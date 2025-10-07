Advertisement
ट्रंप बाज नहीं आने वाले, फोड़ा एक और टैरिफ बम...अब 25% का लगाया टैक्स, दोस्त एलन मस्क की करा दी चांदी

Trump Tariff: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ बम खत्म ही नहीं हो रहा है. दीवाली की पटाखों की तरह ट्रंप एक के बाद एक टैरिफ बम फोड़ रहे हैं. अमेरिका फर्स्ट के दावे कर रहे ट्रंप ने अब नए टैरिफ का ऐलान कर दिया है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Oct 07, 2025, 09:34 AM IST
ट्रंप बाज नहीं आने वाले, फोड़ा एक और टैरिफ बम...अब 25% का लगाया टैक्स, दोस्त एलन मस्क की करा दी चांदी

Donald Trump Tariff: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ बम खत्म ही नहीं हो रहा है. दीवाली की पटाखों की तरह ट्रंप एक के बाद एक टैरिफ बम फोड़ रहे हैं. अमेरिका फर्स्ट के दावे कर रहे ट्रंप ने अब नए टैरिफ का ऐलान कर दिया है. अमेरिकी राष्ट्रपति ने 1 नवंबर से सभी इम्पोर्टेड ट्रकों पर 25 फीसदी टैरिफ लगाने का ऐलान किया है. उनका दावा है कि अमेरिका को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए वो टैरिफ लगा रहे है. 

अमेरिका ने लगाया नया टैरिफ 

डोनाल्ड ट्रंप मेड इन अमेरिका को बल दे रहे हैं. अमेरिकी प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए वो आयात पर टैरिफ बढ़ा रहे हैं. जब से उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति की कुर्सी संभाली है एक के बाद एक टैरिफ का ऐलान कर रहे हैं. अब उन्होंने 1 नंवबर से भारी ट्रकों के आयात पर 25 फीसदी टैरिफ का ऐलान कर दिया है. भारी ट्रकों के अलावा मीडियम ट्रकों पर भी 25 फीसदी टैरिफ लगाने की बात कही गई है.ट्रंप की दलील है कि उनके इस फैसले से अमेरिकी कंपनियों को फायदा मिलेगा. ट्रंप के इस फैसले से डिलीवरी ट्रक, कचरा ट्रक, ट्रांजिट, शटल और स्कूल बसें और ट्रैक्टर-ट्रेलर ट्रक के साथ-साथ हेवी-ड्यूटी व्यावसायिक वाहनों के आयात महंगे हो जाएंगे.   ट्रंप ने किया ऐसा खेला कि भारत में बेलगाम हो गया सोना...कीमत तोड़ रहा रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड, ₹1.20 लाख के पार हुआ Gold

 ट्रंप के फैसले का असर किन देशों पर होगा

जाहिर है कि इस फैसले का असर उन देशों पर होगा, जो अमेरिका को हैवी व्हीक्लस , ट्रक एक्सपोर्ट करते हैं. यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स ने पहले कॉमर्स डिपार्टमेंट के मुताबिक इस नए टैरिफ से  मेक्सिको, कनाडा, जापान, जर्मनी और फिनलैंड जैसे देशों पर सबसे ज्यादा असर होगा, क्योंकि ये वो टॉप 5 देश हैं, जिनसे अमेरिका सबसे ज्यादा हैवी व्हीकल्स खरीदता है. ट्रंप के इस फैसले से विदेशी कंपनियों को आयात महंगा होगा. निर्यात घटेगा तो अमेरिकी कंपनियों के पास मौके आएंगे. इस फैसले से अमेरिकी ऑटो इंडस्ट्री को बल देगा. फोर्ड और टेस्ला जैसी कंपनियों को इसका फायदा मिलेगा.  बता दें कि टेस्ला एलन मस्क की कंपनी है. भले ही मस्क और ट्रंप के रिश्ते इन दिनों कुछ खास अच्छे न हो, लेकिन चुनाव के दौरान दुनिया के सबसे अमीर शख्स और टेस्ला के मालिक ने ट्रंप की बहुत मदद की थी. 

Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

Trump tariff

Trending news

