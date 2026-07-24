'वसूली भाई' बने ट्रंप ने दोस्त इजरायल को भी नहीं छोड़ा, चीन पर फोड़ा 12.5% टैरिफ का बम, भारत पर अमेरिका क्यों मेहरबान?

Trump Tariff on India: 'टैरिफ मैन' बन चुके अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कमाई का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं. अमेरिका की सर्वोच्च अदालत ने रेसिप्रोकल टैरिफ (Reciprocal Tariff) को रद्द किया, तो ट्रंप ने 10 % का अस्थाई टैरिफ लगा दिया. 24 जुलाई को इसकी मियाद खत्म होने वाली थी, उससे पहले ही ट्रंप ने ट्रेड एक्ट के सेक्शन 301 के तहत 60 देशों पर 10% से 12.5% तक के नए टैरिफ को लागू करने का ऐलान कर दिया.
अमेरिका ने भारत समेत 60 देशों पर डबल डिजिट में टैरिफ लगाने का ऐलान किया है. अमेरिका ने अपने आदेश में कहा है कि,चीन, जापान, साउथ कोरिया , यूरोपीय यूनियन जैसे देश जहां जबरन मजदूरी से बने प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट को रोकने के लिए कोई कानून नहीं है, उनपर 12.5 फीसदी का टैरिफ लगाया जाएगा. अमेरिका ने अपने करीबी दोस्त इजरायल को भी नहीं छोड़ा. उसपर भी 12.5 फीसदी का टैरिफ ठोक दिया. ये देश जबरन मजदूरी से बने सस्ते सामान इंपोर्ट करते हैं, जबकि अमेरिकी कंपनियां अधिक मजदूरी देकर उत्पादन करती है. इसलिए जिन देशों के पास फोर्स्ड लेबर को रोकने का कानून नहीं है, उनपर 12.5 फीसदी का टैरिफ लगाया गया है.
व्हाइट हाउस ने भारत को उन 17 देशों के साथ रखा है, जिनपर 10 फीसदी का टैरिफ लगाया गया है. भारत के अलावा इस लिस्ट में कनाडा, इंडोनेशिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, मेक्सिको, पाकिस्तान जैसे देश शामिल है.अमेरिका ने ट्रेड एक्ट-1974 की धारा 301 के तहत इन देशों पर 10 फीसदी का टैरिफ लगाया है. अमेरिका का कहना है कि इन देशों ने जबरन श्रम से बने सामान पर प्रतिबंध लगाया है या लगाने की कोशिश की है. जिसकी वजह से उनपर 12.5 फीसदी के बजाए 10 फीसदी का टैरिफ लगाया गया है.
भारत को 10 फीसदी वाले टैरिफ के दायरे में रखने के पीछे सबसे बड़ी वजह भारत सरकार द्वारा बीते कुछ समय से फोर्स्ड लेबर को रोकने और सप्लाई चेन पर निगरानी बढ़ाई गई है. सरकार ने जबरन श्रम रोकने के लिए कई नीतिगत सुधार किए हैं.भारत ने विदेशी व्यापार नीति में संशोधन भी किया है. अमेरिका ने माना है कि भारत की ओर से मजदूरों के अधिकारों पर निगरानी बढ़ी है, जिसकी वजह से उसे टैरिफ में 2.5 फीसदी की राहत मिली.
मन में ये सवाल जरूर होगा कि जबरन मजबूरी की समस्या किसी दूसरे देश की है, तो अमेरिका उसपर टैरिफ क्यों लगा रहा है? इसके लिए पहले फोर्स्ड लेबर को समझना जरूरी है. अगर किसी व्यक्ति को उसकी मर्जी के बिना, किसी दबाव में, उसे धमकाकर, या कर्ज, हिंसा या फिर दस्तावेज जब्त कर उससे मजदूरी करवाई जाती है, तो वो फोर्स्ड लेबर है.अमेरिका के ट्रेड एक्ट-1974 के सेक्शन 301 के तहत उसे अधिकार मिलता है कि वो उन देशों पर टैरिफ, व्यापारिक पाबंदी जैसी कार्रवाई कर सकता है, जिनसे आयात से फोर्स्ड लेबर जुड़ा है.