US Tariff on India: ग्‍लोबल ट्रेड में एक बार फ‍िर बड़ा बदलाव देखा जा रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने दुनिया की 60 प्रमुख इकोनॉमी के ख‍िलाफ नए टैर‍िफ लगाने का ऐलान क‍ियाा है. अमेर‍िकी व्‍यापार प्रत‍िन‍िध‍ि (USTR) ऑफ‍िस ने 'ट्रेड एक्ट ऑफ 1974' के सेक्‍शन 301 के तहत 10 और 12.5 प्रतिशत के दो अलग-अलग टैरिफ स्लैब लागू किये हैं. नए लागू क‍िये गए टैर‍िफ उस 10% ग्लोबल ड्यूटी की जगह लेंगे, ज‍िसकी म‍ियाद आज सुबह होने जा रही थी. अमेर‍िकी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगस्‍त 2025 में लगाए गए टैर‍िफ को गैर कानूनी करार द‍िये जाने के बाद ट्रंप प्रशासन ने फरवरी 2026 में 10 प्रत‍िशत का ग्‍लोबल टैर‍िफ लगाया था. उस समय इसे न‍ियमानुसार अध‍िकतम 150 द‍िन के लि‍ए लागू क‍िया गया था.