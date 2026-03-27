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Hindi Newsबिजनेसट्रंप ने अचानक क्यों रोका हमला? 10 दिन बाद बड़ा एक्शन तय! शेयर बाजार, कच्चे तेल ने बढ़ाई धुकधुकी

ट्रंप ने अचानक क्यों रोका हमला? 10 दिन बाद बड़ा एक्शन तय! शेयर बाजार, कच्चे तेल ने बढ़ाई धुकधुकी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर होने वाले हमले को अचानक 10 दिनों के लिए टाल दिया है. ये फैसला ऐसे समय पर आया है जब अमेरिका-ईरान के बीच तनाव चरम पर है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Mar 27, 2026, 09:53 PM IST
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 Big Action Expected :  US-ईरान जंग ने पूरी दुनिया में एनर्जी संकट पैदा कर दिया है. इससे दुनिया का कोई देश अछूता नहीं है. वेस्ट एशिया में जारी संघर्ष के चलते महंगाई बढ़ने की आशंका और गहरी हो गई है. इसका असर दुनिया भर के शेयर बाजारों के साथ-साथ भारत पर भी साफ नजर आ रहा है. शुक्रवार यानी 27 मार्च को भारी गिरावट देखी गई है. शुक्रवार को एशियाई बाजारों का भी यही हाल रहा है. ये संकट केवल शेयर बाजार तक ही सीमित नहीं है. बल्कि डॉलर, कच्चे तेल के दाम और दुनिया में कई चींजो पर प्रभाव डाल रहा है.  

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर होने वाले हमले को अचानक 10 दिनों के लिए टाल दिया है. ये फैसला ऐसे समय पर आया है जब अमेरिका-ईरान के बीच तनाव चरम पर है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईरान ने बातचीत के लिए समय मांगा था और उसी के बाद ट्रंप ने 7 दिन की बजाय 10 दिन का 'कूलिंग पीरियड' दे दिया.

ये भी पढ़ें : युद्ध संकट के बीच भी क्यों नहीं अटकी तेल-गैस की सप्लाई ? सरकार का सॉलिड प्लान समझिए

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आखिर क्या है ट्रंप का गेम प्लान?

अमेरिका ईरान पर दबाव बनाए रखना चाहता है. साथ ही बैकचैनल बातचीत भी जारी है. 10 दिन बाद बड़ा सैन्य एक्शन संभव बताया जा रहा है. अमेरिका का लक्ष्य ईरान को डील के लिए मजबूर करना है. 

 शेयर बाजार और तेल क्यों हिले?

हमले के टलते ही कच्चे तेल में गिरावट देखी गई है. लेकिन, अनिश्चितता के कारण फिर से तेल 100 डॉलर+ के आसपास बना हुआ है. क्रूड ऑयल की कीमत में लगातार तेजी देखने को मिल रही है और ये अभी तक 110 डॉलर प्रति बैरल कर पहुंच चुका है. ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, ब्रोकरेज फर्म मैक्वेरी ने बताया है कि अगर ईरान वॉर जून तक खिंचता है और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद रहता है, तो कच्चे तेल की कीमत रिकॉर्ड 200 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच सकती है.

ये भी पढ़ें : 5 वजहें, ईरान युद्ध के बावजूद भारत में लॉकडाउन लगने का कोई चांस ही नहीं

शेयर बाजार में भारी उतार-चढ़ाव, निवेशकों में डर

होर्मुज स्ट्रेट बंद होने से वैश्विक सप्लाई पर असर पड़ा है. इससे  तेल कीमतें और बढ़ सकती हैं अगर युद्ध लंबा खिंचा तो इसके $200 तक जाने की आशंका है. 27 मार्च 2026 को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में गिरावट देखने को मिली है . मार्केट में बड़े पैमाने पर बिकवाली का दबाव देखा गया है. BSE में मार्केट कैप करीब 8.89 लाख करोड़ रुपये घटा है.

भारतीय रुपया तेजी से गिरा

संकट के बीच, भारतीय रुपया तेजी से गिरकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 94.8125 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ है. ये अपने पिछले क्लोजिंग से 0.9 प्रतिशत कम था. 

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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