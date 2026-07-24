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'वसूली भाई' बने ट्रंप ने दोस्त इजरायल को भी नहीं छोड़ा, चीन पर फोड़ा 12.5% टैरिफ का बम, भारत पर अमेरिका क्यों मेहरबान?

US Traiff on India: अमेरिका ने फिर टैरिफ का ऐलान किया है. इस बार भारत को थोड़ी राहत मिली है. जहां उसने अपने करीबी दोस्त इजरायल पर 12.5 फीसदी का टैरिफ लगाया, तो वहीं भारत को 10 फीसदी के दायरे में रखा है.

Written ByBavita Jha
Published: Jul 24, 2026, 04:46 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 04:47 PM IST
'वसूली भाई' बने ट्रंप ने दोस्त इजरायल को भी नहीं छोड़ा, चीन पर फोड़ा 12.5% टैरिफ का बम, भारत पर अमेरिका क्यों मेहरबान?

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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