US Tariff: डोनाल्ड ट्रंप 'अमेरिका फर्स्ट' पॉलिसी के तहत दूसरी देशों से आयात किये जाने वाले सामान पर टैरिफ लगा रहे हैं. इसके अलावा अब ट्रंप ने दुनिया के दिग्गज फॉर्मा कंपनियों से डील की है, जिसके तहत वे अमेरिका में दवाओं की कीमत कम करेंगी.
Donald Trump Deal With Pharma Companies: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार 'अमेरिका फर्स्ट' की पॉलिसी पर काम कर रहे हैं. अब उन्होंने दिग्गज फार्मा कंपनियों पर दबाव डालकर एक बड़ा एग्रीमेंट किया है. इस एग्रीमेंट का सीधा फायदा अमेरिकी नागरिकों को मिलेगा. ट्रंप से 9 दवा कंपनियों ने मेडिसिन की कीमत में कमी करने पर सहमति जताई है. इस करार के बाद अमेरिका में दवाएं दूसरे अमीर देशों जितनी सस्ती हो सकेंगी. इसका फायदा लाखों मरीजों को मिलेगा. आपको बता दें अमेरिका में दवाएं अभी दूसरे देशों के मुकाबले तीन गुना तक महंगी हैं.
इन कंपनियों के साथ हुई ट्रंप की डील
ट्रंप की तरफ से जिन 9 बड़ी दवा कंपनियों से समझौता किया गया है, उनमें एम्जेन, ब्रिस्टल मायर्स स्क्विब, बोहरिंगर इंगेलहेम, जेनेंटेक, गिलीड साइंसेज, जीएसके, मर्क, नोवार्टिस और सनोफी हैं. ये सभी दुनिया की टॉप फार्मा कंपनियां हैं. इससे पहले भी ट्रंप की कुछ कंपनियों से इसी तरह की डील हो चुकी है. इन 9 कंपनियों सहित डील वाली कंपनियों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है. इन कंपनियों ने वादा किया है कि मेडिकेड (गरीबों और जरूरतमंदों के लिए सरकारी स्वास्थ्य योजना) में बिक्री की जाने वाली दवाओं की कीमत दूसरे अमीर देशों जैसी ही रखेंगी.
दवाओं पर मिलेगी 70% तक की छूट
ट्रंप की तरफ से उठाए गए इस कदम को 'मोस्ट फेवर्ड नेशन' प्राइसिंग कहा जाता है. नई दवाएं सभी मार्केट में एक समान कम दाम पर लॉन्च होंगी, चाहे वो इंश्योरेंस हो या कैश पेमेंट. कुछ दवाओं पर 70% तक की छूट दी जाएगी. ट्रंप की तरफ से व्हाइट हाउस में दिये गए बयान में कहा गया 'हम पूरी दुनिया को सब्सिडी दे रहे थे. अब ऐसा नहीं होगा.' उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिकी मरीज दूसरे देशों की सस्ती दवाओं की ज्यादा कीमत चुका रहे थे. अब यह सिस्टम पूरी तरह खत्म हो जाएगा.
भारी डिस्काउंट ऑफर किया जाएगा
दूसरी तरफ जनवरी महीने में नया प्लेटफॉर्म 'ट्रंपआरएक्स' (TrumpRx) लॉन्च होगा. इस पर मरीज सीधे कंपनियों से दवा की खरीद कर सकेंगे. इससे कीमत में काफी कमी आएगी. कुछ कंपनियां चुनिंदा दवाओं पर भारी डिस्काउंट भी ऑफर करेंगी. ब्रिस्टल मायर्स स्क्विब कंपनी अपनी ब्लॉकबस्टर दवा एलिक्विस (खून पतला करने वाली) मेडिकेड में मुफ्त देगी. जानकारों की तरफ से इसे 'स्वास्थ्य समानता की अच्छी पहल' बताया गया.
150 अरब डॉलर से ज्यादा का इनवेस्टमेंट होगा
कई कंपनियां इमरजेंसी जैसे महामारी या प्राकृतिक आपदा के लिए दवाओं के कच्चे माल का रिजर्व दान करेंगी. इससे अमेरिका विदेशी सप्लाई पर निर्भर नहीं रहेगा. बदले में कंपनियां रिसर्च में 150 अरब डॉलर से ज्यादा का इनवेस्टमेंट करेंगी. उन्हें तीन साल तक फार्मा टैरिफ से छूट मिलेगी. ट्रंप ने टैरिफ की धमकी देकर कंपनियों को रेट कम करने पर मजबूर कर दिया.
इस डील के बाद ज्यादातर कंपनियों के शेयर में तेजी देखी गई. इनवेस्टर को लगा कि टैरिफ से बचना कंपनियों के लिए अच्छा संकेत है. यह करार अमेरिकी हेल्थ सिस्टम में एक बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है. ट्रंप का दावा है कि जल्द ही अमेरिका में दवाएं दुनिया में सबसे सस्ती होंगी.