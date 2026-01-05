Advertisement
Hindi Newsबिजनेसरूसी तेल आयात के आंकड़े देखकर भी ट्रंप का कलेजा ठंडा नहीं हो रहा, फिर से भारत को दे दी टैरिफ की धमकी

रूसी तेल आयात के आंकड़े देखकर भी ट्रंप का कलेजा ठंडा नहीं हो रहा, फिर से भारत को दे दी टैरिफ की धमकी

US Traiff on India: अमेरिका ने वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया. वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को बंधक बनाकर अमेरिका ले गया. वेनेजुएला में मादुरो की शिकस्त के बाद वहां के 303 अरब बैरल कच्चे तेल पर भी अमेरिका का अधिक हो गया है. खजाना हाथ लगते ही ट्रंप सत्ता के ताकत के नशे से चूर हो गए हैं.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Jan 05, 2026, 01:05 PM IST
रूसी तेल आयात के आंकड़े देखकर भी ट्रंप का कलेजा ठंडा नहीं हो रहा, फिर से भारत को दे दी टैरिफ की धमकी

Donald Trump: अमेरिका ने वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया. वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को बंधक बनाकर अमेरिका ले गया. वेनेजुएला में मादुरो की शिकस्त के बाद वहां के 303 अरब बैरल कच्चे तेल पर भी अमेरिका का अधिक हो गया है. खजाना हाथ लगते ही ट्रंप सत्ता के ताकत के नशे से चूर हो गए हैं. इस नशे की आगोश में ट्रंप ने एक बार फिर से भारत को टैरिफ की धमकी दे दी.  

ट्रंप की भारत को धमकी  

अमेरिका का घमंड सातवें आसमान पर है. उसने कहा कि भारत ने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया है. ट्रंप ने इसके पीछे की वजह खुद को बताया. उन्होंने कहा कि भारत मुझे खुश करना चाहता है. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी जानते हैं कि मैं खुश नहीं हूं. मुझे खुश करना जरूरी है. उन्होंने भारत को धमकी देते हुए कहा कि अगर वो रूस से व्यापार जारी रखते हैं तो उनपर बहुत टैरिफ बढ़ा दिया जाएगा.  

भारत को धमकी देने से पहले ट्रंप ये आंकड़े देख लें  

भारत पर अमेरिका से पहले से 50 फीसदी टैरिफ लगा रखा है, जिसमें से 25 फीसदी टैरिफ तो सिर्फ रूस से तेल आयात करने पर लगा है.  भारत में टैक्स के बढ़ते बोझ को देखते हुए रूस से तेल  की खरीद कम कर दी. दिसंबर 2025 में रूसी तेल की खरीद दो साल के निचले स्तर पर पहुंच गया.   साल  2021 के बाद पहली बार रूस से कच्चे तेल का आयात घटाया है.  नवंबर में भारत ने रूस से करीब 17.7 लाख बैरल प्रति दिन खरीदा, जो दिसंबर में घटकर लगभग 12 लाख बैरल प्रति दिन रह गया है. भारत की ओर से रूसी तेल से दूरी बनाई गई.  अगर बीते चार साल के आंकड़े तो देखें तो  साल 2021-22 से लेकर वित्तीय वर्ष 2025-26 तेल की खरीद में भारी गिरावट आई है. अगर सिर्फ साल 2025 की बात करें तो नवंबर में आयात करीब 17.7 लाख बैरल प्रति दिन था,जो दिसंबर 2025 में घटकर लगभग 12 लाख बैरल प्रति दिन रह गया है. माना जा रहा है कि ये गिरकर 10 लाख बैरल की नीचे जा सकता है. जनवरी में आने वाले आंकड़ों में भारत के रूसी तेल आयात में बड़ी गिरावट दिख सकती है.  

अमेरिका से खरीदा बढ़चढ़कर तेल  

जहां अमेरिका बार-बार टैरिफ थोपने की धमकी देता है तो वहीं भारत ने अमेरिका के सामने ट्रेड वार्ता में अपना आखिरी प्रस्ताव रखा कि उसपर कुल 50% टैरिफ को घटाकर 15% किया जाए और रूसी तेल की खऱीद पर लगाए गए 25 फीसदी टैरिफ को पूरी तरह से खत्म किया जाए. जहां रूस से तेल की खरीद कम कर दी गई तो वहीं अमेरिका से कच्चे तेल का आयात बढ़ा.  चालू वित्त वर्ष 2025-26 के पहले आठ महीनों में भारत का अमेरिका से कच्चे तेल का आयात सालाना आधार पर 92% से अधिक बढ़. भारत से अमेरिका से तेल की खरीद को बड़ा दिया, हालांकि रूस अभी भी भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बना हुआ है. 

 

Trump tariff

