Advertisement
trendingNow13067746
Hindi Newsबिजनेसपहले तेल पर कब्जा,अब वेनेजुएला को पंगु बनाने पर जुटे ट्रंप, जारी किया नया फरमान, सिर्फ मेड इन अमेरिका सामान खरीदने की इजाजत

पहले तेल पर कब्जा,अब वेनेजुएला को पंगु बनाने पर जुटे ट्रंप, जारी किया नया फरमान, सिर्फ मेड इन अमेरिका सामान खरीदने की इजाजत

अमेरिका ने वेनेजुएला पर कब्जा किया. वहां से राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को बंधक बनाया, अब वो वहां की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल कर रहे हैं.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Jan 08, 2026, 03:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पहले तेल पर कब्जा,अब वेनेजुएला को पंगु बनाने पर जुटे ट्रंप, जारी किया नया फरमान, सिर्फ मेड इन अमेरिका सामान खरीदने की इजाजत

US On Venezuela: अमेरिका ने वेनेजुएला पर कब्जा किया. वहां से राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को बंधक बनाया, अब वो वहां की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल कर रहे हैं. डोनाल्डल ट्रंप ने वेनेजुएला पर कब्जे के बाद कहा है कि वहां के लोग सिर्फ अमेरिकी सामानों की खरीद कर सकेंगे.वेनेजुएला पर अब ट्रंप की मनमानी दिखने लगी है. ट्रंप ने फरमान जारी करते हुए कहा है कि वेनेजुएला के लोगों को सिर्फ अमेरिका का सामान खरीदना है.   

वेनेजुएला पर ट्रंप का फरमान  
 
वेनेजुएला पर हमला और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करने के बाद से अमेरिका ने वैश्विक राजनीति में हलचल तेज कर दी है. इन सबके बीच अब ट्रंप ने घोषणा की है कि वेनेजुएला अमेरिका की मध्यस्थता वाली नई तेल डील से होने वाली कमाई से सिर्फ अमेरिकी प्रोडक्ट खरीदेगा. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वेनेजुएला ने इस पर सहमति जताई है. उन्होंने इस व्यवस्था को काराकास की आर्थिक दिशा में एक बड़ा बदलाव और अमेरिकी मैन्युफैक्चरर्स, किसानों और एक्सपोर्टर्स के लिए एक बूस्ट बताया है. 

वेनेजुएला के तेल का इस्तेमाल  

Add Zee News as a Preferred Source

अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट के जरिए यह जानकारी दी है.ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला तेल समझौते से मिलने वाले रेवेन्यू का इस्तेमाल कई क्षेत्रों में अमेरिका का सामान खरीदने के लिए करेगा. ट्रंप ने लिखा, मुझे अभी पता चला है कि वेनेजुएला हमारी नई ऑयल डील से मिले पैसे से सिर्फ अमेरिका में बने प्रोडक्ट्स ही खरीदेगा. वेनेजुएला, अमेरिकन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और अमेरिका में बनी दवाइयां, मेडिकल डिवाइस और इक्विपमेंट के साथ-साथ वेनेजुएला के बिजली ग्रिड और एनर्जी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए तकनीक और हार्डवेयर खरीदेगा.  

अमेरिका के साथ कारोबार  

ट्रंप ने इसे एक रणनीतिक बदलाव बताया और कहा कि अमेरिका के प्रतिद्वंदियों के साथ सालों के आर्थिक संबंध के बाद वेनेजुएला अपने मुख्य साझेदार के तौर पर अमेरिका के साथ बिजनेस करने के लिए प्रतिबद्ध है. ट्रंप ने कहा दूसरे शब्दों में, वेनेजुएला अपने मुख्य साझेदार के तौर पर अमेरिका के साथ व्यापार करने के लिए प्रतिबद्ध है. यह एक समझदारी भरा फैसला है और यह वेनेजुएला और यूएस के लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है.  

अमेरिकी राष्ट्रपति ने वेनेजुएला पर शिकंजा कसने के बाद उसके तेल की बिक्री पर अपने नियंत्रण का ऐलान किया. अमेरिकी राष्ट्रपति ने बताया है कि एक नए फ्रेमवर्क के तहत वेनेजुएला के एक्सपोर्ट और रेवेन्यू अमेरिका की निगरानी में होंगे. अमेरिकी सरकार के अधिकारियों ने कहा है कि तेल बाजार की कीमत पर बेचा जाएगा और कमाई अमेरिकी-कंट्रोल्ड सिस्टम के जरिए होगी.  

