SCO में मोदी के जलवे से घबरा गए ट्रंप, उनके खासमखास रूसी तेल के 'खेल' में लाए ब्राह्मण जाति का एंगल
 who is Peter Navarro: भारत की ओर से रूसी तेल की खरीद को लेकर अमेरिका की बौखलाहट किसी से छिपी नहीं है. भारत पर लगे टैरिफ भी इसी तेल का नतीजा है. अब डोनाल्ड ट्रंप के करीबी ने भारत के खिलाफ जातिवाद का जहर उगलना शुरू कर दिया है. रूसी तेल को जात-पात से जोड़कर बयान देना शुरू कर दिया है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Sep 01, 2025, 09:54 AM IST
Russia Crude Oil: भारत की ओर से रूसी तेल की खरीद को लेकर अमेरिका की बौखलाहट किसी से छिपी नहीं है. भारत पर लगे टैरिफ भी इसी तेल का नतीजा है. अब डोनाल्ड ट्रंप के करीबी ने भारत के खिलाफ जातिवाद का जहर उगलना शुरू कर दिया है. रूसी तेल को जात-पात से जोड़कर बयान देना शुरू कर दिया है. डोनाल्ड ट्रंप के व्यापारिक सलाहकार पीटर नवारो के बोल एक बार फिर से बिगड़ गए. रूस-यूक्रेन युद्ध को  'मोदी का युद्ध' बताने वाले पीटर नवारो ने भारत के खिलाफ फिर से विवादित बयान दिया है.  

'रूसी तेल से मुनाफा कमा रहे ब्राह्मण'

फॉक्स न्यूज के साथ एक इंटरव्यू के दौरान पीटर नवारो ने कहा कि कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए भारत, रूस से तेल खरीद रहा है. जहां एक ओर भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी चीन में SCO 2025 समिट में शामिल हो रहे है. चीन, भारत और रूस की नजदीकियों की तस्वीरें सामने आ रही है तो इधर नवारो अपने बयानों से भारत के खिलाफ हमले पर हमला कर रहे हैं.  अमेरिका के 50 फीसदी टैरिफ की वकालत करते हुए उन्होंने कहा कि भारत भारत टैरिफ का महाराजा है, वो दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ लगाता है.  उन्होंने का कि मैं भारतीय लोगों से बस इतना कहना चाहता हूं कि वो समझे कि हो क्या रहा है. ब्राह्मण भारतीय लोगों की कीमत पर सबसे ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं.  उनका इशारा भारत के अभिजात्य वर्ग की ओर था.  

रूसी तेल का ब्राह्मण कनेक्शन 

ट्रंप के ट्रेड सलाहाकार पीटर नवारो के बयान से साप है अमेरिका चीन, रूस और भारत की नजदीक से घबराए हुए हैं.  SCO समिट में व्बागिमीर पुतिन, शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के एक साथ की तस्वीरें अमेरिका को बेचैन कर रही है. उनकी मुंह से ये बात भी निकल ही गई. उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और पीएम मोदी महान नेता, लेकिन वो पुतिन और शी जिनपिंग के साथ खुल-मिल रहे हैं, जो समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि वो दोनों लोकतांत्रिक सरकार का हिस्सा नहीं है. उन्होंने भारत के रूसी तेल के आयात को जातिवादी रंग दे दिया. उन्होंने ये भी दावा किया कि साल 2022 में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण से पहले भारत रूसी तेल नहीं खरीदता था, लेकिन अब भारतीय रिफाइनरियां रूस से सस्ता तेल खरीदकर उसे यूरोप, अफ्रीका और एशिया को महंगे दामों पर बेचता है.  इससे भारत के ब्राह्मण अपने देश के लोगों की कीमत पर मुनाफाखोरी कर रहे हैं.  पढ़ें-  समा जाए अमेरिका जैसे 9 देश, इकोनॉमी में दोगुने ताकतवर...SCO समिट में 'पावर गेम' देख बेचैन हुए ट्रंप! क्या है रूस,भारत और चीन हम साथ-साथ हैं के मायने?

 

 

  

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

