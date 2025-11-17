पुतिन के भारत दौरे से पहले दिखने लगी ट्रंप की बौखलाहट, 500% टैरिफ लगाने की धमकी, अगर फूटा ये बम तो भारत को सबसे बड़ा नुकसान

Donald Trump Tariff: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कब किस करवट पलट जाएंगे पता नहीं होता. कभी वो भारत के साथ ट्रेड डील की बात करते हैं तो कभी अनाप-शनाप टैरिफ लगाते हैं. खासकर रूस से तेल खरीदने पर उनका रवैया सख्त रहा है. रूसी तेल की खरीद के चलते ही भारत पर 25 फीसदी का अतिरिक्त टैरिफ लगाया जा रहा है. अब उन्होंने उन देशों पर 500 फीसदी टैरिफ लगाने की बात कही है, जो रूस के साथ कारोबार करते हैं, रूसी तेल खरीदते हैं. ट्रंप ने ये बात उस वक्त कही है, जब रूसी राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन भारत आने वाले हैं. 5 दिसंबर को पुतिन भारत आएंगे. माना जा रहा है कि पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान तेल से लेकर ट्रेड पर बात होगी, लेकिन रूसी राष्ट्रपति के नई दिल्ली दौर से पहले ट्रंप की बौखलाहट दिखने लगी है. भारत रूस का दूसरा सबसे बड़ा तेल खरीदार है, ऐसे में ट्रंप के इस ऐलान से भारत पर सीधा असर होगा. अगर ये कहे कि ट्रंप ने भारत को रूसी तेल की खरीद पर खुली धमकी दी है तो गलत नहीं होगा.

रूसी तेल खरीदने पर 500 फीसदी टैरिफ

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से भारत समेत दुनिया के कई देशों की चिंता बढ़ा दी. उन्होंने कहा है कि वो ऐसे कानून के समर्थन में हैं जिसमें रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों पर भारी प्रतिबंध या 500% तक टैरिफ लगाया जा सके. उन्होंने कहा कि कोई भी देश अगर रूस के साथ कारोबार करता है तो उसे 500 फीसदी टैरिफ और प्रतिबंधों का सामना करना होगा. 5 दिसंबर को दिल्ली में दो महाशक्तियों का मिलन,ट्रंप की मनमानी का निकलेगा तोड़, नौकरी, हथियार, तेल,कारोबार...होगी मेगा डील

फिर क्यों बिफरे डोनाल्ड ट्रंप ?

डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के साथ कारोबार करने वालों पर 500 फीसदी टैरिफ लगाने की बात कही है. उन्होंने यहां तक कहा कि ईरान को भी इस लिस्ट में शामिल किया जा सकता है. ट्रंप रूस की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाकर यूक्रेन के साथ युद्ध रुकवाना चाहते हैं. इसलिए उन्होने टैरिफ को हथियार बना लिया है. उन्होंने कहा है कि वो ऐसे कानून के समर्थन में हैं जिसमें रूस के साथ व्यापार जारी रखने वाले किसी भी देश पर बहुत भारी प्रतिबंध या 500% तक टैरिफ लगाया जा सके. दरअसल रिपब्लिकन सांसद ऐसे विधेयक तैयार कर रहे हैं, जिनमें रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों पर भारी प्रतिबंध या टैरिफ लगाया जाएगा.

निशाने पर भारत

ट्रंप की इन नीतियों का असर भारत और रूस जैसे देशों पर सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि दोनों ही रूस से भारी मात्रा में तेल खरीदते हैं. भारत रूस का दूसरा सबसे बड़ा ऊर्जा खरीदार है. अक्टूबर 2025 में भारत ने रूस से 28,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का तेल खरीदा है. हालांकि अमेरिक दबाव के बाद भारत की रिफाइनरी रूसी तेल की खरीद से दूरी बना रहे हैं. अमेरिका ने इससे पहले रूस की दो सबसे बड़ी तेल कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगा दिया. अब वो 500 फीसदी टैरिफ का बम फोड़ रहे हैं.