ट्रंप ने इसे अमेरिकी अर्थव्यवस्था, खासकर अमेरिकी किसानों, मैन्युफैक्चरर्स और मेडिकल सप्लायर्स के लिए सीधे फायदे के तौर पर पेश किया. वेनेजुएला का इलेक्ट्रिक ग्रिड हाल के सालों में बार-बार फेल हुआ है,जबकि दवाओं और मेडिकल इक्विपमेंट की कमी के बारे में बड़े पैमाने पर जानकारी सामने आई है. ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में बने इक्विपमेंट का इस्तेमाल वेनेजुएला के इलेक्ट्रिक ग्रिड और एनर्जी फैसिलिटीज को बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा. मादुरो के शासन में वेनेजुएला चीन, रूस और ईरान से आयात पर बहुत ज्यादा निर्भर था और अक्सर पेमेंट के तौर पर डिस्काउंट वाले तेल शिपमेंट का इस्तेमाल करता था, हालांकि ट्रंप के इस नए अरेंजमेंट के बाद इस ट्रेंड पर बड़ा असर पड़ेगा. तेल रेवेन्यू को अमेरिका की खरीद से जोड़कर ट्रंप सरकार ने ग्लोबल एनर्जी मार्केट तक वेनेजुएला की पहुंच को अमेरिकी सामानों की डिमांड से जोड़ दिया है. आईएएनएस

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

TAGS

Trump

Trending news

जस्टिस वर्मा की याचिका पर SC ने सुरक्षित रखा फैसला, दोनों पक्ष जमा कराएंगे दलीलें
Justice Varma
जस्टिस वर्मा की याचिका पर SC ने सुरक्षित रखा फैसला, दोनों पक्ष जमा कराएंगे दलीलें
ED के एक्शन के बाद बंगाल में सियासी ड्रामा, सीएम ममता के खिलाफ HC पहुंची एजेंसी
West Bengal
ED के एक्शन के बाद बंगाल में सियासी ड्रामा, सीएम ममता के खिलाफ HC पहुंची एजेंसी
'85% हिंदू आबादी वाला देश इस्लामिक कैसे बनेगा'? शिवसेना नेता ने हिजाब पर क्या कहा?
Raju Waghmare
'85% हिंदू आबादी वाला देश इस्लामिक कैसे बनेगा'? शिवसेना नेता ने हिजाब पर क्या कहा?
क्या है सोमनाथ स्वाभिमान पर्व? 1000 साल से क्या है नाता? PM मोदी ने शेयर की तस्वीरें
Somnath Swabhiman Parv
क्या है सोमनाथ स्वाभिमान पर्व? 1000 साल से क्या है नाता? PM मोदी ने शेयर की तस्वीरें
पिता ने 6 महीने की प्रेग्नेंट बेटी की हत्या क्यों कर दी? इस अपराध से हिल गया स्टेट
Karnataka News
पिता ने 6 महीने की प्रेग्नेंट बेटी की हत्या क्यों कर दी? इस अपराध से हिल गया स्टेट
तमिलनाडु चुनाव से पहले कांग्रेस का फुल एक्शन मोड, बढ़ी गठबंधन मजबूत करने की रफ्तार
Rahul Gandhi
तमिलनाडु चुनाव से पहले कांग्रेस का फुल एक्शन मोड, बढ़ी गठबंधन मजबूत करने की रफ्तार
मोगा कोर्ट को मिला धमकी भरा ई-मेल, मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस
Punjab news
मोगा कोर्ट को मिला धमकी भरा ई-मेल, मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस
PMO से गृह मंत्रालय तक फर्जी कॉल का जाल! 200 करोड़ ठगी केस में सुकेश की याचिका अटकी
Sukesh Chandrashekhar Case
PMO से गृह मंत्रालय तक फर्जी कॉल का जाल! 200 करोड़ ठगी केस में सुकेश की याचिका अटकी
ED ने TMC के 'चुनावी ब्रेन' I-PAC पर मारा छापा, ममता ने कहा - BJP की गंदी साजिश
ED
ED ने TMC के 'चुनावी ब्रेन' I-PAC पर मारा छापा, ममता ने कहा - BJP की गंदी साजिश
जनवरी में ही भाजपा में कुछ बड़ा होने वाला है? केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी बड़ी तैयारी
BJP news
जनवरी में ही भाजपा में कुछ बड़ा होने वाला है? केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी बड़ी तैयारी