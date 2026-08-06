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अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, ट्रंप प्रशासन ने लौटाए टैर‍िफ के 8 लाख करोड़, क्‍या कस्‍टमर को म‍िलेगा फायदा?

supreme court on Tariff: अमेर‍िका ने प‍िछले द‍िनों कई देशों पर भारी भरकम टैर‍िफ लगाने के बाद भारतीय सामान पर भी 50 प्रत‍िशत टैर‍िफ लगाने की बात कही थी. लेक‍िन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को गलत करार देते हुए टैर‍िफ की रकम वापस लौटाने की बात कही थी.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Aug 06, 2026, 04:56 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 04:56 PM IST
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, ट्रंप प्रशासन ने लौटाए टैर‍िफ के 8 लाख करोड़, क्‍या कस्‍टमर को म‍िलेगा फायदा?
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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