ट्रंप ने सोशल मीड‍िया अकाउंट 'ट्रुथ सोशल' पर इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि 1 अगस्त 2026 से अमेरिका में आने वाली सभी जेनेरिक दवाओं पर दो साल के लिए जीरो प्रतिशत टैरिफ लागू क‍िया गया है. हालांकि, दो साल का समय बीतने के बाद एक साल के लिए टैरिफ को बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दिया जाएगा और उसके बाद यह सीधे बढ़कर 200 प्रतिशत हो जाएगा. ऐसी कंपनियां तय टाइम ल‍िम‍िट के अंदर अमेरिका में अपने प्लांट का न‍िर्माण नहीं करेंगी, उनके लिए यह टैरिफ कड़े जुर्माने की तरह काम करेगा.