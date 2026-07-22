Tariff On Generic Medicine: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने आयात की जाने वाली जेनेरिक दवाओं को लेकर ऐतिहासिक और सख्त पॉलिसी का ऐलान किया है. इस पॉलिसी के तहत अमेरिका में आने वाली जेनेरिक दवाओं पर शुरुआती दो साल तक किसी तरह का टैरिफ (आयात शुल्क) नहीं लगेगा. लेकिन इसके बाद इन पर भारी कस्टम ड्यूटी लगाई जाएगी. इस कदम का मकसद फार्मास्युटिकल मैन्युफैक्चरिंग को वापस अमेरिका में लाना और धीरे-धीरे विदेशी निर्भरता को खत्म करना है.
ट्रंप ने सोशल मीडिया अकाउंट 'ट्रुथ सोशल' पर इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि 1 अगस्त 2026 से अमेरिका में आने वाली सभी जेनेरिक दवाओं पर दो साल के लिए जीरो प्रतिशत टैरिफ लागू किया गया है. हालांकि, दो साल का समय बीतने के बाद एक साल के लिए टैरिफ को बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दिया जाएगा और उसके बाद यह सीधे बढ़कर 200 प्रतिशत हो जाएगा. ऐसी कंपनियां तय टाइम लिमिट के अंदर अमेरिका में अपने प्लांट का निर्माण नहीं करेंगी, उनके लिए यह टैरिफ कड़े जुर्माने की तरह काम करेगा.
ट्रंप की तरफ से यह भी साफ किया गया कि इस पॉलिसी का एकमात्र टारगेट अमेरिका में जेनेरिक दवाओं के प्रोडक्शन को फिर से शुरू करना और अमेरिकी जनता के हितों की रक्षा करना है. उन्होंने कहा कि पेटेंट, ब्रांडेड और इनोवेटिव दवाओं से जुड़ी पॉलिसी पहले की तरह ही लागू रहेंगी, जिन्होंने अब तक बेहतरीन परिणाम दिये हैं. अमेरिका में इस समय रिकॉर्ड लेवल पर नए फार्मास्युटिकल प्लांट बनाए जा रहे हैं. यूएस एफडीए के अनुसार, अमेरिका में बिकने वाली 90 फीसदी से ज्यादा दवाएं जेनेरिक कैटेगरी की होती हैं.
शुरुआती दो साल राहत के बाद 200% तक टैरिफ लगाया जाएगा
1 अगस्त 2026 से अमेरिका में जेनेरिक दवाओं पर 0% टैरिफ लगेगा
फैसले का मकसद दवा निर्माण में विदेशी निर्भरता को खत्म करना है
US FDA के अनुसार, यूएस में बिकने वाली 90% से ज्यादा दवाएं जेनेरिक
भारत के 30.4 बिलियन डॉलर के फार्मा निर्यात में से 35% अमेरिका को जाता है
2028 के बाद भारतीय कंपनियों को भारी टैरिफ का सामना करना पड़ेगा
अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से लिया गया यह फैसला ट्रंप के उस अभियान का हिस्सा है, जिसके तहत वह दवाओं की कीमत कम करने और अमेरिका को दवा प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रहे हैं. पिछले साल भी प्रमुख दवा कंपनियों ने अमेरिकी सरकार के साथ ऐसे करार किये थे, जिससे अरबों डॉलर की दवाओं को टैरिफ से छूट मिली थी. इसके अलावा, जिन कंपनियों ने अमेरिका में निर्माण करने या कम कीमत पर सहमति नहीं जताई थी, उनकी आयातित ब्रांडेड दवाओं पर भी टैरिफ लगाया गया था.
डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लिये गए हालिया फैसले का सीधा असर भारतीय फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पर पड़ेगा. भारत को दुनिया का 'फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड' कहा जाता है और अमेरिकी बाजार भारतीय दवा कंपनियों के लिए कमाई का सबसे बड़ा जरिया है. आंकड़ों के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2025 में भारत का कुल फार्मा निर्यात 30.4 बिलियन डॉलर का रहा. इसमें से करीब 35% निर्यात (करीब 88,000 करोड़ रुपये) अमेरिका को किया गया. अमेरिका को किये जाने वाले निर्यात में से 95% से ज्यादा हिस्सा जेनेरिक दवाओं का है.
ट्रंप के इस फैसले से भारतीय दवा कंपनियों को मौजूदा समय में तो राहत मिलेगी. लेकिन आने वाले समय में इन कंपनियों को ज्यादा टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है. इससे इन कंपनियों के व्यापार पर असर पड़ने की उम्मीद है. यदि इन कंपनियों ने अपने प्लांट स्थापित किये तो इसके लिए उन्हें बड़ा इन्वेस्टमेंट करना होगा.