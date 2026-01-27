ये ट्रंप का डर बोल रहा है! भारत-ईयू FTA डील पर दिखी अमेरिका की छटपटाहट, देने लगा 'रूसी तेल' वाली धमकी, यूरोप को बिन मांगे सलाह

India-EU FTA Deal: भारत और यूरोप के बीच ऐतिहासिक फ्री ट्रेड डील होने जा रही है. 27 जनवरी को यूरोपीय यूनियन की चीफ उर्सुला वॉन डेर लेयन, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मुलाकात होगी. आज नई दिल्ली में 16वें भारत-ईयू शिखर सम्मेलन में इस डील को क्लोज किया जा सकता है. इस डील से भारत और यूरोप के बीच फ्री ट्रेड को बढ़ावा मिलेगा. 200 करोड़ लोगों का बाजार बनेगा और इस डील से दुनिया की 25% GDP को कवर होगी. भारत-EU FTA डील को लेकर अमेरिका का डर अब सामने आ रहा है. अमेरिका इस डील से सहम गया है. भारत-ईयू डील को लेकर अमेरिका का डर कभी धमकी तो कभी सलाह के तौर पर सामने आ रहा है. India-EU FTA को लेकर अब अमेरिका ने यूरोप को बिना मांगे सलाह दे दी है. 27 देश और 22 ट्रिलियन डॉलर की ताकत, यूरोप की 'पावर लेडी' दिल्ली में हैं मौजूद... ऐसा क्या खास कि ट्रंप और जिनपिंग दोनों बेचैन ?

भारत-ईयू FTA डील से सहमा अमेरिका

भारत और यूरोपीय संघ के बीच आज मंगलवार, 27 जनवरी को बड़ी डील साइन होने वाली है. इस डील पर अमेरिका की टकटकी निगाहें टिकी हुई है. इस डील के करीब आते ही उसका डर भी सामने आ रहा है. भारत और यूरोप की बढ़ती नजदीकी डोनाल्ड ट्रंप चिढ़ गए हैं. अमेरिका ने भारत-ईयू डील पर चिढ़ते हुए यूरोप को सलाह देते हुए कहा कि भारत के साथ डील साइन करके यूरोपीय संघ अपने ही खिलाफ जंग का ऐलान कर रहा है. अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने यूरोप को धमकी दी है. अगर यूरोप ने दबा दिया ये ‘किल स्विच’ तो बिना गोला-बारूद के ही हिल जाएगा पूरा अमेरिका, ट्रंप के खिलाफ EU का सबसे ताकतवर 'हथियार'

अमेरिका ने भारत-ईयू डील से अमेरिका की छटपटाहट दिखने लगी

ABC न्यूज संडे के साथ बात करते हुए अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने यूरोपीय संघ को धमकी देते हुए कहा कि यूरोप भारत के साथ 'मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स' साइन कर रहा है, लेकिन असल में वो अपने ही खिलाफ रूसी जंग को फंड कर रहा है. स्कॉट बेसेंट के बयान से अमेरिका की छपपटाहट साफ तौर पर दिखने लगी है. इस डील से अमेरिका को अपना बड़ा बाजार छूटता दिख रहा है. अमेरिका ने भारत-ईयू डील को रूस के साथ जोड़ने की कोशिश की और कहा कि भले ही यूरोप ने रूसी तेल से दूरी बना ली हो, लेकिन वो भारत के साथ डील कर वहां रिफाइन हो रहे रूसी तेल उत्पादों को खरीदने की तैयारी में है . ऐसा करके वो अप्रत्यक्ष रूप से रूस-यूक्रेन युद्ध को फंड करने जैसा है. उसने से भी कहा कि अमेरिका ने भारत पर इसके लिए अतिरिक्त टैरिफ भी लगाया हुआ है. सिर्फ शक्ति प्रदर्शन नहीं, कर्तव्य पथ बना भारत के सबसे बड़े डील का साइलेंट पिच, ट्रंप बेचैन, निकालेगा चीन का काट

भारत और ईयू के बीच फ्री ट्रेड डील

भारत और यूरोप के बीच लंबे वक्त से मुफ्क व्यापार को लेकर समझौता हो रहा है, जो जल्द पूरा होने जा रहा है. भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच मुक्‍त व्‍यापार समझौते (FTA) पर 27 जनवरी को हस्‍ताक्षर कर सकते हैं. इस डील से भारत को यूरोप के 27 देशों में बिना टैरिफ मुक्त व्यापार की छूट मिल जाएगी तचो वहीं यूरोप की अमेरिका और चीन पर निर्भरता खत्म हो जाएगा. यूरोप को 140 करोड़ लोगों का बाजार मिल जाएगा.

FAQ: सवाल: क्या होता है FTA ?

जवाब: फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक ऐसा समझौता होता है, जिसके दो देस या दो से अधिक देश एक दूसरे के व्यापार पर लगने वाले आयात शुल्क को या तो खत्म कर देते हैं या कम कर देते हैं.

सवाल: भारत-ईयू फ्री ट्रेड डील से क्या फायदा होगा?

जवाब: FTA से दोनों देशों के बीच आयात-निर्यात आसान हो जाता है.दोनों के बीच सामान पर लगने वाले आयात शुल्क खत्म या कम होने से चीजें सस्ती हो जाती है. निर्यात को बढ़ावा मिलने से अर्थव्यवस्था मजबूत होती है. भारत-ईयू के बीच फ्री ट्रेड से 200 करोड़ लोगों का बाजार मिल जाएगा. दोनों देशों के बीच फिलहाल 136 अरब डॉलर का कारोबार होता है.

सवाल: FTA का फुल फॉर्म क्या है ?

जवाब: एफटीएका फुल फॉर्म फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (Free Trade Agreement) है, जिसे हिंदी में मुक्त व्यापार समझौता कहते हैं.