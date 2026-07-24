US Tariff on India: ग्लोबल ट्रेड में एक बार फिर बड़ा बदलाव देखा जा रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने दुनिया की 60 प्रमुख इकोनॉमी के खिलाफ नए टैरिफ लगाने का ऐलान कियाा है. अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (USTR) ऑफिस ने 'ट्रेड एक्ट ऑफ 1974' के सेक्शन 301 के तहत 10 और 12.5 प्रतिशत के दो अलग-अलग टैरिफ स्लैब लागू किये हैं. नए लागू किये गए टैरिफ उस 10% ग्लोबल ड्यूटी की जगह लेंगे, जिसकी मियाद आज सुबह होने जा रही थी. अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगस्त 2025 में लगाए गए टैरिफ को गैर कानूनी करार दिये जाने के बाद ट्रंप प्रशासन ने फरवरी 2026 में 10 प्रतिशत का ग्लोबल टैरिफ लगाया था. उस समय इसे नियमानुसार अधिकतम 150 दिन के लिए लागू किया गया था.
फरवरी में लगाए गए टैरिफ की मियाद पूरी होने के एक दिन पहले ही ट्रंप प्रशासन ने नए टैरिफ को लेकर घोषणा कर दी. अमेरिका का कहना है कि यह कार्रवाई उन देशों पर की गई है, जो बंधुआ मजदूरी से तैयार प्रोडक्ट के आयात पर बैन लगाने में फेल हो रहे हैं. यूएस की तरफ से लिये गए हालिया फैसले में भारत को भी शामिल किया गया है. हालांकि, नई दिल्ली ने बातचीत के जरिये खुद को बड़े नुकसान से बचाने में कामयाबी हासिल की है. शुरुआती प्लान और अमेरिकी जांच के आधार पर भारत को 12.5 प्रतिशत वाले टैरिफ स्लैब में रखे जाने की उम्मीद थी.
नई दिल्ली की तरफ से अमेरिकी अधिकारियों से बातचीत से भारत को राहत मिली है. भारत की तरफ से लगातार फॉलोअप और दोनों देशों के बीच हुई बातचीत के बाद भारत को 10 प्रतिशत वाले टैरिफ स्लैब में शामिल किया गया है. भारत के अलावा ब्रिटेन, कनाडा, इंडोनेशिया, मैक्सिको, पाकिस्तान और बांग्लादेश समेत दुनिया के 17 देशों को 10 प्रतिशत वाली कैटेगरी में जगह दी गई है.
यूरोपीय यूनियन, जापान, साउथ कोरिया और अन्य देशों के कई प्रोडक्ट पर 12.5 प्रतिशत तक का टैरिफ लागू होगा.
भारत पर यह टैरिफ दर कम होने की वजह नई दिल्ली की तरफ से उठाया गया कदम रहा. जून में प्रस्तावित टैरिफ की घोषणा के बाद भारत ने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में बदलाव करते हुए बंधुआ मजदूरी से तैयार होने वाली चीजों के आयात पर रोक लगा दी थी. अमेरिकी फेडरल नोट में भारत के इस कदम का जिक्र किया गया. अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि एम्बेसडर जेमिसन ग्रीर ने साफ किया कि राष्ट्रपति ट्रंप का मानना है कि मौखिक दबाव के बावजूद ग्लोबल सप्लाई चेन से जबरन लेबर को खत्म नहीं किया जा सका है. अमेरिका अपने व्यापारिक साझेदारों से भी इसी तरह के नियम लागू किये जाने की उम्मीद कर रहा है.
भारत ने यूएसटीआर (USTR) की तरफ से शुरू की गई दोनों जांच का कड़ा विरोध किया है. भारत की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि श्रम से जुड़े इन संवेदनशील मुद्दों पर एकतरफा कार्रवाई की बजाय द्विपक्षीय व्यापार समझौते के तहत बातचीत की जानी चाहिए. अमेरिकी कदम का असर दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों पर पड़ना तय है. अमेरिका मौजूदा समय में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और भारतीय निर्यात का सबसे बड़ा ठिकाना है. साल 2025 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार करीब 141 अरब डॉलर के लेवल पर पहुंच गया था. इसमें से भारत का कुल निर्यात 87.3 अरब डॉलर रहा था.
अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है, जहां भारत की तरफ से सालाना 87.3 अरब डॉलर का सामान भेजता है. 10% टैरिफ लगने से अमेरिकी खरीदारों के लिए भारतीय सामान महंगे हो जाएंगे. इससे कपड़ा, इंजीनियरिंग सामान, लेदर, केमिकल्स, हैंडीक्राफ्ट और ज्वेलरी जैसे सेक्टर में काम करने वाली MSME का प्रॉफिट मार्जिन (Profit Margin) घटेगा या उनका ऑर्डर वॉल्यूम कम हो सकता है. निर्यात पर इसका असर दिखाई दिया तो देश की कुल जीडीपी ग्रोथ पर भी दबाव बन सकता है. इसके अलावा डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये पर भी दबाव बढ़ेगा क्योंकि एक्सपोर्ट घटने से डॉलर की आवक (Inflow) प्रभावित होती है.
10% टैरिफ लिस्ट में फार्मा पूरी तरह प्रभावित नहीं है, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में देश से जाने वाली जेनेरिक दवाओं (Generic Medicines) पर भविष्य में 100% से 200% तक का भारी शुल्क लगाने की अलग से चेतावनी दी है. आने वाले समय में फार्मा सेक्टर के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है.