पहले खिसियाकर ठोके डबल टैरिफ, फिर ठंडे पड़े तेवर...कैसे हुई भारत-US की ट्रेड डील? जानें सारे सवालों के जवाब

India-US Trade Deal : महीनों की गतिरोध के बाद भारत और अमेरिका ने ट्रेड डील को अंतिम रूप दे दिया है. इससे भारत पर लगाए गए टैरिफ कम होकर 18% हो गए हैं. इस डील से भारत चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और वियतनाम जैसे अन्य निर्यात प्रतिस्पर्धियों की तुलना में फायदे की स्थिति में आ गया है. ये डेवलपमेंट भारत के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिकी बाजार में प्रवेश करने वाले भारतीय सामानों पर काफी अधिक ड्यूटी लगती है. जिसमें कुल टैरिफ 27 अगस्त, 2025 से बढ़कर 50% तक हो गया था.

कब लगा था टैरिफ?

अगस्त 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय निर्यात पर 25% टैरिफ की घोषणा की थी. इसके साथ ही 25% एडिशनल टैरिफ भी लगाया था जो भारत द्वारा रूसी कच्चे तेल और रक्षा उपकरणों की खरीद से जुड़ा था. अब, ट्रंप ने घोषणा की है कि ये कम होकर 18% हो जाएगा. मीडिया रिपोर्ट में व्हाइट हाउस के अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि रूसी कच्चे तेल पर 25% टैरिफ भी हटा दिया जाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि उन्हें खुशी है कि 'मेड इन इंडिया उत्पादों पर अब 18% कम टैरिफ लगेगा.'

भारत-अमेरिका ट्रेड डील की मुख्य बातें

फिलहाल, समझौते की सभी शर्तें सार्वजनिक नहीं की गई हैं. सोमवार को डील की घोषणा करते हुए ट्रंप ने कहा था कि भारत ने 500 बिलियन डॉलर से अधिक के अमेरिकी सामान खरीदने का वादा किया है. रिपोर्ट के मुताबिक, ये खरीद पेट्रोलियम, रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, दूरसंचार उपकरण और विमान सहित प्रमुख क्षेत्रों में होगी. इसमें कुछ कृषि प्रोडक्ट भी शामिल होंगे.

भारत-अमेरिका ट्रेड डील की टाइमलाइन : कब-कब क्या हुआ?

13 फरवरी, 2025

मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना से अधिक करके $500 बिलियन करने का लक्ष्य रखा था.

2 अप्रैल, 2025

अमेरिका ने भारतीय सामानों पर 26% अतिरिक्त आयात शुल्क की घोषणा की. (10% बेसलाइन + 16% रेसिप्रोकल)

4-6 मार्च, 2025

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वाशिंगटन DC का दौरा किया, USTR जेमिसन ग्रीर और अमेरिकी अधिकारियों से मिले थे.

9 अप्रैल, 2025

अमेरिका ने 16% रेसिप्रोकल टैरिफ को 90 दिनों के लिए निलंबित कर दिया (9 जुलाई, 2025 तक).

26 जून, 2025

9 जुलाई की समय सीमा से पहले मतभेदों को दूर करने के लिए एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल वाशिंगटन गया.

31 जुलाई, 2025

अमेरिका ने भारतीय सामानों पर 25% शुल्क की घोषणा की, ये 7 अगस्त, 2025 से प्रभावी होगा.

6 अगस्त, 2025

अमेरिका ने भारत द्वारा रूसी तेल खरीद का हवाला देते हुए 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया; कुल टैरिफ बढ़कर 50% हो गया. ये 27 अगस्त से प्रभावी हुआ था.

15-17 अक्टूबर, 2025

भारतीय टीम वाशिंगटन में बातचीत के दस औपचारिक दौर पूरे हुए.

31 जनवरी, 2026

गोयल ने कहा कि भारत इस डील को 'जल्दी' पूरा करने पर काम कर रहा है.

2 फरवरी, 2026

भारत और अमेरिका भारतीय सामानों पर अमेरिकी रेसिप्रोकल टैरिफ को 25% से घटाकर 18% करने के लिए एक समझौते पर सहमत हुए.

FAQs

सवाल: India–US ट्रेड डील का ऐलान कब किया गया?

जवाब: 2 फरवरी 2026 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील होने की घोषणा की. यह समझौता राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच फोन पर हुई बातचीत के बाद फाइनल किया गया.

सवाल: ट्रेड डील में टैरिफ कितना घटाया गया है?

जवाब: अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर लगने वाले रेसिप्रोकल टैरिफ को 25% से घटाकर 18% कर दिया है. पहले रेसिप्रोकल और पेनल्टी टैरिफ मिलाकर कुल दर 50% तक पहुंच गई थी. लेकिन नई डील के तहत इसे घटाकर 18% कर दिया गया है. वहीं, भारत ने भी अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ और नॉन-टैरिफ बैरियर्स कम करने का आश्वासन दिया है.

सवाल: भारतीय एक्सपोर्ट को क्या फायदा होगा?

जवाब: इस डील के बाद टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग गुड्स और ज्वेलरी जैसे प्रमुख सेक्टरों को फायदा मिलने की उम्मीद है. साथ ही, दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्ते और मजबूत होंगे.