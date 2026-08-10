/ट्रंप ने मानी हार, ईरान ने अमेरिका को थमाई फरमाइशों की लिस्ट...क्या अब खुलेगा होर्मुज का दरवाजा? भारत को क्यों खुश होना चाहिए ?

Donald Trump Iran war: 28 फरवरी को शुरू हुए अमेरिका ईरान युद्ध के पांच महीने बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बैकफुट पर नजर आ रहे हैं. ईरान ने अमेरिका के साथ ना केवल सीधा बातचीत करने से इनकार कर दिया है, बल्कि होर्मुज खोलने के लिए भी वो अमेरिका को घुटनों पर लाने की कोशिश कर रहा है. ईरान ने अमेरिका की नब्ज दबा रखी है और वो अपनी शर्तों पर अब ट्रंप के साथ डील करना चाहता है.
तेहरान की ओर से अमेरिका को अपनी फरमाइशों की लिस्ट सौंपी गई हैं. अमेरिका की बेबसी ट्रंप के उस बयान से साफ झलकती है, जिसमें उन्होंने बिना न्यूक्लियर डील के भी युद्ध में पीछे हटने का फैसला किया है. सवाल उठता है कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि ट्रंप परमाणु समझौते के बिना युद्ध खत्म करना चाहते हैं? क्यों होर्मुज को खोलना ट्रंप की बेबसी बन गया है और कैसे ये डील भारत के अरबों-खरबों रुपये की बचत करवा सकता है ?
द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक, अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पूरी तरह खोलता है, तो अमेरिका न्यूक्लियर डील को फिलहाल अलग रखकर पीछे हट सकते हैं.ट्रंप का ये बयान हैरान करने वाला है, क्योंकि अब तक ट्रंप का पूरा फोकस ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने पर था, लेकिन अचानक उसका फोकस बदल तक किसी भी तरह से इस युद्ध से बाहर निकलने पर है. अमेरिका के लिए ये युद्ध अब गले की फांस बन गया है.
ईरान की छिपी ताकत: ईरान की 3000 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें और उनका अंडरग्राउंड स्टोरेज अमेरिकी सेना के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है. जमीन के नीचे बनी सुरंगों में छिपी ये मिसाइलें, लॉन्चर और कंट्रोल सेंटर्स को अमेरिकी सेना नष्ट नहीं कर पा रही हैं.
होर्मुज पर ईरान का अधिकार: भले ही ट्रंप बार-बार रट रहे हो, कि होर्मुज पर किसी का अधिकार नहीं होना चाहिए, लेकिन ईरान शुरू से ही इस पर दावा ठोक रहा है. ग्लोबल ऑयल मार्केट का 20 फीसदी कच्चा तेल और LNG इसी रास्ते से गुजरता है, जिसे रोककर तेहरान ने अमेरिका जैसे ताकतवर देश को झुकने पर मजबूर कर दिया.
ईरान के ताकतवर समर्थक: हिजबुल्लाह, हूती, इराक के शिया सशस्त्र गुट ईरान के समर्थन में अमेरिका और अमेरिका के सहयोगी देशों की मुश्किल बढ़ा रहे हैं. ये समर्थन ईरान की फॉरवर्ड डिफेंस स्ट्रटजी बने हुए हैं, जो ईरान सीमा के बाहर से हमले कर ईरान की ताकत बढ़ा रहे हैं.
घरेलू दबाव में फंसे ट्रंप: सिर्फ ईरान नहीं ट्रंप इस युद्ध की वजह से ग्लोबल और अपने देश में आलोचना का केंद्र बन गए. होर्मुज बंद होने और कच्चे तेल और ऊर्जा संकट का सारा दोष ट्रंप के माथे पर आ गया. ट्रंप को अपने ही देश में विरोध का सामना करना पड़ा. मिड टर्म इलेक्शन ट्रंप के बैकफुट पर आने के लिए एक बड़ा फैक्टर बना है.
ईरान समझ चुका है कि ये मौका फिर नहीं मिलने वाला है, ऐसे में वो इसे गंवाने के बजाए अपनी हर मांग को अमेरिका से मनवाने पर तुला है. ईरान-ओमान के बीच होर्मुज के नए मार्ग को लेकर सहमति हो गई. टोल का प्लान तैयार है, लेकिन फिर भी वो होर्मुज को खोलने के लिए तैयार नहीं है. उसने वॉशिंगटन के सामने शर्तों की पूरी लिस्ट रख दी है.
1. ईरान युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई के लिए अमेरिका से मुआवजा चाहता है.
2. ईरान चाहता है कि उसपर लगे सभी अमेरिकी प्रतिबंधों को हटाया जाए.
3. ईरान के खिलाफ सैन्य धमकियां और हमले स्थाई तौर पर बंद हो.
