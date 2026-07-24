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ट्रंप का बड़ा कदम, भारत पर लगाया 10% का नया टैरिफ, देश के न‍िर्यातकों पर क्‍या होगा असर?

Donald Trump: अमेर‍िकी प्रशासन की तरफ से भारतीय न‍िर्यात पर 10 प्रत‍िशत का नया टैर‍िफ लगाने का ऐलान क‍िया गया है. फरवरी 2026 में लागू क‍िये गए टैर‍िफ की म‍ियाद पूरी होने पर ट्रंप प्रशासन की तरफ से यह ऐलान क‍िया गया.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 24, 2026, 08:56 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 08:58 AM IST
ट्रंप का बड़ा कदम, भारत पर लगाया 10% का नया टैरिफ, देश के न‍िर्यातकों पर क्‍या होगा असर?
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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