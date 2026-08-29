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America Venezuela Oil Deal: होर्मुज पर महीनों से फंसा रहा पेंच, ट्रंप ने रच दिया इतिहास; 65 अरब बैरल तेल पर कब्जा

Crude Oil Reserve: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा कि अमेरिकी अधिकारियों ने वेनेजुएला के सरकारी नेताओं और कुछ निजी कंपनियों के साथ बातचीत के जरिये 65 अरब बैरल की तेल डील पूरी की है. इस करार के बाद दोनों देशों के संबंध मजबूत होने की उम्मीद है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Aug 29, 2026, 07:50 AM IST|Updated: Aug 29, 2026, 07:53 AM IST
America Venezuela Oil Deal: होर्मुज पर महीनों से फंसा रहा पेंच, ट्रंप ने रच दिया इतिहास; 65 अरब बैरल तेल पर कब्जा
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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