भारत-अमेरिका के बीच 'गल गई दाल'! ट्रेड डील पर ट्रंप की मेहरबानी के बाद क्या रूसी तेल पर बन जाएगी बात ?

India-US Trade deal Conditions: भारत और अमेरिका के बीच संबंध हर बदलते दिन के साथ बदल रहे हैं. अमेरिका ने पहले 50 फीसदी टैरिफ लगाया, फिर ट्रेड डील की बातचीत को बीच में ही बंद कर दिया, रूसी तेल पर नाराजगी दिखाई. अगस्त 2025 तक अमेरिकी राष्ट्रपति भारत को दोस्त बोल-बोलकर अपनी खीज निकालते रहे, भारत पर दवाब बनाने की कोशिश करते रहे, फिर फरवरी 2026 में उन्होंने यूटर्न लिया. भारत पर टैरिफ को घटाकर 18 फीसदी कर दिया, ट्रेड डील के लिए एग्रीमेंट साझा किया.लेकिन हमें ये भी याद रखने की जरूरत है कि टेबल की दूसरी तरफ ट्रंप है, जो किसी को कभी भी किसी भी वक्त बदल सकते हैं.ऐसा ही एक बार फिर देखने को मिला है. अब सवाल ये कि टैरिफ से अपना खजाना भरने वाले ट्रंप भारत पर इतनी मेबरबानी क्यों दिखा रहे हैं. भारत के लिए ट्रंप की इस नरमी की वजह क्या है ? जो ट्रंप टैरिफ को हथियार बनाकर, ट्रेड डील में अपनी शर्तें मनवाने के माहिर है वो भारत के लिए डील की शर्तों को क्यों बदल रहे हैं ?

भारत-अमेरिका ट्रेड डील में कौन-कौन से बदलाव

अमेरिका ने भारत के साथ ट्रेड डील की हामी भरी है. अमेरिका ने डील के लिए कुछ शर्तें रखी, जो भारत को खटक रही थी. उसने अब अचानक से उन शर्तों में बदलाव कर दिया है. अमेरिका ने भारत के साथ हुई हालिया ट्रेड डील पर जारी अपनी फैक्ट शीट में दो बड़े बदलवा कर दिया है. व्हाइट हाउस की ओर से जारी की गई फैक्टशीट में बदलाव कर नया वर्जन जारी किया गया है. पुराने फैक्टशीट के मुताबिक भारत को अमेरिकी औद्योगिक और कृषि उत्पादों पर टैरिफ कम या खत्म करने की शर्ते दी गई थी, जिसमें बदलाव कर दालों को लिस्ट से बाहर कर दिया गया है.इसका मतलब है कि भारत को अब अमेरिकी दालों पर टैरिफ घटाने या पूरी तरह हटाने की जरूरत नहीं है. वहीं पांच सालों में 500 अरब डॉलर के अमेरिकी उत्पादों की खरीद में छूट दी गई है. पहले भारत के लिए अमेरिका से 500 अरब डॉलर के सामान खरीदने के लिए 'कमिटेड' शब्द का इस्तेमाल किया गया था, जिसे अब हटाकर 'इरादा' कर दिया गया है. जिसका मतलब है कि भारत अब अमेरिका से 500 अरब डॉलर का सामान खरीदने के लिए बाध्य नहीं है. वहीं डिजिटल सर्विस टैरिफ पर भी अमेरिका ने रूख नरम कर लिया है. US-Bangladesh Deal: 8 दिन में ही ट्रंप ने दिखा दिया दोगलापन, बांग्लादेश को 'लॉलीपॉप' थमाकर भारत को तगड़ा झटका दे गया अमेरिका

अमेरिका के यूटर्न का मतलब समझना भी जरूरी

अमेरिका ने जो-जो भी बदलाव किए है, उसका फायदा भारत को होने वाला है. अमेरिकी दालों पर या 500 अरब के अमेरिकी सामान पर किए गए बदलावों से भारत के किसानों को, भारतीय कंपनियों और उद्योगों को और भारत की अर्थव्यवस्था को फायदा होगा. इससे पहले अमेरिका ने रूसी तेल के आयात पर लगाए गए 25 फीसदी टैरिफ को हटाकर भारतीय कारोबारियों को 40 हजार करोड़ रुपये की राहत दी.भारत को ये रकम रिफंड की जाएगी.

