्षों के न्यूनतम स्तर पर बनी हुई और आरबीआई के महंगाई के लक्ष्य ने नीचे हैं. इस कारण से भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की ओर से भविष्य में ब्याज दरों में कटौती की जा सकती है. रिपोर्ट के अनुसार, चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कॉरपोरेट मुनाफे में रिकवरी देखने को मिली है. हालांकि, आय अनुमानों में गिरावट आई है, लेकिन गति धीमी हो गई है.