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ट्रंप का फैसला...जेनेरिक दवाओं पर 2 साल तक जीरो टैरिफ, भारतीय कंपन‍ियों पर क्‍या होगा असर?

Donald Trump Tariff: अमेरिका में बिकने वाली दवाओं में 90 फीसदी से ज्‍यादा जेनेरिक दवा की बि‍क्री होती है. लेक‍िन अब ट्रंप ने इन दवाओं पर अगले दो साल तक जीरो प्रत‍िशत टैर‍िफ लगाने की बात कही है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 22, 2026, 08:19 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 08:19 AM IST
ट्रंप का फैसला...जेनेरिक दवाओं पर 2 साल तक जीरो टैरिफ, भारतीय कंपन‍ियों पर क्‍या होगा असर?
Image Credit: ZIM LabsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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