न सैलरी मिलेगी, न कैश! ट्रंप के 'किल स्विच' दबाते ही ब्रिटेन में मच जाएगी आर्थिक तबाही,क्यों डरे हैं बैंक ?

US Vs UK: ईरान जंग को लेकर अमेरिका के संबंध तमाम देशों से बिगड़ने लगे हैं. यूरोपीय देश अमेरिका के दूरी बढ़ा रहे हैं. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ब्रिटेन के साथ मतभेद खुलकर सामने आ गया. ब्रिटेन ने ईरान युद्ध में अमेरिका का साथ देने ने इनकार कर दिया. अब इसके बाद से ब्रिटिश बैंक डरे हुए हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्वभाव से सब वाकिफ हैं कि कैसे वो अपने दुश्मनों से बदला लेते हैं. होर्मुज पर तकरार के बाद अब ब्रिटेन को भी डर सता रहा है कि कहीं अमेरिका 'किल स्विच' न दबा दे. चाहे ईरान हो, क्यूबा हो या वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो, ट्रंप अपने दुश्मनों की जिंदगी दूभर करना जानते हैं. अब ब्रिटिश बैंकर्स को भी अमेरिका के बदले का डर सता रहा है. वो जानते हैं कि अमेरिका ब्रिटेन पर मिसाइल, फाइटर जेट्स से नहीं बल्कि अपने दो सबसे घातक आर्थिक हथियार वीजा (Visa) और मास्टरकार्ड (Mastercard) का इस्तेमाल कर उनकी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ सकता है.

अमेरिका के हाथों में ब्रिटेन का 'किल स्विच'

दो अमेरिकी कंपनियों के हाथों में ब्रिटेन के कैशलेस इकोनॉमी का 95 फीसदी हिस्सा है. वीजा और मास्टरकार्ड ब्रिटेन के कार्ड ट्रांजैक्शन नेटवर्क पर राज करते हैं. सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं Visa और Mastercard ग्लोबल पेमेंट के 90 फीसदी को कंट्रोल करते हैं. वीजा कार्ड से रोजाना करीब 639 मिलियन से लेकर 900 मिलियन का ट्रांजैक्शन होता है तो मास्टरकार्ड करीब 400 मिलियन ट्रांजैक्शन करता है. जिन दो कंपनियों पर ब्रिटेन की इतनी निर्भरता है, जरा सोचिए, अगर वो रातोंरात बंद हो जाएं तो क्या होगा? न तो लोगों को सैलरी मिलेगी, न वो कैश निकाल पाएंगे, ना खाने का बिल दे पाएंगे, पेट्रोप पंपों पर ट्रांजैक्शन फंस जाएगा. शॉपिंग मॉल्स, डिजिटल ट्रांजैक्शन सब फंसकर रह जाएगा. अगर ट्रंप में ब्रिटेन के खिलाफ Visa और Mastercard को 'किल स्विच' की तरह इस्तेमाल किया, तो ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी. ब्रिटेन, जो दुनिया के सबसे कैशलेस देशों में से एक है, जिसकी कैशलेस इकोनॉमी को Visa और Mastercard संभालते हैं, लगभग 100 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का ट्रांजैक्शन करते हैं, अगर उसे बंद कर दिया जाए तो पूरी इकोनॉमी का क्या हाल होगा, इसकी सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है.

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अमेरिका के हाथों में ब्रिटेन की कैशलेस इकोनॉमी की चाबी ?

कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अमेरिका की दो कंपनियों के हाथों में ब्रिटेन के कैशलेश इकोनॉमी की चाबी है. अगर ट्रंप ने बदले की कार्रवाई करते हुए दोनों कंपनियों को ब्रिटेन में काम करने से रोक दिया, तो ब्रिटेन में दुकानें बंद हो जाएंगी, रेस्टोरेंट, पेट्रोल पंप सब बंद हो जाएंगे. स्मॉल और मिडियम कंपनियां ठप पड़ जाएंगी. समय का पहिया दशकों बाद फिर घूम जाएगा. लोगों को वापस कैश की तरफ लौटना पड़ेगा. ATM भी काम नहीं करेंगे, ऑनलाइन खरीदारी रुक जाएगी. आर्थिक अराजकता चरम पर पहुंच जाएगी और सप्लाई चेन टूट जाएगा. इसकी कल्पना कर पाना भी मुश्किल है.

ब्रिटेन का डर कितना सही है ?

ब्रिटेन का डर गलत नहीं है. ईरान युद्ध में शामिल नहीं होने की वजह से अमेरिका और ब्रिटेन के बीच मनमुटाव बढ़ा है.ट्रंप ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर से खफा हैं. ब्रिटिश बैंकर्स को डर सता रहा है कि कहीं इस नाराजगी के चक्कर में ट्रंप उनकी अर्थव्यवस्था को पंगु न बना दें. अमेरिका International Emergency Economic Powers Act का इस्तेमाल कर ऐसा कर भी सकता है. इसकी एक झलक जून 2018 में देखने को मिली थी, जब कुछ घंटों के लिए पूरे ब्रिटेन में वीजा और मास्टरकार्ड की सेवाएं बाधित हो गई थी. हालांकि, उस समय फ्लयोर डेटा सेंटर में आई खामी की वजह से हुआ था, लेकिन कुछ ही घंटों में पूरे ब्रिटेन में खलबली मच गई थी. अमेरिका अपनी इस ताकत का पहले भी इस्तेमाल कर चुका है.यूक्रेन युद्ध की वजह से साल 2022 में जो बाइडेन ने रूस में वीजा और मास्टरकार्ड की सर्विस को सस्पेंड कर दिया था.

अमेरिकी मनमानी को खत्म करने के लिए ब्रिटेन की तैयारी

जो अमेरिका ने रूस में किया, वैसा कुछ ब्रिटेन में न हो, उसके लिए तैयारी शुरू हो गई है. ब्रिटिश बैंकर अपना 'सॉवरेन पेमेंट्स सिस्टम' तैयार करने में जुट गए हैं. वीजा और मास्टरकार्ड पर निर्भरता खत्म करने के लिए बार्कलेज (Barclays), लॉयड्स (Lloyds), नैटवेस्ट (NatWest) और नेशनवाइड (Nationwide) जैसे बड़े बैंकर्स ब्रिटिश-आधारित कार्ड सिस्टम बनाने के लिए सीक्रेट मीटिंग कर रहे हैं.अमेरिका पर निर्भरता कम करने के लिए यह सिस्टम बनाया जा रहा है. यह पेमेंट सिस्टम 30 अरब कार्ड पेमेंट और करीब 1 ट्रिलियन यूरोप पेमेंट के लेनदेन को संभालेंगे. हालांकि, ये इतना आसान नहीं है, इसमें काफी वक्त लग सकता है.