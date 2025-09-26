ट्रंप की 'कड़वी गोली' से नहीं बिगड़ेगा भारतीय दवा कंपनियों का स्वाद, 100% टैरिफ रहेंगी बेअसर; वजह जान कर गदगद होंगे आप

India Pharma Sector: जिस बात का डर सता रहा था, वही हुआ. ट्रंप ने भारत समेत दुनिया भर के उन तमाम देशों पर टैरिफ का बम फोड़ दिया, जो अमेरिका को दवाएं बेचते हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सभी ब्रांडेड या पेटेंटेड दवा के आयात पर 100 फीसदी टैरिफ लगा दिया है. उन सभी देशों पर इस टैरिफ का असर होगा, जो अमेरिका के साथ दवा का कारोबार करते हैं. सन फार्मा, अरबिदों फार्मेसी, ल्यूपिन जैसी भारत की कई कंपनियां हैं, जो अमेरिका को दवा एक्सपोर्ट करती हैं. सवाल ये है कि इसका भारतीय दवा कंपनियों पर कितना असर होगा.

भारतीय दवा कंपनियों पर कितना होगा असर ?

भारतीय दवा कंपनियों पर इस फैसले का असर फिलहाल जरूर दिख रहा है. फार्मा के शेयर्स गिर रहे हैं, लेकिन इसका लॉग टर्म असर होने की उम्मीद कम है. भारतीय दवा कंपनियां डॉ. रेड्डीज, सिप्ला, ल्यूपिन, ज़ाइडस लाइफ, अरबिंदो फार्मा, बायोकॉन और ग्लेनमार्क फार्मा जैसी कंपनियां अमेरिका में कारोबार लकरती है. हर साल करोड़ों की दवाएं बेची जाती है. शुरुआती खबर में इन कंपनियों के शेयर पर नकारात्मक असर जरूर दिख रहा है, लेकिन ये असर बहुत व्यापक नहीं होगा.

भारत पर बेअसर होगा 100 फीसदी टैरिफ का असर

भारत पर ट्रंप के इस टैरिफ का असर कम रहेगा, क्योंकि डॉ रेड्डी, सन फार्मा, ल्यूपिक, और Aurobindo फार्मा जेनरिक दवाएं बेचती है. जिसपर ट्रंप के इस टैरिफ का असर नहीं होगा. वहीं इन कंपनियों के अमेरिका में अपने मैन्यूफैक्चरिंग प्लांट भी है. ट्रंप ने अपने आदेश में कहा है कि उन पर टैरिफ नहीं लगेगा, जो अमेरिका में मैन्यूफैक्चरिंग करेंगे. यानी ये कंपनियां ट्रंप के टैरिफ से बच जाएंगी. कुछ कंपनियां जल्द ही अमेरिका में अपनी यूनिट शुरू करने वाली है. यानी वो खुद को टैरिफ के जोखिम से बचा लेंगी. ट्रंप के आदेश के मुताबिक टैरिफ सिर्फ पेटेंट की हुई और ब्रांडेड दवाओं पर लगेगा. उन्होंने जेनरिक दवाओं को इससे बाहर रखा है और भारत का अधिकांश निर्यात जेनरिक दवाओं का है.