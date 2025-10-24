Changpeng Zhao : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस (Binance) के को-फाउंडर चांगपेंग झाओ (Changpeng Zhao) को जेल से माफी दे दी है. चांगपेंग झाओ, जिन्हें क्रिप्टो दुनिया में ‘बेताज बादशाह’ कहा जाता है. वो पिछले कुछ समय से कानूनी जटिलताओं का सामना कर रहे थे. झाओ ने अपने करियर की शुरुआत छोटी कंपनियों से की थी और कुछ ही सालों में बाइनेंस को वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज बना दिया था. झाओ, को 'CZ' के नाम से भी जाना जाता है.

बता दें, इस माफी ने अमेरिका में राजनीति और कारोबार के बीच बढ़ती नजदीकियों को लेकर नए विवाद को जन्म दे दिया है. व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लीविट ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करते हुए झाओ को माफी दी है. बाइडेन प्रशासन ने उन्हें क्रिप्टोकरेंसी पर अपनी तथाकथित ‘जंग’ के तहत निशाना बनाया था.

यह भी पढ़ें : बैन रूसी तेल कंपनियों से दूरी बना रहीं भारतीय कंपनियां, बढ़ने वाले हैं तेल के दाम!

Add Zee News as a Preferred Source

मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप

चांगपेंग झाओ ने साल 2023 में कोर्ट में माना था कि बाइनेंस प्लेटफॉर्म पर मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए पर्याप्त सिक्योरिटी नहीं थी. इसी कमजोरी के चलते प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल ड्रग तस्करी, टेरर फंडिंग और चाइल्ड एक्सप्लॉइटेशन जैसी अवैध गतिविधियों के लिए हुआ था. झाओ को 2024 में चार महीने की सजा हुई थी. बाइनेंस ने भी दोष स्वीकार किया और अमेरिकी जांच में ये पाया गया कि प्लेटफॉर्म ने यूजर्स को प्रतिबंधों को बायपास करने में मदद की थी. इसके बाद बाइनेंस को 4.3 बिलियन डॉलर (लगभग 3.4 बिलियन पाउंड) का जुर्माना भरने का आदेश दिया गया था.

क्या था मामला?

बाइनेंस पर 2018 से 2022 के बीच करीब 1.1 मिलियन ट्रांजैक्शन का मामला सामने आया था. इसकी कुल वैल्यू करीब 898 मिलियन डॉलर थी. इसी वजह से झाओ जो कानूनी अड़चनों का सामना करना पड़ा. इसके बाद उन्हें बाइनेंस के CEOपद से इस्तीफा देना पड़ा था.