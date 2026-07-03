Donald Trump Income: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले दिनों भारतीय निर्यात पर भारी-भरकम टैरिफ लागू किया था. उन्होंने भारत के रूस से तेल लेने से नाराज होने पर 50 प्रतिशत तक का टैरिफ वसूला था. हालांकि, ईरान जंग और उसके बाद बनी सहमति से चीजें बदली हैं. उम्मीद की जा रही है कि भारत और अमेरिका के बीच जल्द ट्रेड डील हो सकती है. अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फाइनेंशियल डिस्क्लोजर सामने आया है. इसमें उनके कारोबारी साम्राज्य से जुड़े कई बड़े खुलासे हुए हैं. रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप को क्रिप्टो करेंसी, रियल एस्टेट, लाइसेंसिंग और अलग-अलग निवेश से कुल 2.2 अरब डॉलर से ज्यादा की भारी-भरकम आमदनी हुई है. दिलचस्प यह है कि ट्रंप की अरबों डॉलर की कमाई का मजबूत हिस्सा भारत से भी जुड़ा हुआ है.
ट्रंप की फाइनेंशियल फाइलिंग में भारत से जुड़ी कई कंपनियों, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग डील्स का जिक्र है. इनके जरिये ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन हर साल करोड़ों रुपये की कमाई कर रही है. इससे यह साफ है कि इंटरनेशनल लेवल पर भारत आज भी ट्रंप के रियल एस्टेट बिजनेस के लिए सबसे बड़े और अहम मार्केट में से एक है. यूएस ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट एथिक्स के पास जमा डॉक्यूमेंट से यह पता चला है कि ट्रंप के इंटरनेशनल रियल एस्टेट लाइसेंसिंग बिजनेस के लिए भारत सबसे मजबूत मार्केट में उभरकर सामने आया है. अमेरिका में ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन सीधे मालिकाना हक रखता है और खुद निवेश करता है. लेकिन भारत में उनका बिजनेस मॉडल एकदम अलग है.
भारत में ट्रंप की कंपनी खासतौर से लाइसेंसिंग एग्रीमेंट्स के जरिये काम करती है. इसके तहत भारत के लोकल बड़े डेवलपर्स अपने प्रीमियम रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट पर 'ट्रंप' के नाम और ब्रांड का इस्तेमाल करने के लिए मोटी रकम चुकाते हैं. फाइलिंग के अनुसार खास व्यवस्था के जरिये ट्रंप को अकेले साल 2025 के दौरान करीब 85 लाख डॉलर (करीब 81 करोड़ रुपये) की लाइसेंसिंग इनकम हुई है. यह ट्रंप के पारंपरिक रियल एस्टेट बिजनेस में बड़ा योगदान है.
ट्रंप को भारत से हुई कुल कमाई में सबसे बड़ा सबसे योगदान हरियाणा के साइबर सिटी गुरुग्राम का रहा है. गुरुग्राम में एम3एम ग्रुप (M3M Group) द्वारा ट्राइबेका डेवलपर्स (Tribeca Developers) के साथ पार्टनरशिपन में बनाए जा रहे ट्रंप-ब्रांडेड लग्जरी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स से ट्रंप को सबसे ज्यादा लाइसेंस फीस मिली है. गुरुग्राम से जुड़ी कंपनी 'डीटी मार्क्स गुड़गांव 69 एलएलसी' ने करीब 36.4 लाख डॉलर की लाइसेंस फीस जनरेट की है. इसके अलावा 'डीटी मार्क्स गुड़गांव एलएलसी' से भी ट्रंप को 17.9 लाख डॉलर की कमाई हुई है.
यदि इन दोनों को मिला दिया जाए तो केवल गुरुग्राम से ही ट्रंप को 54 लाख डॉलर से ज्यादा की इनकम हुई है. इसने गुरुग्राम को ट्रंप के इंटरनेशनल पोर्टफोलियो में सबसे ज्यादा कमाई कराने वाला भारतीय शहर बना दिया है. ट्रंप के ब्रांड का जलवा केवल गुरुग्राम तक ही नहीं है, बल्कि इसकी मौजूदगी दूसरे बड़े शहरों में भी है. सरकारी रिपोर्ट में मुंबई, हैदराबाद, नोएडा, पुणे और कोलकाता से जुड़ी ट्रंप की लाइसेंसिंग कंपनियों की लिस्ट दी गई है. इससे साफ है कि ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के कमर्शियल रिलेशन देश के अलग-अलग कोनों में बेहद मजबूत हैं.
फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट के अनुसार नोएडा और पुणे में बन रहे ट्रंप-ब्रांडेड ऑफिस और कमर्शियल प्रोजेक्ट से ट्रंप को करीब 15-15 लाख डॉलर की लाइसेंस फीस मिली है. इसके अलावा हैदराबाद में काम कर रही ट्रंप की सहयोगी कंपनी ने भी लाइसेंस फीस के रूप में करीब 15 लाख डॉलर की कमाई दर्ज की है. देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी ट्रंप का बिजनेस लंबे समय से चल रहा है. फाइलिंग के अनुसार मुंबई के आलीशान इलाके वर्ली में लोढ़ा ग्रुप की तरफ से डेवलप कि ये गए 'ट्रंप टॉवर' लग्जरी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट से ट्रंप को साल 2025 में 1.80 लाख डॉलर से ज्यादा की लाइसेंस फीस मिली है.