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एक तरफ टैर‍िफ...दूसरी तरफ कमाई, डोनाल्‍ड ट्रंप भारत से कूट रहे जमकर पैसा; एक साल में कमाए इतने करोड़

Donald Trump Business Model: डोनाल्‍ड ट्रंप का भारत में ब‍िजनेस मॉडल अमेर‍िका से एकदम अलग है. वह देश के र‍ियल एस्‍टेट मार्केट में अपना नाम यूज करने के बदले अच्‍छी खासी कमाई कर रहे हैं. उनके नाम के जर‍िये ब‍िल्‍डर लग्‍जरी अपार्टमेंट की ब्रांड‍िंग करते हैं.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 03, 2026, 11:08 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 11:08 AM IST
एक तरफ टैर‍िफ...दूसरी तरफ कमाई, डोनाल्‍ड ट्रंप भारत से कूट रहे जमकर पैसा; एक साल में कमाए इतने करोड़
Image Credit: file picSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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