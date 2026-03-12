Advertisement
Donald Trump Tariff Plan: अमेर‍िकी राष्‍ट्रपत‍ि डोनाल्‍ड ट्रंप ने अपने व्‍यापार‍िक साझेदार देशों पर एक बार फ‍िर से टैर‍िफ बम फोड़ने की तैयारी कर ली है. ईरान से जंग के बीच उन्‍होंने एक और नया टैर‍िफ बम फोड़ द‍िया है.

 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Mar 12, 2026, 09:41 AM IST
US Tariff: अमेर‍िकी राष्‍ट्रपत‍ि कब क्‍या फैसला कर लें? कुछ कहा नहीं जा सकता... एक तरफ अमेर‍िका ईरान के साथ जंग लड़ रहा है, दूसरी ओर राष्‍ट्रपत‍ि डोनाल्‍ड ट्रंप दूसरे देशों पर फ‍िर से नया टैर‍िफ बम फोड़ने की तैयारी कर रहे हैं. इसे ट्रंप सरकार की तरफ से फ‍िर से ट्रेड वार की तैयारी माना जा रहा है. ट्रंप प्रशासन ने भारत, चीन, बांग्लादेश समेत 16 बड़े व्यापारिक साझेदार देशों के ख‍िलाफ औद्योगिक क्षमता से अधिकता के आरोप में नई जांच शुरू कर दी है. ट्रंप सरकार की तरफ से यह कदम पिछले महीने अमेर‍िकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उठाया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने की तरफ से पहले लगाए गए कुछ टैरिफ को गैरकानूनी घोषित किया गया था.

अमेरिका Section 301 के तहत जांच चला रहा है, जिससे एक बार फ‍िर से भारत- चीन समेत 16 देशों के ख‍िलाफ नया टैर‍िफ लग सकता है. अमेर‍िका की तरफ से की जाने वाली जांच का मकसद व्‍यापार‍िक साझेदारों को नया झटका देना बताया जा रहा है. 1974 के ट्रेड एक्ट का सेक्‍शन 301 अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव (USTR) को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी नए टैर‍िफ लगाने की इजाजत देता है. अमेर‍िका के व्‍यापार प्रत‍िन‍िध‍ि कार्यालय की तरफ से एक द‍िन पहले ही इस सेक्‍शन के तहत दो अलग-अलग तरह की जांच का ऐलान क‍िया गया है.

USTR जेमीसन ग्रीर ने बताया कि इस जांच के तहत क्षमता से अध‍िक उत्पादन (excess capacity) करने वालों पर फोकस क‍िया जाएगा. इसमें चीन, ईयू, भारत, जापान, साउथ कोरिया और मैक्सिको जैसे देश शामिल हैं. जांच में ताइवान, वियतनाम, थाईलैंड, मलेश‍िया, कंबोड‍िया, स‍िंगापुर, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, स्विट्जरलैंड और नॉर्वे भी शामिल हैं. ग्रीर ने कहा ये वहीं देश हैं, जहां ट्रेड सरप्लस है या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक्‍स्‍ट्रा कैपेस‍िटी है. अमेर‍िका के दूसरे सबसे बड़े व्‍यापार‍िक साझेदार कनाडा को इससे बाहर रखा गया है.

कैसे प्रभाव‍ित हो रहा अमेरिकी ट्रेड?

जांच का खास मकसद कई देश सब्सिडी, कम मजदूरी या पॉल‍िसी से ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं, जिससे अमेरिकी इंडस्‍ट्री को नुकसान हो रहा है. ग्रीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा क‍ि जांच से साफ होगा कि इससे अमेरिकी ट्रेड कैसे प्रभावित हो रहा है? जांच में खाम‍ियां पाए जाने पर गर्मियों तक इन देशों के ख‍िलसवफ नए टैरिफ लग सकते हैं. 

क्‍या है सेक्‍शन 301?

ग्रीर की तरफ से गुरुवार को Section 301 के तहत जांच की घोषणा की गई. यह जबरन मजदूरी (forced labour) से बने प्रोडक्‍ट के आयात पर रोक लगाने पर फोकस करता है. इस जांच के तहत 60 से ज्यादा देशों को कवर क‍िया जाएगा. पहले अमेरिका ने चीन के शिनजियांग सेक्‍टर से सोलर पैनल आदि पर Uyghur Forced Labour Prevention Act के तहत रोक लगाई थी. अब यह रोक और बढ़ सकती है. ग्रीर ने कहा उनकी मंशा है क‍ि दूसरे देश भी ऐसे सामान पर बैन लगाएं. अमेरिका लंबे समय से आरोप लगाता आ रहा है क‍ि चीन में उइगर मुस्लिमों के खिलाफ श्रम शिविर चलाए जा रहे हैं. हालांकि, बीजिंग इन आरोपों से इनकार करता रहा है.

पुराने टैरिफ की जगह नई स्‍ट्रैटजी

फरवरी महीने में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ को रद्द कर दिया था. इसके बाद ट्रंप ने ट्रेड एक्‍ट के सेक्‍शन 122 के तहत 150 दिनों के लिए 10% अस्थायी टैरिफ लगाए थे. इसे बाद में बढ़ाकर 15 प्रत‍िशत कर द‍िया गया, जो क‍ि जुलाई के महीने में खत्म हो जाएगा. अब Section 301 जांच से ट्रंप प्रशासन को फ‍िर से ट्रेड टैर‍िफ लगाने का मौका म‍िल रहा है. इससे व्यापारिक साझेदारों को बातचीत के ल‍िए एक टेबल पर लाया जा सकेगा.

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत.

TAGS

Donald TrumpUS tariff

