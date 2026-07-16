/एक तरफ 100% टैरिफ, दूसरी तरफ ट्रेड डील...रूसी तेल के बहाने भारत के साथ कौन-सा खेल खेल रहे हैं ट्रंप? US का प्लान डिकोड

ट्रंप के 100 फीसदी टैरिफ वाला प्रस्ताव ऐसे वक्त में आ रहा है, जब होर्मुज बंद होने की वजह से भारत समेत पूरी दुनिया तेल और गैस संकट का सामना कर रही है. ऐसे हालात में रूस से तेल-गैस खरीद पर 100 फीसदी का प्रपोजल ऊर्जा संकट पैदा कर सकता है. FY26-27 की पहली तिमाही में भारत के लिए रूसी तेल के आयात में 52 फीसदी का उछाल आया है. अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दें, तो भारी ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि भारत का रूख साफ है कि उसे जहां से सस्ता तेल मिलेगा, वो वहां से खरीदेगा. ऐसे में ट्रंप की टैरिफ वाली चाल भारत पर ट्रेड डील की शर्तों में दबाव बनाने की कोशिश हो सकती है. अगर ट्रंप इस मकसद से ऐसा कर रहे हैं तो उनकी ये चाल ट्रेड डील में और देरी और भारत-अमेरिका के संबंधों में दूरी बढ़ा सकती है.