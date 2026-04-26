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Hindi NewsबिजनेसUS का सबसे ताकतवर होटल, पहले भी हुए हमले, फिर क्यों 57 साल से हिल्टन में ही पत्रकारों के साथ पार्टी करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति, कौन है मालिक ?

US का सबसे ताकतवर होटल, पहले भी हुए हमले, फिर क्यों 57 साल से हिल्टन में ही पत्रकारों के साथ 'पार्टी' करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति, कौन है मालिक ?

Washington Hilton Hotel:   वॉशिंगटन हिल्टन होटल का अमेरिका की राजनीति में बड़ी अहमियत रही है. अमेरिका के टॉप 10 होटलों में ये कहीं शामिल नहीं है, लेकिन इसकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि बीते 57 सालों से इसी होटल में अमेरिकी राष्ट्रपति पत्रकारों के साथ कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर करते हैं ?  

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Apr 26, 2026, 11:06 AM IST
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US का सबसे ताकतवर होटल, पहले भी हुए हमले, फिर क्यों 57 साल से हिल्टन में ही पत्रकारों के साथ 'पार्टी' करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति, कौन है मालिक ?

Washington Hilton Trump Attack: शनिवार की रात,अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन के वॉशिंगटन हिल्टन होटल के किचन में स्वादिष्ट खाने की तैयारियां चल रही थी. 2600 लोगों के लिए डिनर तैयार किया जा रहा था. किचन में 10000 प्लेट लगाने की तैयारियां चल रही थी. बॉलरूम में व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर के लिए मेहमान पहुंच चुके थे. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, मेलेनिया ट्रंप और उपराष्‍ट्रपति जेडी वेंस समेत अमेरिका के तमामे बड़े अधिकारी डिनर का इंतजार कर रहे थे. 1921 से लगातार हर साल अमेरिका के राष्ट्रपति पत्रकारों के साथ डिनर करने के लिए हिल्टन होटल पहुंचते हैं. सब ठीक था, प्लेटे टेबल पर लगने की वाली थी कि अचानक गोलियों की आवाज आने लगी और अफरा-तफरी का मौहाल बन गया.  अमेरिकी सिक्योरिटी गार्ड्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी अधिकारियों को वहां से निकालने लगे. लोग टेबल के नीचे छिपकर अपनी जान बचा रहे थे. ये पहली बार नहीं थी, जब इस होटल में अमेरिकी राष्ट्रपति पर जानलेवा हमला हुआ है. इससे पहले साल 1981 में तत्‍कालीन राष्‍ट्रपति रोनाल्‍ड रीगन पर भी इसी होटल में जानलेवा हमला हुआ था. ऐसे में सवाल यह कि फिर भी इसी होटल को क्यों कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर के लिए चुना जाता है?  वॉशिंगटन हिल्टन होटल का अमेरिका की राजनीति में इतना दखल क्यों है? कौन है इस होटल का मालिक और ये होटल इतना खास क्यों है?  

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वॉशिंगटन हिल्टन होटल में ही क्यों रखा गया कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर ?  

वॉशिंगटन हिल्टन होटल अमेरिका से 10 सबसे बड़े होटलों में शामिल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद यहां की राजनीति में इसकी ताकत बहुत बड़ी है. 1921 के बाद से ही यह होटल अमेरिकी राजनीति में अहम भूमिका निभाता रहा है.  बीते 57 सालों से इसी होटल में व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर (White House Correspondents' Dinner) का आयोजन किया जा रहा है. हिल्टन में इस खास आयोजन की सबसे बड़ी वजह उसके 300000 वर्ग फुट का विशाल बॉलरूम है. वॉशिंगटन डीसी का सबसे बड़ा इनडोर बॉलरूम हिल्टन के पास है जहां 10000 से अधिक लोग एक साथ डिनर कर सकते हैं.  

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पत्रकारों संग अमेरिकी राष्ट्रपति क्यों करते हैं पार्टी, क्या है कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर?  

अमेरिका के इतिहास में  कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर का बड़ा रोल है, जिसकी शुरुआत 1921 में हुई थी. राजनीति, मीडिया के रिश्तों को मजबूत करने के लिए इस पार्टी का आयोजन किया जाता है. अब ये कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर अमेरिका में मीडिया और सरकार के रिश्तों का सबसे बड़ा इवेंट माना जाता है, जिसमें सरकार और मीडिया के अलावा ग्लैमर, बिजनेस,कॉरपोरेट्स का मेल मिलाप होता है. अब एक एक हाई-प्रोफाइल इवेंट बन चुका है. एक छत के नीचे नेता, पत्रकार, सेलेब्स, कारोबारी इकट्ठा होते हैं. इस इवेंट के लिए सिर्फ उन न्यूज ऑर्गेनाइजेशन को आमंत्रित किया जाता है, जो एसोसिएशन से जुड़े रहते है. आम लोगों की इस इवेंट में एंट्री नहीं होती है. 

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कब बना था वॉशिंगटन हिल्टन होटल  ?  

वॉशिंगटन हिल्टन होटल की नींव साल 1962 में रखी गई थी. साल 1965 में इसका उद्घाटन हुआ था. इसे विलियम बी. टैबलर ने डिजाइन किया है. इस होटल की सबसे खूबसूरत पहचान  'डबल-आर्च' डिजाइन है.  इसे अपनी सिक्योरिटी पर इतना नाज है कि राष्ट्रपति के व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर  के दौरान भी होटल को बंद नहीं किया जाता है. आम पब्लिक वहां आराम से आ-जा सकते हैं. इस डिनर पार्टी के दौरान सिर्फ बॉलरूम की सिक्योरिटी टाइट रखी जाती है. 

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कौन हैं वॉशिंगटन हिल्टन होटल के मालिक ?  

वॉशिंगटन हिल्टन होटल को  हिल्टन वर्ल्डवाइड होल्डिंग्स इंक (Hilton Worldwide Holdings Inc)  ऑपरेट करती है.  कंपनी के सीईओ और प्रेसिडेंट  क्रिस्टोफर जे.नासेटा हैं. साल 1998 में इसका नाम बदलकर Hilton Washington कर दिया गया. साल 2009-10 के बीच होटल के रिनोवेशन पर 150 मिलियन डॉलर का खर्च किया गया. जिसके बाद होटल का नाम फिर से बदलकर  वॉशिंगटन हिल्टन कर दिया गया. 

कितना बड़ा है वॉशिंगटन हिल्टन, कितनी है संपत्ति  ? 

दुनियाभर में वॉशिंगटन हिल्टन के ब्रांच हैं.   अप्रैल 2026 में उसका मार्केट कैप 76.64 अरब डॉलर यानी करीब 72,23,35,83,20,000 रुपये के आसपार है. इस होटल की संपत्ति वैल्यू का आंकड़ा सार्वजनिक नहीं किया गया है. 

 

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Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

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