4. ईरान के बंदरगाहों और खाड़ी से अमेरिकी नौसैनिकों की नाकाबंदी हटाई जाए.
4. विदेशों में फ्रीज ईरान की संपत्तियां फौरन रिलीज की जाए.
5. ईरान और उसके सहयोगियों के खिलाफ अमेरिका फौरन आक्रामक कार्रवाई रोके.
अमेरिकी राष्ट्रपति भले ही ईरान युद्ध पर पीछे हटते दिख रहे हो, लेकिन फिर भी अपनी वाहवाही से नहीं चूक रहे. ट्रंप ने एक्सियोस के साथ इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका फिलहाल ईरान के साथ बातचीत को लो की रख रहा है. ईरान की बढ़ती महंगाई और इकोनॉमिक क्राइसिस अमेरिका के नेवल ब्लॉकेड का नतीजा है. ट्रंप दावा कर रहे हैं कि इस वजह से ईरान की आर्थिक सेहत इतनी खराब है कि उसके पास सैनिकों को सैलरी देने तक के पैसे नहीं है. अमेरिकी ब्लॉकेड की वजह से ईरान तेल की एक बूंद नहीं निर्यात कर पा रहा है, जिसने उसकी कमर तोड़ दी है. उन्होंने कहा कि वो ईरान पर इकोनॉमिकल प्रेशर का असर देखना चाहते हैं. उन्होंने दावा किया है कि ईरान का खजाना खाली हो चुका है. साल 2025 10 लाख ईरानी रियाल की कीमत 1.11 डॉलर के करीब थी, जो अब गिरकर 0.53 डॉलर हो चुकी है. भले ही ट्रंप के सामने अपना चेहरा बचाने की चुनौती हो, लेकिन वो अपनी पीठ थपथपाने से बाज नहीं आए.
ईरान की शर्तें है कि अगर अमेरिका उसकी शर्तों को मानता है, तो उसके साथ स्थाई डील होगी. ओमान के साथ उसने होर्मुज पर प्लान तैयार कर लिया है. अमेरिका न्यूक्लियर समझौते से भी पीछे हट चुका है, जो ईरान के लिए बड़ी जीत है, ऐसे में उम्मीद है कि दोनों देश एक टेबल पर आ जाएंगे. ऐसा हुआ, तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जहाजों के लिए खुल जाएगा और ऊर्जा सप्लाई संकट खत्म हो सकेगा. ऐसा होने से कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट आ सकती है. फिलहाल ये 83 से 85 डॉलर प्रति बैरल के बीच घूम रहा है. अगर डील होती है, तो ये 70 से 75 डॉलर के बीच पहुंच सकता है. भारत जैसे देश के लिए ये फैसला खुशखबरी है, क्योंकि तेल के दाम गिरने से आयात बिल कम होगा और विदेशी मुद्रा भंडार पर बोझ कम होगा. जिससे अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में मदद मिलेगी .
होर्मुज के रास्ते से दुनिया के ग्लोबल ऑयल इंपोर्ट का 20 फीसदी हिस्सा गुजरता है. भारत की बात करें, तो भारत के लिए होर्मुज का रास्ता ग्लोबल ट्रेड के लिए अहम है. मार्च 2026 तक भारत के कुल व्यापार का 16 फीसदी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते से होकर गुजरता रहा है.
भारत के कुल कच्चे तेल के आयात का 35 से 50 फीसदी होर्मुज के रास्ते होते हुए पहुंचता था, हालांकि भारत ने अब इसपर निर्भरता को कम कर लिया है और अब 70 फीसदी कच्चा तेल गैर होर्मुज रास्ते से पहुंच रहा है. होर्मुज संकट के चलते भारत का क्रूड बास्केट $69 से बढ़कर अप्रैल में $114 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गया . कुल LNG इंपोर्ट का 42 फीसदी भारत ओमान से खरीद रहा था, जो होर्मुज से होते हुए पहुंचता है. भारत अपनी जरूरत का 90 फीसदी LPG इंपोर्ट करता है, जिसका अधिकांश हिस्सा पहले होर्मुज से आता था.
1.भारत ने होर्मुज संकट से सबक लेकर होर्मुज पर निर्भरता कम कर ली.
2.अमेरिका के साथ Energy Partnership की और LNG और LPG की खरीद बढ़ाई.
3. भारत ने अपना स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम और गैस रिजर्व बढ़ाने पर फोकस किया.
4. नॉन होर्मुज सप्लाई चेन तैयार किया.
5.सप्लाई चेन को डायवर्सिफाइड किया है.भारत 40 से अधिक देशों से कच्चा तेल आयात कर रहा है.
6. कच्चे तेल पर निर्भरता कम करने के लिए E20 पेट्रोल , 85000 करोड़ रुपये के समुद्र मंथन मिशन जैसे स्कीम की शुरुआत की