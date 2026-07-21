US Tariff on Canadian Goods: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दूसरे देशों के सामान पर टैर‍िफ लगाने का स‍िलस‍िला थमने का नाम नहीं ले रहा है. ट्रंप ने कनाडा को बड़ा झटका देते हुए उसके ज्यादातर प्रोडक्‍ट पर 50 प्रत‍िशत का भारी टैरिफ लगा दिया है. ट्रंप प्रशासन ने कनाडा पर अमेरिकी ऑटोमोबाइल, शराब और डेयरी प्रोडक्‍ट के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है. राष्ट्रपति की तरफ से तीन नए आदेशों पर साइन क‍िये जाने के बाद ट्रेड एक्ट 1930 के सेक्‍शन 338 के तहत यह सख्त कदम उठाया गया है. अमेरिका का कहना है कि चीन की तरह कनाडा ने भी उनके पुराने फैसलों का विरोध किया था, जिसके लिए उसे जवाबदेह ठहराना जरूरी था.