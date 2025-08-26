Donald Trump Tariff: कासटकिन कंसल्टिंग के अनुसार 2022 से पहले रूस के तेल निर्यात में देश की हिस्सेदारी न के बराबर थी. लेकिन अब भारत की जरूरत का 37 प्रतिशत तेल रूस से आयात किया जा रहा है. ट्रंप प्रशासन ने भारतीय तेल कंपनियों की आलोचना तेज कर दी है.
US Tariff Effect: अमेरिका ने भारत के रूस से तेल खरीदने पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की बात कही है. इससे कुल टैरिफ बढ़कर 50% हो गया है. टैरिफ बढ़ाए जाने के बाद कुछ भारतीय रिफाइनरियां रूस से क्रूड ऑयल की खरीद में कमी लाने का प्लान कर रही हैं. हालांकि, भारत ने साफ कर दिया है कि वह रूस से तेल की खरीद को बंद नहीं करेगा. ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस से बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल लेने वाली भारतीय रिफाइनरियां अगले कुछ हफ्तों में अपनी खरीद में मामूली कमी करने का प्लान कर रही हैं.
छोटी कटौती लेकिन काम कर रहा अमेरिकी दबाव
रिपोर्ट में दावा किया गया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) जैसी बड़ी कंपनियां अक्टूबर और उसके बाद रोजाना 14 से 16 लाख बैरल तेल खरीदने का प्लान कर रही हैं. यह इस साल की पहली छमाही में खरीदे गए औसत 18 लाख बैरल प्रतिदिन से कम है. यह कटौती भले ही छोटी है लेकिन इस फैसले के पीछे अमेरिकी दवाब की बात कही जा रही है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार भारत के साथ व्यापार असंतुलन को कम करना चाहती है. इसके लिए उन्होंने भारत के रूस से तेल खरीदने को लेकर आलोचना की है.
2022 से पहले रूस से न के बराबर खरीदारी
अमेरिका की तरफ से लगातार यह कहा जा रहा है कि भारत का रूस से तेल खरीदना यूक्रेन के खिलाफ रूस की जंग को अप्रत्यक्ष रूप से मदद कर रहा है . कासटकिन कंसल्टिंग के अनुसार साल 2022 से पहले रूस के तेल निर्यात में भारत की हिस्सेदारी न के बराबर थी, लेकिन अब भारत की कुल जरूरत का कुल 37 प्रतिशत रूस की तरफ से निर्यात किया जा रहा है. ट्रंप प्रशासन की तरफ से भारतीय तेल कंपनियों की आलोचना तेज कर दी गई है.
जयशंकर अमेरिकी आरोपों पर कड़ा जवाब दिया
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका की तरफ से लगाए जा रहे आरोपों पर कड़ा जवाब दिया है. उन्होंने कहा, बिजनेस को सपोर्ट करने वाली अमेरिकी सरकार दूसरों को बिजनेस करने के लिए दोषी ठहरा रही है. अगर आपको भारत से तेल या रिफाइंड प्रोडक्ट खरीदने में समस्या है तो मत खरीदिए. कोई आपको मजबूर नहीं कर रहा. जयशंकर ने भारत के रूस के साथ एनर्जी रिलेशन का बचाव करते हुए कहा कि यह व्यापार भारत और ग्लोबल हितों के लिए फायदेमंद है.
भारत के खिलाफ उठाया जा रहा तेल खरीद का मामला
जयशंकर ने यह भी कहा कि रूस से तेल खरीदने का मामला भारत के खिलाफ उठाया जा रहा है. लेकिन सबसे ज्यादा तेल खरीदने वाले चीन पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई. उन्होंने कहा, भारत के खिलाफ इस्तेमाल किये जा रहे तर्क चीन पर लागू नहीं किये गए. भारत अपने हितों के लिए फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है. गौरतलब है कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करता है. अमेरिकी टैरिफ से भारत के निर्यात पर असर पड़ने की उम्मीद है. लेकिन भारत की तरफ से साफ कहा गया कि वह रूस से ऑयल ट्रेड बंद नहीं करेगा.
भारत अमेरिका, मिडिल ईस्ट और वेस्टर्न अफ्रीका से तेल खरीदने की संभावनाएं भी तलाश रहा है. साथ ही भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर भी बातचीत चल रही है. इससे आने वाले समय में स्थिति बदल सकती है.