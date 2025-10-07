ट्रंप ने किया ऐसा खेला कि भारत में बेलगाम हो गया सोना...कीमत तोड़ रहा रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड, ₹1.20 लाख के पार हुआ Gold

Gold Rate Today: सोने की कीमत में आसमान छू रही है. सोने के रेट में अभी गिरावट की उम्मीद नहीं नहीं दिख रही है. सोना अपने ऑल टाइम हाई मूल्य से बहुत आगे निकल चुका है. सोने की कीमत में तेजी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जनवरी 2025 में सोने 78-80 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम का बिक रहा था अब उसकी कीमत सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 1 लाख 20 हजार के पास पहुंच गई है. दिवाली-धनतेरस से पहले सोने की कीमत ने खरीदारों को निराश किया है. खासकर उन लोगों को जिनके घर शादी-ब्याह का माहौल है. सोने की कीमत में जारी इस तेजी की सबसे बड़ी वजह अमेरिका है.

क्यों महंगा हो रहा है सोना

सोने की कीमत में जारी इस तेजी की सबसे बड़ी वजह अमेरिका है. अमेरिका में जारी उथल-पुथल के चलते सोने की कीमत में भारी तेजी देखने को मिल रही है. अमेरिका में शटडाउन है, जिसके चलते निवेशकों को सुरक्षित निवेश की तलाश है. उनकी ये तलाश सेफ हेवन सोने के पास खत्म हो रही है. फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज कटौती की उम्मीद बनी हुई है. वहीं कमजोर होते डॉलर के चलते सोने की कीमतों में तेजी बने रहने की उम्मीद है. फूटने वाला है सोने का बुलबुला, 40% तक गिरकर सस्ता हो जाएगा गोल्ड! इस चेतावनी ने दुनिया को डराया, चांदी मचा सकती है बवाल

अगर डॉलर का मूल्य घटता है तो सोने-चांदी की डिमांड बढ़ने लगती है. वहीं MCX पर सोने-चांदी के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में भारी खरीदारी से सोने को बल मिल रहा है. अभी फिलहाल सोने की कीमत में राहत मिलने की उम्मीद नहीं है. इतना ही नहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के चलते वैश्विक अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है. निवेशक बाजार से पैसा निकालकर सोने में लगा रहे हैं. मांग बढ़ने से सोने की कीमत में तेजी आ रही है.

कितना महंगा हुआ सोना

इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट पर जारी सोने-चांदी के रेट के मुताबिक 24 कैरेट से लेकर 18 कैरेट वाले सोने की कीमत कुछ इस तरह से है.

24 कैरेट वाले सोने की कीमत 119059 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट वाले सोने की कीमत 118582 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट वाले सोने की कीमत 89294 रुपये प्रति 10 ग्राम

1 किलो चांदी की कीमत 148550 रुपये के पार पहुंच गया है.

दिल्ली में सोने की कीमत

दिल्ली मेंसोने की कीमतों में भारी उछाल ने हड़कंप मचा दिया है, द‍िवाली से पहले सोना 2,700 रुपये उछलकर 1,23,300 रुपये प्रति 10 ग्राम के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया. चांदी की कीमतों में भी जबरदस्त तेजी जारी है. चांदी 7,400 रुपये बढ़कर 1,57,400 रुपये प्रति किलो के नए ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है.