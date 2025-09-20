H-1B Visa: क्या है H-1B वीजा...88 लाख रुपये फीस, भारतीय IT प्रोफेशनल्स को लगेगा तगड़ा झटका!

Trump on H-1B Visa: डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से अमेरिका कई सुधारों और नियम-कानूनों में परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है. अब H-1B वीजा प्रोग्राम में बड़े बदलाव हुआ है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप H-1B वर्क वीजा पर 1 लाख डॉलर (लगभग 88 लाख रुपये) की नई आवेदन फीस लगाने का ऐलान किया है. अमेरिकी राष्ट्रपति के अधिकारिक आवास व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने खबर की पुष्टि की है. ट्रंप के हालिया फैसले को लेकर दावा किया जा रहा है कि ये कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन क्रैकडाउन पॉलिसी का हिस्सा है.

भारतीय IT पेशेवरों को लग सकता है झटका

फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में भारतीय प्रोफेशनल्स को 191,000 H-1B वीजा जारी किए गए थे, वहीं 2024 में ये आंकड़ा बढ़कर 207,000 पहुंचा इनमें ज्यादातर आईटी, सॉफ्टवेयर और इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स थे. अब नये नियम के एक्टिवेट होने के बाद सीनियर को आंशिक फायदा होगा, लेकिन फ्रेशर्स के लिए 83 लाख की एक्स्ट्रा फीस लगाकर वहां नौकरी हासिल करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा. भारतीय आईटी पेशेवरों के लिए यह वीजा बहुत अहम माना जाता है.

फिलहाल वर्तमान में हर साल 85 हजार वीजा जारी किए जाते हैं, जिनके लिए वर्कर्स का सेलेक्शन लॉटरी के माध्यम से होता था. लेकिन सैलरी के हिसाब से वीजा मिलेगा तो ये बुरी खबर होगी क्योंकि भारतीय इस वीजा को पाने में सबसे आगे रहते हैं, क्योंकि इसका 70 फीसदी उन्हें ही मिला है.

H-1B वीजा क्या है?

H-1B वीजा एक गैर-प्रवासी वीजा होता है. आमतौर H-1B वीजा उन लोगों को दिया जाता है जो अमेरिका में काम करने के लिए जाते हैं. इस वीजा की वैलिडिटी 6 साल की होती है. अमेरिकी में भारतीय IT प्रोफेशनल्‍स इस वीजा सबसे अधिक हासिल करते हैं. H-1B वीजा अमेरिका में रोजगार चाहने वाले स्किल्ड विदेशी प्रोफेशनल्स के लिए जरूरी है.