भारत पर क्यों मेहरबान हुए डोनाल्ड ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति ने पहले भारत पर टैरिफ को 25 फीसदी से कम करके 18 फीसदी कर दिया. चुनिंदा उत्पादों पर जीरो टैरिफ कर दिया. रूसी तेल पर लगाई पेनेल्टी खत्म कर दी. भारत के साथ ट्रेड डील की पहल को आगे बढ़ा दिया. जिसका फायदा भारत को होगा. भारतीय कारोबारियों, MSME, किसानों, उद्यमियों की पहुंच 30 ट्रिलियन डॉलर के बाजार तक होगी. भारत के टेक्सटाइल, चमड़ा और फुटवियर, प्लास्टिक जेनेरिक फार्मास्यूटिकल्स को फायदा मिलेगा. अब सवाल कि भारत पर ट्रंप इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे हैं ?

क्या तेल पर बन जाएगी भारत-अमेरिका की बात ?

भारत पर ट्रंप की मेहरबानी की बड़ी वजह है कि वो भारत के साथ डील को फाइनल करना चाहते हैं. रूसी तेल की खरीद पर जो गाड़ी अटकी हुई है, वो उसपर भारत को मनाना चाहते हैं. अमेरिका एग्रीकल्चर सेक्टर, 500 अरब डॉलर के बाजार, डिजिटल सर्विस टैक्स आदि पर भारत की शर्तों को मान रहा है. भारत के पक्ष में इन फैसलों को मानकर अमेरिका तेल के लिए भारत पर दवाब बना सकता है. अमेरिका की चाहत है कि भारत रूसी तेल की खरीद पूरी तरह से बंद हो जाए, जिसके लिए वो सालभर से कोशिशें कर रहा है. कभी टैरिफ लगाकर, कभी धमकी देकर तो कभी रूसी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगाकर. ट्रेड डील में भी उसने रूसी तेल की खरीद बंद रखने की शर्त रखी है. हालांकि भारत ने साफ किया है कि उसे जहां से सस्ता तेल मिलेगा, वो वहां से खरीदेगा. सरकार ने मंगलवार को एक संसदीय समिति को साफ किया है कि भारत उन देशों से कच्चे तेल खरीदना जारी रखेगा, जहां से उसे सस्ता और सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला तेल मिलता रहेगा. सरकार ने साफ किया है कि भारतीय तेल कंपनियां भू-राजनीतिक स्थिति और गैर-प्रतिबंधित स्रोतों को देखते हुए तेल की खरीदारी जारी रखेगी.

अमेरिका की चाहत कृषि पर भारत की बातों को मानकर तेल पर अपनी शर्तों को मनवाना हो सकता है. भारत चाहता है कि भारत अमेरिका और वेनेजुएला से कच्चे तेल की खरीदारी करें. वहीं यूरोपीय यूनियन के साथ भारत की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ने अमेरिका को बैकफुट पर ला दिया है. भारत और ईयू डील ने अमेरिका को परेशानी में ला लिया है. वहीं चीन के साथ भारत की बदलती नीतियां अमेरिका को अलग-थलग कर सकती है.भारत जैसे बड़े उपभोक्ता बाजार को छोड़ना अमेरिका के लिए भी आसान नहीं है, इसलिए वो भारत को साथ वो मनमानी नहीं कर पाया, जो उसने ट्रेड डील में भारत , इंडोनेशिया जैसे देशों के साथ की.