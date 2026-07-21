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ट्रंप का कनाडा को झटका, ज्यादातर प्रोडक्‍ट पर लगाया 50% का भारी टैरिफ, ट्रेड वार की आशंका

Trade War: अमेर‍िकी राष्‍ट्रपत‍ि डोनाल्‍ड ट्रंप ने कनाडा से आने वाले सामान पर एक बार फ‍िर भारी-भरकम टैर‍िफ लगाने का ऐलान क‍िया है. उनके इस कदम को दोनों देशों के बीच टैर‍िफ वार बढ़ने की आशंका के तौर पर देखा जा रहा है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 21, 2026, 07:34 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 07:34 AM IST
ट्रंप का कनाडा को झटका, ज्यादातर प्रोडक्‍ट पर लगाया 50% का भारी टैरिफ, ट्रेड वार की आशंका
Image Credit: file picSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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