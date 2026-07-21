US Tariff on Canadian Goods: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दूसरे देशों के सामान पर टैरिफ लगाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. ट्रंप ने कनाडा को बड़ा झटका देते हुए उसके ज्यादातर प्रोडक्ट पर 50 प्रतिशत का भारी टैरिफ लगा दिया है. ट्रंप प्रशासन ने कनाडा पर अमेरिकी ऑटोमोबाइल, शराब और डेयरी प्रोडक्ट के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है. राष्ट्रपति की तरफ से तीन नए आदेशों पर साइन किये जाने के बाद ट्रेड एक्ट 1930 के सेक्शन 338 के तहत यह सख्त कदम उठाया गया है. अमेरिका का कहना है कि चीन की तरह कनाडा ने भी उनके पुराने फैसलों का विरोध किया था, जिसके लिए उसे जवाबदेह ठहराना जरूरी था.
अमेरिका की तरफ से लगाए गए टैरिफ के बीच राहत वाली बात यह है कि नए टैरिफ से एनर्जी प्रोडक्ट, पोटाश, मछली और जरूरी खनिज को बाहर रखा गया है. हालांकि, यह चार्ज उन तमाम वस्तुओं पर लागू होगा जो पहले यूएस-मैक्सिको-कनाडा एग्रीमेंट (USMCA) के तहत सुरक्षित थीं. साल 2020 में लागू हुआ यह ट्रेड एग्रीमेंट हाल ही में समाप्त हो गया है, जिससे नई वार्ताओं का दौर शुरू हो गया है.
अमेरिकी प्रशासन के फैसले के बाद दोनों पड़ोसी देशों के बीच व्यापारिक काफी तनाव बढ़ गया है. इससे महंगाई बढ़ने और आर्थिक अनिश्चितता गहराने की आशंका बनी हुई है. इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने अधिकारियों को कनाडा पर और ज्यादा टैरिफ लगाने की संभावना तलाशने का भी आदेश दिया है. यह भी तर्क दिया गया कि कनाडाई जंगलों की आग से अमेरिका की हवा जहरीली हुई है. इस बीच, अमेरिकी सांसदों ने इस कानून के एकतरफा इस्तेमाल से इकोनॉमी को पहुंचने वाले नुकसान को लेकर चिंता जाहिर की है.
इससे पहले अमेरिकी सीनेट ने रूस पर बैन लगाने वाले नए संशोधित बिल को पेश किया है. नए बिल में रूस से क्रूड और गैस खरीदने वाले भारत-चीन को राहत दी है. अमेरिका ने इन देशों पर लगाए जाने वाले प्रपोज्ड टैरिफ के खतरे को कम कर दिया है. रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों के समर्थन से तैयार कानून का मकसद रूसी अधिकारियों, वित्तीय संस्थानों और एनर्जी प्रोजेक्ट पर शिकंजा कसना है. नए प्रपोजल के तहत रूसी तेल और नेचुरल गैस के बड़े तीसरे पक्ष के खरीदारों पर लगाए जाने वाले अधिकतम इम्पोर्ट फीस को घटाकर 100 प्रतिशत कर दिया है.