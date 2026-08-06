Tariff Refund: साल 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अलग-अलग देशों से अमेरिका को किये जाने वाले निर्यात पर भारी टैरिफ लगाने का ऐलान किया था. बाद में ट्रंप प्रशासन की तरफ से लगाए गए टैरिफ को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने गलत करार दिया था और इसे वापस करने की बात कही थी. अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिये गए फैसले को ट्रंप के लिए बड़ा झटका माना जा रहा था. इमरजेंसी इकोनॉमिक एक्ट के तहत लगाए गए टैरिफ को रद्द किये जाने के बाद ट्रंप प्रशासन को अब तक आयातकों को 100 अरब डॉलर (करीब 8.3 लाख करोड़ रुपये) का टैरिफ रिफंड करना पड़ा है.
अमेरिकी इंटरनेशनल ट्रेड कोर्ट में दाखिल दस्तावेजों के अनुसार 31 जुलाई तक वसूल किये गए कुल 166 अरब डॉलर के टैरिफ में से करीब 60 प्रतिशत राशि ब्याज सहित आयातकों को वापस कर दी गई है. ट्रंप ने 'इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट' (IEEPA) का इस्तेमाल करके अमेरिकी व्यापारिक सहयोगियों के सामान पर भारी शुल्क लगा दिया था. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस साल फैसला सुनाया कि यह कानून राष्ट्रपति को एकतरफा टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं देता है.
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद प्रशासन को अवैध रूप से वसूला गया पैसा लौटाने के लिए कहा गया था. यूएस कस्टम्स के अनुसार, 31 जुलाई तक 128.68 अरब डॉलर के संभावित रिफंड स्वीकार किये गए थे. इनमें से 100 अरब डॉलर का प्रोसेस पूरा कर ट्रेजरी डिपार्टमें को पेमेंट के लिए भेज दिया गया.
अमेरिकी प्रशासन की तरफ से किये जाने वाले रिफंड का पूरा पैसा आम ग्राहकों की बजाय आयात करने वाली कंपनियों को दिया गया है. जानकारों का कहना है कि कंपनियां इस पैसे का फायदा कम कीमतों के जरिये आम जनता तक शायद ही पहुंचाएंगी. हालांकि, इस झटके के बाद भी ट्रंप प्रशासन रुका नहीं है और उसने सेक्शन 301 जैसे दूसरे कानून का सहारा लेकर कुछ सेक्टर पर नए सिरे से टैरिफ लगाना शुरू कर दिया है.