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Hindi Newsबिजनेसमैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं...जंग के बीच डॉलर पर ट्रंप का नया फितूर, अमेरिका में 165 साल में पहली बार होगा ऐसा

"मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं"...जंग के बीच डॉलर पर ट्रंप का नया फितूर, अमेरिका में 165 साल में पहली बार होगा ऐसा

Donald Trump on Dollar  :  अमेरिकी राष्ट्रपति 165 साल की परंपरा को तोड़ने जा रहे हैं. पहले सोने पर अपनी तस्वीर छपवाने के बाद अब वो करेंसी पर अपने साइन करने जा रहे हैं. अमेरिकी करेंसी पर पहली बार किसी राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होगा.  

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Mar 27, 2026, 09:07 PM IST
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"मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं"...जंग के बीच डॉलर पर ट्रंप का नया फितूर, अमेरिका में 165 साल में पहली बार होगा ऐसा

US Dollar: "मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं"...साल 1985 की सुपरहिट फिल्म 'राम तेरी गंगा मैली' का ये रोमांटिक गाना अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर बिल्कुल सटीक बैठता है. फिल्म में भले ही इसे रोमांस पर फिल्माया गया, लेकिन  ट्रंप पर यह उनके अहंकार को दिखाता है. दुनिया के सबसे ताकतवर देश के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति ट्रंप अलग ही टशन में हैं. वो अपने आगे किसी को नहीं देखते हैं. अपने मुंह मियां मिट्ठू वाले ट्रंप ने के फैसले सिर्फ अपने फायदे वाले होते हैं. चाहे टैरिफ का फैसला हो, वेनेजुएला पर हमले की घटना हो या फिर ईरान के साथ युद्ध. नोबेल प्राइज के लिए ट्रंप की तड़प पूरी दुनिया ने देखी. अब ट्रंप एक बार फिर अपने नाम के लिए अमेरिका की 165 साल पुरानी परपंरा को तोड़ने जा रहे हैं. सोने के सिक्के पर अपनी तस्वीर छपवाने के बाद अब वो कुछ ऐसा करने जा रहे हैं, जो अमेरिका में पहली बार होने जा रहा है.    

सोने के सिक्के पर ट्रंप के चेहरे के बाद डॉलर पर भी छोड़ेंगे छाप  

अमेरिकी आजादी के 250वीं जयंती पर जारी 24 कैरेट वाले सोने के सिक्के पर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की फोटो छापी गई. अब अमेरिकी करेंसी पर ट्रंप का हस्ताक्षर होगा. अमेरिका के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा, जब डॉलर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साइन होंगे. 1861 से चली आ रही परंपरा को तोड़ते हुए ट्रंप के साइन के डॉलर पर छापने की तैयारी की जा रही है. इससे पहले डॉलर पर सिर्फ ट्रेजरी सचिव और ट्रेजरर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स के सिग्नेचर होते थे. अब ट्रेजरर के साइन हटाकर अमेरिकी राष्ट्रपति के साइन शामिल किए जाएंगे.  

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डॉलर पर ट्रंप के साइन के पीछे क्या लॉजिक ? 

अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट के मुताबिक जून से 100 डॉलर के नए नोट छापे जाएंगे, जिनपर राष्ट्रपति ट्रंप और वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के साइन होंगे.धीरे-धीरे इसे बाकी वैल्यू की करेंसी पर भी शामिल किया जाएगा. 165 साल पुराने नियम को बदलकर ट्रंप के साइन शामिल करने के पीछे उनकी उपलब्धियों को बनाया गया. अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के मुताबिक ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका आर्थिक रूप से और मजबूत हुआ है. देश को आर्थिक रूप से मजबूती मिली है. चाहे टैरिफ लगाकर अमेरिका की कमाई बढ़ाने का फैसला हो या डॉलर की मजबूती. ट्रंप के फैसलों से अमेरिका की अर्थव्यवस्था को मिली मजबूती के सम्मान में अब डॉलर पर उनके साइन को शामिल करने का फैसला किया गया है.  

 

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Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

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