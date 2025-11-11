Advertisement
रूसी तेल से भारत की दूरी बढ़ते ही गदगद हुए ट्रंप, कहा-कुछ ऐसा होने वाला है जो पहले कभी नहीं हुआ, टैरिफ से लेकर ट्रेड डील पर क्या-क्या बोले ?

Trump on Tariff: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभालने के बाद ही भारत समेत दुनियाभर के देशों पर टैरिफ का बम फोड़ा. ट्रंप ने अमेरिका फार्स्ट का नारा देते हुए भारत समेत उन तमाम देशों पर टैरिफ लगाया, जो  उसके साथ कारोबार कर रहे है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Nov 11, 2025, 08:25 AM IST
India Us Trade Deal: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभालने के बाद ही भारत समेत दुनियाभर के देशों पर टैरिफ का बम फोड़ा. ट्रंप ने अमेरिका फार्स्ट का नारा देते हुए भारत समेत उन तमाम देशों पर टैरिफ लगाया, जो  उसके साथ कारोबार कर रहे है. भारत पर ट्रंप ने 50 फीसदी का भारी भरकम टैरिफ लगाया, जिसमें से 25 फीसदी टैरिफ सिर्फ इसलिए थोपा गया क्योंकि भारत रूस से साथ तेल का कारोबार कर रहा था. ट्रंप ने ट्रेड डील को बीच में रोककर भारत पर टैरिफ का बोझ बढ़ाया था, जिसके बाद से भारत और अमेरिका दोनों देशों को नुकसान हो रहा है. अब ट्रंप ने ट्रेड डील को लेकर बड़ा हिंट्स दे दिया है.  

ट्रेड डील पर ट्रंप ने क्या संकेत दिए 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार  को जो कहा, उसके बाद से भारत के साथ व्यापार समझौते से आसार तेज हो गए हैं. उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ ट्रेड डील के बेहद करीब है. उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी समय,अमेरिका भारत पर टैरिफ कम कर सकता है. सर्जियो गोर के भारत में राजदूत के रूप में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान अपने भाषण में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ समझौता करने के बेहद करीब है. 

अभी मुझे पसंद नहीं करते भारतीय  

ट्रंप ने कहा कि भारतीय अभी मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन वे हमें फिर से पसंद करेंगे. उन्होंने कहा कि हमने उचित सौदा का मसौदा तैयार किया है और हम एक ऐसे समझौते के बहुत करीब हैं जो सभी के लिए अच्छा है. उन्होंने कहा कि पहले सौदे काफी अनुचित था, लेकिन अब हम सभी एक फेयर डील के बेहद करीब पहुंच गए हैं.  इसके साथ ही उन्होंने ये भी संकेत दिए कि वे भारतीय सामानों पर लगाए गए टैरिफ को कम कर सकते हैं. भारत को उन्होंने एक अच्छा रणनीतिक साझेदार बताया.  

भारत के साथ बड़ी डील की तैयारी  

भारत और अमेरिका के बीच हालिया महीनों में संबंध अच्छे नहीं रहे हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह टैरिफ रहा है. ट्रंप के सख्त रवैये और एकतरफा बयानबाजी की वजह से ट्रेड डील बीच में ही अटक गई. जिसका खामियाजा दोनों देशों को भुगतना पड़ रहा है. ट्रंप ने की भारत की तारीफ करते हुए कहा कि रूसी तेल की वजह से भारत पर बहुत अधिक टैरिफ है और जल्द ही इस दिशा में बड़ा कदम उठाया जाएगा.  ट्रंप ने एक बार फिर कहा कि उनके प्रधानमंत्री मोदी के साथ संबंध शानदार हैं. 

भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता  

बता दें कि दोनों देशों के बीच फरवरी से ट्रेड डील को लेकर लगातार बात हो रही थी, लेकिन अमेरिका की ओर से मनमाने ढंग से इस ट्रेड डील को अपने पक्ष में करने की कोशिशों के चलते बातचीत बीच में ही अटक गई. दोनों देशों के बीच साल 2030 तक व्यापार की मात्रा को मौजूदा 191 बिलियन अमरीकी डॉलर से दोगुना करके 500 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंचाने का है.  

