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एक तरफ 100% टैरिफ, दूसरी तरफ ट्रेड डील...रूसी तेल के बहाने भारत के साथ कौन-सा खेल खेल रहे हैं ट्रंप? US का प्लान डिकोड

US 100% Tariff on Russia Oil: अमेरिका ने ऐसे वक्त में रूसी तेल की खरीद पर टैरिफ का प्रस्ताव रखा है, जबकि होर्मुज बंद होने की वजह से पूरी दुनिया पर तेल और गैस सप्लाई का संकट मंडरा रहा है.

Published: Jul 16, 2026, 10:23 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 10:43 AM IST
एक तरफ 100% टैरिफ, दूसरी तरफ ट्रेड डील...रूसी तेल के बहाने भारत के साथ कौन-सा खेल खेल रहे हैं ट्रंप? US का प्लान डिकोड

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