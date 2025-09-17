Share Market: अमेरिका से आया 'दोस्त' का फोन और चढ़ गए भारत के शेयर बाजार, रॉकेट की तरह भागे ये स्टॉक्स

Share Market Today: लगातार दूसरे दिन शेयर बाजार में बड़ी तेजी देखने को मिली है. सेंसेक्स आज 325 अंकों की तेजी के साथ खुला है. सेंसेक्स ने 82,705.71 अंकों की छलांग लगा दी. निफ्टी 25,300 के पार निकल गया. बीते दो दिनों से शेयर बाजार में तेजी जारी है. टैरिफ के डर से जूझ रहे बाजार को बल उस वक्त मिला, जब खबर आई कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर बातचीत शुरू हो रही है तो बाजार का सेंटिमेंट पॉजिटिव होने लगा. निवेशकों का भरोसा बढ़ने लगा और बाजार ऊपर चढ़ने लगा.

अमेरिका से आया फोन और चढ़ गया शेयर बाजार

17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है. पीएम मोदी के बर्थडे पर डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें फोन कर बधाई दी. भारत को दोस्त राष्ट्र बताया. अमेरिका की ओर से भारत पर लगाए गए टैरिफ के बाद यह पहला मौका था जब पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन कॉल पर बात हुई है. टैरिफ टेंशन के बीच दोनों देशों के नेताओं के बीच हुई बातचीत ने शेयर बाजार को बूस्ट दिया है. ‘हाउडी मोदी’ और ‘नमस्ते ट्रंप’ की दोस्ती को नया आयाम मिलेगा. टैरिफ टेंशन के बीच ये मोदी और ट्रंप की बातचीत से बाजार का सेंटीमेंट पॉजिटिव हुआ. वहीं पीएम मोदी ने भी ट्रंप को 'दोस्त' बताकर आभार बताया. इस फोन खॉल के बाद उम्मीद की जा रही है कि दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार होगा. टैरिफ का विवाद खत्म होगा. पढ़ें- दिल्ली में अमेरिका-भारत के बीच ट्रेड पर मुलाकात, बमबम हुआ शेयर बाजार, 4 वजहों से आज दौड़ रहा सेंसेक्स

टैरिफ पर भारत और अमेरिका के बीच जो तनाव चल रहा है उसे कम किया जा सकेगा. टैरिफ विवाद कम और ट्रेड डील को लेकर सकारात्मक कदम बढ़ने की उम्मीद है, जिसकी वजह से शेयर बाजार का उत्साह बढ़ा है. वहीं अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से आज रात आने वाली पॉलिसी के नतीजों से भी बाजार को काफी उम्मीद है. माना जा रहा है कि महंगाई के आंकड़ों को देखते हुए ब्याज दर में 25 बेसिस प्वाइंट रेट की कटौती की जा सकती है.

सबसे तेज भागे ये शेयर

आज बाजार के उत्साह के साथ बढ़ने के चलते लार्जकैप कंपनियों में शामिल बीईएल शेयर, एसबीआई , ट्रेंट, कोटक बैंक और मारुति के शेयरों में तेजी आई. डिफेंस स्टॉक्स में तेज उछाल देखने को मिला. आज निफ्टी के टॉप गेनर्स की लिस्ट में बीईएल, टाटा कंज्यूमर्स, ग्रासिम, अल्ट्राटेक, कोल इंडिया के शेयर हैं. जबकि अडानी पोर्ट्स, सन फार्मा, हिन्दुस्तान यूनिलीवर के शेयर में गिरावट देखने को मिली.