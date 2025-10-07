Advertisement
trendingNow12950955
Hindi Newsबिजनेस

ट्रंप ने किया ऐसा खेला कि भारत में बेलगाम हो गया सोना...कीमत तोड़ रहा रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड, ₹1.20 लाख के पार हुआ Gold

Gold Rate; सोने की कीमत में जारी इस तेजी की सबसे बड़ी वजह अमेरिका है.  अमेरिका में जारी उथल-पुथल के चलते सोने की कीमत में भारी तेजी देखने को मिल रही है. अमेरिका में शटडाउन है, जिसके चलते निवेशकों को सुरक्षित निवेश की तलाश है. उनकी ये तलाश सेफ हेवन सोने के पास खत्म हो रही है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Oct 07, 2025, 08:27 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ट्रंप ने किया ऐसा खेला कि भारत में बेलगाम हो गया सोना...कीमत तोड़ रहा रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड, ₹1.20 लाख के पार हुआ Gold

Gold Rate Today: सोने की कीमत में आसमान छू रही है. सोने के रेट में अभी गिरावट की उम्मीद नहीं नहीं दिख रही है. सोना अपने ऑल टाइम हाई मूल्य से बहुत आगे निकल चुका है. सोने की कीमत में तेजी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जनवरी 2025 में सोने 78-80 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम का बिक रहा था अब उसकी कीमत सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 1 लाख 20 हजार के पास पहुंच गई है. दिवाली-धनतेरस से पहले सोने की कीमत ने खरीदारों को निराश किया है. खासकर उन लोगों को जिनके घर शादी-ब्याह का माहौल है. सोने की कीमत में जारी इस तेजी की सबसे बड़ी वजह अमेरिका है.  

क्यों महंगा हो रहा है सोना

सोने की कीमत में जारी इस तेजी की सबसे बड़ी वजह अमेरिका है.  अमेरिका में जारी उथल-पुथल के चलते सोने की कीमत में भारी तेजी देखने को मिल रही है. अमेरिका में शटडाउन है, जिसके चलते निवेशकों को सुरक्षित निवेश की तलाश है. उनकी ये तलाश सेफ हेवन सोने के पास खत्म हो रही है.  फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज कटौती की उम्मीद बनी हुई है. वहीं कमजोर होते डॉलर के चलते सोने की कीमतों में तेजी बने रहने की उम्मीद है. फूटने वाला है सोने का बुलबुला, 40% तक गिरकर सस्ता हो जाएगा गोल्ड! इस चेतावनी ने दुनिया को डराया, चांदी मचा सकती है बवाल

Add Zee News as a Preferred Source

 

अगर डॉलर का मूल्य घटता है तो सोने-चांदी की डिमांड बढ़ने लगती है. वहीं MCX पर सोने-चांदी के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में भारी खरीदारी से सोने को बल मिल रहा है. अभी फिलहाल सोने की कीमत में राहत मिलने की उम्मीद नहीं है. इतना ही नहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के चलते वैश्विक अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है. निवेशक बाजार से पैसा निकालकर सोने में लगा रहे हैं. मांग बढ़ने से सोने की कीमत में तेजी आ रही है. 

कितना महंगा हुआ सोना  

इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन की  वेबसाइट पर जारी सोने-चांदी के रेट के मुताबिक 24 कैरेट से लेकर 18 कैरेट वाले सोने की कीमत कुछ इस तरह से है.  

24 कैरेट वाले सोने की कीमत 119059 रुपये प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट वाले सोने की कीमत 118582 रुपये प्रति 10 ग्राम 
18 कैरेट वाले सोने की कीमत 89294 रुपये प्रति 10 ग्राम  
1 किलो चांदी की कीमत 148550 रुपये के पार पहुंच गया है.  

दिल्ली में सोने की कीमत 

दिल्ली मेंसोने की कीमतों में भारी उछाल ने हड़कंप मचा दिया है, द‍िवाली से पहले सोना 2,700 रुपये उछलकर 1,23,300 रुपये प्रति 10 ग्राम के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया. चांदी की कीमतों में भी जबरदस्त तेजी जारी है. चांदी 7,400 रुपये बढ़कर 1,57,400 रुपये प्रति किलो के नए ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है. 

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

TAGS

Gold

Trending news

मुंबई में 'आई लव महादेव' पर मचा संग्राम, बीजेपी पूर्व सांसद किरीट सोमैया को नोटिस
I Love Mahadev
मुंबई में 'आई लव महादेव' पर मचा संग्राम, बीजेपी पूर्व सांसद किरीट सोमैया को नोटिस
लॉटरी लग गई! मैकेनिक-पेंटर ने जीत लिए 27 करोड़, दीवाली से पहले माता लक्ष्मी घर आ गईं
Lottery
लॉटरी लग गई! मैकेनिक-पेंटर ने जीत लिए 27 करोड़, दीवाली से पहले माता लक्ष्मी घर आ गईं
बंगाल में BJP नेताओं पर हुए हमले पर PM मोदी ने किया ट्वीट, भड़कीं CM ने किया पलटवार
West Bengal
बंगाल में BJP नेताओं पर हुए हमले पर PM मोदी ने किया ट्वीट, भड़कीं CM ने किया पलटवार
आज इन चार राज्यों में संभलकर जाइएगा, मौसम विभाग ने बजाई खतरे की घंटी; चेतावनी जारी
weather update
आज इन चार राज्यों में संभलकर जाइएगा, मौसम विभाग ने बजाई खतरे की घंटी; चेतावनी जारी
समंदर में उतरा कालों का काल 'आंद्रोत', नापाक गाजी का निकल जाएगा कचूमर
ins androth
समंदर में उतरा कालों का काल 'आंद्रोत', नापाक गाजी का निकल जाएगा कचूमर
एक मछली बांग्लादेश के लिए कितनी कीमती...क्या यूनुस की इकॉनमी की रीढ़ है फिश?
DNA
एक मछली बांग्लादेश के लिए कितनी कीमती...क्या यूनुस की इकॉनमी की रीढ़ है फिश?
पेंट की दुकान से करोड़पति... केरल बंपर लॉटरी में इस शख्स ने जीता 25 करोड़ का इनाम
Kerala
पेंट की दुकान से करोड़पति... केरल बंपर लॉटरी में इस शख्स ने जीता 25 करोड़ का इनाम
DNA: बज गई बिहार चुनाव की रणभेरी, मैदान में उतरे पार्टियों के योद्धा
DNA
DNA: बज गई बिहार चुनाव की रणभेरी, मैदान में उतरे पार्टियों के योद्धा
गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर सिख जत्थे को पाकिस्तान जाने की मिली इजाजत
Pakistan
गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर सिख जत्थे को पाकिस्तान जाने की मिली इजाजत
DNA: PM मोदी ने BJP सांसद पर हुए हमले की निंदा की, बोले- ये TMC की असंवेदनशीलता
DNA
DNA: PM मोदी ने BJP सांसद पर हुए हमले की निंदा की, बोले- ये TMC की असंवेदनशीलता