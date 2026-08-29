/America Venezuela Oil Deal: होर्मुज पर महीनों से फंसा रहा पेंच, ट्रंप ने रच दिया इतिहास; 65 अरब बैरल तेल पर कब्जा

Donald Trump Announcement on Venezuela: अमेरिका की ईरान के साथ जारी जंग के कारण ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल के बाजार में मचे घमासान के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया है. अमेरिका ने वेनेजुएला के साथ एक ऐतिहासिक समझौता किया है. इस करार के तहत अमेरिका को वेनेजुएला के 65 अरब बैरल से ज्यादा ऑयल रिजर्व पर कंट्रोल मिलेगा. ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इस एग्रीमेंट को लेकर जानकारी देते हुए इसे दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी ऑयल डील बताया. इस करार से अमेरिका का ऑयल रिजर्व दोगुने से भी ज्यादा हो जाएगा. हाल ही में अमेरिकी एनर्जी डिपार्टमेंट के आंकड़ों से खुलासा हुआ था कि देश का स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व 1980 के दशक के बाद के सबसे निचले लेवल पर पहुंच गया था.
डोनाल्ड ट्रंप ने साफ किया कि इस डील से अमेरिकी टैक्सपेयर्स पर किसी तरह का एक्स्ट्रा वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा. यह करार इस साल की शुरुआत में जनवरी के महीने में वेनेजुएला पर अमेरिकी कार्रवाई और वहां के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो व उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस की गिरफ्तारी के बाद हुआ है. ट्रंप ने बताया कि अमेरिकी अधिकारियों ने वेनेजुएला के मौजूदा सरकारी नेताओं और कुछ प्राइवेट कंपनियों के साथ डील पूरी करके इस सौदे को अंतिम रूप दिया है. उन्होंने उम्मीद जताई कि इस ऐतिहासिक कदम से वेनेजुएला और अमेरिका के बीच संबंध काफी मजबूत होंगे.
अमेरिका में आने वाले दिनों में होने वाले मिडटर्म इलेक्शन से ठीक पहले आम जनता तेल की बढ़ती कीमत से काफी परेशान है. ऐसे समय में इस डील किे बाद ट्रंप ने दावा किया कि इस एग्रीमेंट से पेट्रोल पंपों पर तेल के दाम नीचे आएंगे. मौजूदा समय में अमेरिका में पेट्रोल के औसत रेट करीब 4.09 डॉलर प्रति गैलन पहुंच गए हैं. यह दाम पिछले साल के मुकाबले 27 फीसदी तक ज्यादा हैं. हालांकि, इस हफ्ते वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI Crude) क्रूड ऑयल के दाम में प्रतिशत की गिरावट आई. लेकिन ईरान के साथ जंग शुरू होने के बाद से अब तक क्रूड ऑयल के दाम 24 प्रतिशत से ज्यादा चढ़ गए हैं.
ईरान के साथ चल रहे सैन्य संघर्ष के कारण होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों का आवागमन बुरी तरह प्रभावित हुआ है. यह समुद्री रूट ग्लोबल ऑयल ट्रेड का सबसे अहम रास्ता है. इंटरनेशनल मुद्रा कोष के पोर्टवॉच ट्रैकर के अनुसार एक साल पहले तक इस रूट से रोजाना करीब 100 तेल टैंकर गुजरते थे, लेकिन अब यहां से कुछ ही जहाज निकल पा रहे हैं. इस ग्लोबल सप्लाई संकट के बीच वेनेजुएला का यह तेल सौदा अमेरिका की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बेहद अहम माना जा रहा है.