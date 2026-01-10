Advertisement
Hindi Newsबिजनेसटैर‍िफ लगाने के बाद ट्रंप का अमेर‍िक‍ियों को तोहफा, क्रेड‍िट कार्ड पर लगेगा बस इतना ब्‍याज

Donald Trump: अमेर‍िका में अभी तक क्रेड‍िट कार्ड कंपन‍ियां 20 से लेकर 30 प्रत‍िशत तक का ब्‍याज वसूल रही हैं. लेक‍िन अब राष्‍ट्रपत‍ि डोनाल्‍ड ट्रंप ने ब्‍याज की कैप‍िंग फ‍िक्‍स करने का फैसला क‍िया है. 20 जनवरी से लागू होने वाले नए न‍ियम के तहत कंपन‍ियां 10 प्रत‍िशत से ज्‍यादा ब्‍याज नहीं वसूल सकेंगी.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Jan 10, 2026, 09:55 AM IST
Credit Card Interest Rate in America: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत समेत दूसरे देशों पर टैर‍िफ लगाने को लेकर चर्चा में हैं. प‍िछले द‍िनों तो उन्‍होंने टैर‍िफ को बढ़ाकर 500 प्रत‍िशत तक करने की बात कह डाली. ट्रंप के टैर‍िफ लगाने का असर यह हो रहा है क‍ि अमेर‍िका में चीजें महंगी हो रही हैं. लेक‍िन इस बीच ट्रंप ने अमेर‍िक‍ियों को राहत देने का ऐलान क‍िया है. जी हां, राष्‍ट्रपत‍ि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हाल‍िया फैसले में क्रेडिट कार्ड की ऊंची ब्याज दर पर लगाम लगाने की बात कही है.

10% ब्याज दर की कैप‍िंग लगाने की घोषणा

ट्रंप ने एक साल के लिए अधिकतम 10% ब्याज दर की कैप‍िंग लगाने की घोषणा की है, इस फैसले को 20 जनवरी 2026 से लागू क‍िया जाएगा. इससे जुड़ी खबर ट्रंप के ट्रुथ सोशल पोस्ट से आई है, ज‍िसे व्हाइट हाउस की तरफ से X पर शेयर किया गया. ट्रंप ने कहा यह कदम अमेरिकियों को महंगी ब्याज दर से बचाएगा और किफायती लाइफस्‍टाइल को बढ़ावा देगा. ट्रंप ने क्रेडिट कार्ड कंपनियों की आलोचना करते हुए कहा कि कंपन‍ियां 20% से 30% या इससे भी ज्यादा ब्याज की वसूली कर रही हैं. इससे अमेरिकियों पर भारी बोझ पड़ रहा है.

क्रेड‍िट कार्ड के ब्‍याज पर कैप‍िंग एक साल तक चलेगी
ट्रंप ने इस प्रॉब्‍लम को जो बाइडेन प्रशासन की पॉल‍िसी का नतीजा बताया. क्रेड‍िट कार्ड के ब्‍याज पर यह कैप‍िंग एक साल तक चलेगी और 20 जनवरी से शुरू होगी. ट्रंप प्रशासन के एक साल पूरा होने पर यह अमेर‍िक‍ियों को राष्‍ट्रपत‍ि की तरफ से तोहफा माना जा रहा है. ट्रंप का कहना है क‍ि यह फैसला अमेरिकियों को क्रेडिट कार्ड कंपनियों की 'लूट' से बचाएगा. उन्होंने जोर दिया कि बाइडेन के समय में इन दरों को बेलगाम तरीके से बढ़ाया गया. किफायती ब्याज दर होने से लोग आसानी से खर्च कर सकेंगे.

ट्रंप की तरफ से इसे ऐतिहासिक कदम बताया गया
ट्रंप का यह कदम इकोनॉमी को मजबूत बनाने और ग्राहकों की मदद करने वाला है. क्रेड‍िट कार्ड के ब्‍याज की यह कैप‍िंग 20 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी और अगले एक साल तक जारी रहेगी. ट्रंप की तरफ से इसे ऐतिहासिक कदम बताया गया. अमेरिकियों की जेब पर दबाव कम होने से वे चीजों को बेहतर तरीके से प्लान कर सकेंगे. ट्रंप की तरफ से पोस्ट में ल‍िखा गया, 'अब हम अमेरिकियों को क्रेडिट कार्ड कंपनियों से लुटने नहीं देंगे, जो 20-30% या ज्यादा ब्याज वसूल रही हैं. अमेर‍िकी राष्‍ट्रपत‍ि ने यह भी ल‍िखा यह स्लीपी जो बाइडेन के टाइम में बेलगाम हुआ.' 

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

Donald TrumpCredit card

