/ट्रंप फिर शुरू करेंगे ट्रेड वॉर? ब्राजील पर ठोका 25% टैरिफ, 60 देशों पर लटकी तलवार, भारत की बढ़ सकती है मुश्किल!

US Traiff on Brazil: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ मोह खत्म ही नहीं हो रहा है. अमेरिका की सर्वोच्च अदालत ने ट्रंप की ओर से लगाए गए सभी रेसिप्रोकल टैरिफ को अवैध बताते हुए अमान्य घोषित कर दिया था. बावजूद इसके ट्रंप टैरिफ लगाने का कोई-ना-कोई नया रास्ता तलाश लेते हैं. अब ट्रंप ने एक बार फिर से ब्राजील पर 25 फीसदी टैरिफ लगाने का ऐलान किया है.
अमेरिका ने ब्राजील से होने वाले सभी आयात पर 25 फीसदी टैरिफ लगाने का फैसला किया है. 22 जुलाई से ब्राजील से आने वाले सभी उत्पादों पर 25 फीसदी का टैरिफ लगाया जाएगा. व्यापारिक नियम अपनाए हैं, जो अमेरिकी कंपनियों के लिए बड़ी परेशानी बन सकते हैं. इसी वजह से यह कदम उठाया गया है. ब्राजील पर अनुचित व्यापारिक नीतियों की वजह से ये टैरिफ लगाने का फैसला किया गया है. अमेरिकी व्यापार विभाग, 1974 के व्यापार अधिनियम की धारा 301 के तहत ये फैसला लिया गया है.
इसके साथ ही एक बार फिर से ट्रेड वॉर शुरू होने का खतरा मंडरा गया है. अमेरिका ने आरोप लगाया है कि ब्राजील की ट्रेड पॉलिसी सिर्फ अमेरिका के खिलाफ ही नहीं बल्कि ब्राजील के लिए भी नुकसानदायक है. हालांकि संतरे, कॉफी, बीफ, तेल और गैस को इस टैरिफ से छूट दी गई है, ताकि अमेरिकी सप्लाई चेन बनी रहे.
अमेरिका और ब्राजील के बीच कुल द्विपक्षीय व्यापार करीब 127 अरब डॉलर का है. जिसमें अमेरिका का पलड़ा भारी है. ब्राजील पर लगाए गए टैरिफ से करीब 4,000 से ज्यादा ब्राजीलियन उत्पादों पर असर दिख सकता है. उन कंपनियों पर असर पड़ेगा, जो लंबे वक्त से अमेरिका के साथ व्यापार कर रही है. इससे पहले भी अमेरिका ने ब्राजील पर 40 फीसदी टैरिफ लगाया था, जिसे बाद में अमेरिकी कोर्ट के आदेश पर रद्द कर दिया गया.
इससे पहले अमेरिकी की सुप्रीम कोर्ट ने रेसिप्रोकल टैरिफ को रद्द कर दिया था, जिसके बाद अप्रैल 2025 में ट्रंप की ओर से दुनियाभर के देशों पर लगाए गए टैरिफ अमान्य हो गए. अब अमेरिकी राष्ट्रपति नए कानूनी आधार यानी सेक्शन 301 के तहत फिर से टैरिफ लागू करने का सिलसिला शुरू कर रहे हैं.
अमेरिका ने फिलहाल सेक्शन 301 के तहत ब्राजील पर टैरिफ का ऐलान किया है, लेकिन भारत भी इसकी चपेट में आ सकता है. अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय की ओर से धारा 301 के तहत भारत समेत 60 देशों के खिलाफ जांच चल रही है. अगर जांच में अनुचित व्यापारिक , अत्यधिक उत्पादन क्षमता या जबरन श्रम से जुड़े मामलों की पुष्टि होती है, तो भारत को भी अतिरिक्त टैरिफ की मार झेलनी पड़ सकती है.