/America Venezuela Oil Deal: होर्मुज पर महीनों से फंसा रहा पेंच, ट्रंप ने रच दिया इतिहास; 65 अरब बैरल तेल पर कब्जा

Donald Trump Announcement on Venezuela: अमेरिका की ईरान के साथ जारी जंग के कारण ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल के बाजार में मचे घमासान के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया है. अमेरिका ने वेनेजुएला के साथ एक ऐतिहासिक समझौता किया है. इस करार के तहत अमेरिका को वेनेजुएला के 65 अरब बैरल से ज्यादा ऑयल रिजर्व पर कंट्रोल मिलेगा. ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इस एग्रीमेंट को लेकर जानकारी देते हुए इसे दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी ऑयल डील बताया. इस करार से अमेरिका का ऑयल रिजर्व दोगुने से भी ज्यादा हो जाएगा. हाल ही में अमेरिकी एनर्जी डिपार्टमेंट के आंकड़ों से खुलासा हुआ था कि देश का स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व 1980 के दशक के बाद के सबसे निचले लेवल पर पहुंच गया था.