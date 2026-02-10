Advertisement
US-Bangladesh Deal: 8 दिन में ही ट्रंप ने दिखा दिया दोगलापन, बांग्लादेश को लॉलीपॉप थमाकर भारत को तगड़ा झटका दे गया अमेरिका

US-Bangladesh Deal: 8 दिन में ही ट्रंप ने दिखा दिया दोगलापन, बांग्लादेश को 'लॉलीपॉप' थमाकर भारत को तगड़ा झटका दे गया अमेरिका

US-Bangladesh Trade deal: भारत अमेरिका ट्रेड डील के बीच बांग्लादेश से फटाफट अमेरिका के साथ ट्रेड डील फाइनल कर ली. अमेरिका और बांग्लादेश ने सोमवार को ट्रेड डील साइन कर ली है.  इस डील के बाद अमेरिका जाने वाले बांग्लादेशी सामानों पर 19 फीसदी टैरिफ लगेगा, जो पहले 20 फीसदी था.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Feb 10, 2026, 09:39 PM IST
US-Bangladesh Deal: 8 दिन में ही ट्रंप ने दिखा दिया दोगलापन, बांग्लादेश को 'लॉलीपॉप' थमाकर भारत को तगड़ा झटका दे गया अमेरिका

US-Bangladesh Trade deal: भारत अमेरिका ट्रेड डील के बीच बांग्लादेश से फटाफट अमेरिका के साथ ट्रेड डील फाइनल कर ली. अमेरिका और बांग्लादेश ने सोमवार को ट्रेड डील साइन कर ली है.  इस डील के बाद अमेरिका जाने वाले बांग्लादेशी सामानों पर 19 फीसदी टैरिफ लगेगा, जो पहले 20 फीसदी था. बांग्लादेश के साथ ट्रेड डील में अमेरिका ने अपना पूरा फायदा निचोड़ लिया है. जहां भारत के साथ डील में महीनों की बातचीत, शर्तों का दौर चला वहीं बांग्लादेश के साथ डील को बुलेट की रफ्तार से पूरा कर लिया गया. बांग्लादेश के साथ ट्रेड डील में अमेरिका से जो ऑफर दिया , उससे भारत को तगड़ा झटका लगने वाला है. भारत के साथ ट्रेड डील ऑफर देने के 8 दिन बाद ही डोनाल्ड ट्रंप ने डबल स्टैडर्ड दिखा दिया है. भारत पर 18 फीसदी टैरिफ लगाने वाले ट्रंप ने बांग्लादेश पर उसी गुड्स के लिए जीरो टैरिफ लगाया है.

बांग्लादेश को जीरो टैरिफ का तोहफा  

अमेरिका और बांग्लादेश के बीच ट्रेड डील में जीरो टैरिफ वाला एक ट्वीस्ट भी है. जिस ट्वीस्ट से बांग्लादेश के टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को बड़ा बूस्ट मिलने वाला है. इस डील के मुताबिक बांग्लादेश के चुनिंदा कपड़ों को जीरो टैरिफ पर अमेरिकी बाजार में इंट्री मिलेगी. हालांकि शर्त ये है कि वो पड़े अमेरिकी कपास या सिंथेटिक फाइबर से बने होंगे. दरअसल बांग्लादेश ने अमेरिका के औद्योगिक और कृषि उत्पादों के लिए भी अपने बाजार को खोल दिया है. जिससे अमेरिकी सामान, जैसे कैमिकल, मेडिकल उपकरण, मशीनरी, गाड़ियां, सोया उत्पाद, डेयरी उत्पाद, बीफ, पोल्ट्री, मेवे और फल सब के लिए ओपन मार्केट मिलेगा.   

 बांग्लादेश के लिए जीरो टैरिफ से भारत को झटका  

अमेरिका के साथ ट्रेड डील में बांग्लादेश के खास गारमेंट्स, कपड़ों, फैब्रिक को अमेरिकी बाजार में बिना टैरिफ इंट्री मिलेगी. बिना टैरिफ के बांग्लादेश के फैब्रिक और कपड़े अमेरिका बाजार पहुंचेंगे. जिससे बांग्लादेश के टेक्सटायल बिजनेस को बूस्ट मिलेगा, लेकिन भारत के लिए यह अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि अमेरिका और बांग्लादेश के बीच जीरो टैरिफ वाली इस डील से भारत के कपड़ों को अमेरिकी बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा. अमेरिका के बड़े बैंक पर ताला, खतरे में डॉलर का 'ताज'...ऐसी तबाही की वॉर्निंग कि ट्रंप भूल जाएंगे 2008 का संकट, भूचाल से भारत का बचना भी मुश्किल

 

अमेरिका का दोगलापन 

अमेरिका ने जहां अमेरिकी कपास और फाइबर वाले बांग्लादेश फैब्रिक पर जीरो टैरिफ लगाया है तो वहीं भारत पर 18 फीसदी का टैरिफ लगा है.भारत अमेरिका से 200 मिलियन डॉलर का कपास  खरीदता है, जबकि बांग्लादेश 250 मिलियन डॉलर का. पर भारत पर 18 फीसदी टैरिफ तो बांग्लादेश पर जीरो टैरिफ लगा है. अमेरिका के इस दोहरे रवैया से भारतीय कपड़ा उद्योग के लिए चुनौती खड़ी हो सकती है. अमेरिकी बाजार में बांग्लादेश फैब्रिक सस्ते बिकेंगे, क्योंकि उन्हें कोई टैरिफ नहीं देना होगा. जिसकी वजह से भारतीय कपड़ा निर्यातकों को मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है. 

Bavita Jha

बवीता झा  
Bavita Jha

trade deal

