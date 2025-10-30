100 मिनट की मुलाकात और 10% का डिस्काउंट, जिनपिंग के सामने बैकफुट पर आए ट्रंप,टैरिफ पर लिया बड़ा फैसला

Trump Tariff cut: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच साउथ कोरिया में मुलाकात हुई. दुनिया की दो महाशक्तियों ने ट्रेड वॉर के बीच 6 साल बाद मुलाकात की. दोनों देशों के नेताओं के बीच करीब 104 मिनट तक बैठत हुई. बैठक में ट्रेड से लेकर टैरिफ को लेकर चर्चा हुई और डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को बड़ा राहत दे दी. डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर टैरिफ को घटाने का ऐलान किया. अमेरिका ने चीन पर टैरिफ को 10 फीसदी तक घटा दिया है. ट्रंप और शी के बीच मुलाकात के बात इस बात का ऐलान किया गया. ट्रंप ने चीन पर टैरिफ को 10 फीसदी घटाकर 57 फीसदी से कम कर 47 फीसदी कर दिया.

चीन को टैरिफ में राहत

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात का फायदा चीन को मिला.ट्रंप ने चीन पर टैरिफ 10 फीसदी कम करके उसे 47 फीसदी कर दिया है. ट्रेड डील से पहले अमेरिका चीन को खुश करने की कोशिश कर रहा है. ट्रंप चीन के सामने बैकफुट पर नजर आए और टैरिफ घटाने का फैसला किया. माना जा रहा है कि चीन के सख्त रवैये से सामने ट्रंप को झुकना पड़ा है. अमेरिका के राष्‍ट्रपति पर चीन की शर्तों को मानते हुए टैरिफ घटाने का दवाब बढ़ रहा था. रूसी तेल के सबसे बड़े खरीदारी चीन पर 10 फीसदी टैरिफ घटाई गई. अमेरिकी राष्‍ट्रपति ने कहा कि वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच कई चीजों पर समझौता हुआ है और तत्‍काल प्रभाव से चीन पर टैरिफ घटाई जाएगी. हालांकि इस 10 फीसदी के राहत के बदले में चीन अमेरिका से सोयाबीन खरीदेगा.वहीं रेअर अर्थ पर भी दोनों देशों के बीच सहमति बन गई है. डोनाल्‍ड ट्रंप ने कहा कि वह अगले साल अप्रैल महीने में चीन की यात्रा पर जाएंगे. न नजरें मिली न दिल... कड़वी बातें बोलकर अब जिनपिंग से यूं ही नहीं मिले ट्रंप,अमेरिका को चीन से हिसाब बराबर करना है

ट्रंप का डबल स्टैंडर्ड

सबसे बड़ी बात कि एक तरफ से ट्रंप रूसी तेल खरीदने पर भारत पर 25 फीसदी का अतिरिक्त टैरिफ ठोक रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर रूसी तेल के सबसे बड़े खरीदारी चीन को इनाम बांट रहे हैं. चीन पर टैरिफ लगाने के बजाए उसे राहत दी जा रही है. उन्होंने कहा कि इस डील के साथ दोनों देशों के बीच संबंध सुधरेंगे.