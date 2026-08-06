Tariff Refund: साल 2025 में अमेर‍िकी राष्‍ट्रपत‍ि डोनाल्‍ड ट्रंप ने अलग-अलग देशों से अमेर‍िका को क‍िये जाने वाले न‍िर्यात पर भारी टैर‍िफ लगाने का ऐलान क‍िया था. बाद में ट्रंप प्रशासन की तरफ से लगाए गए टैर‍िफ को अमेर‍िकी सुप्रीम कोर्ट ने गलत करार द‍िया था और इसे वापस करने की बात कही थी. अमेर‍िकी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से द‍िये गए फैसले को ट्रंप के ल‍िए बड़ा झटका माना जा रहा था. इमरजेंसी इकोनॉम‍िक एक्‍ट के तहत लगाए गए टैर‍िफ को रद्द किये जाने के बाद ट्रंप प्रशासन को अब तक आयातकों को 100 अरब डॉलर (करीब 8.3 लाख करोड़ रुपये) का टैरिफ रिफंड करना पड़ा है.