Donald Trump Income: अमेर‍िकी राष्‍ट्रपत‍ि डोनाल्ड ट्रंप ने प‍िछले द‍िनों भारतीय न‍िर्यात पर भारी-भरकम टैर‍िफ लागू क‍िया था. उन्‍होंने भारत के रूस से तेल लेने से नाराज होने पर 50 प्रत‍िशत तक का टैर‍िफ वसूला था. हालांक‍ि, ईरान जंग और उसके बाद बनी सहमत‍ि से चीजें बदली हैं. उम्‍मीद की जा रही है क‍ि भारत और अमेर‍िका के बीच जल्‍द ट्रेड डील हो सकती है. अब अमेर‍िकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फाइनेंशियल डिस्क्लोजर सामने आया है. इसमें उनके कारोबारी साम्राज्‍य से जुड़े कई बड़े खुलासे हुए हैं. रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप को क्रिप्टो करेंसी, रियल एस्टेट, लाइसेंसिंग और अलग-अलग न‍िवेश से कुल 2.2 अरब डॉलर से ज्‍यादा की भारी-भरकम आमदनी हुई है. दिलचस्प यह है कि ट्रंप की अरबों डॉलर की कमाई का मजबूत ह‍िस्‍सा भारत से भी जुड़ा हुआ है.