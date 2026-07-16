/एक तरफ 100% टैरिफ, दूसरी तरफ ट्रेड डील...रूसी तेल के बहाने भारत के साथ कौन-सा खेल खेल रहे हैं ट्रंप? US का प्लान डिकोड

US Traiff on Russian Oil Import: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ का मोह छोड़ ही नहीं पा रहे हैं. अमेरिका के सर्वोच्च अदालत ने भी डंडा चलाया, लेकिन 'वसूली' के आदि हो चुके ट्रंप कोई ना कोई रास्ता खोज ही लेते हैं, जिससे वो टैरिफ का हंटर दिखाकर अपनी बातों को मनवा सके , अपना दबदबा दिखा सके. ताजा मामला रूसी तेल को लेकर लगाए गए 500% वाले टैरिफ का है, जहां उन्होंने भारत समेत 5 देशों पर रूसी तेल खरीदने की वजह से 500 फीसदी टैरिफ लगाने की धमकी की.
हालांकि बाद में उसे 100% कर दिया. अब सवाल ये उठ रहा है कि ऐसे अमेरिका के साथ भारत कैसे डील कर सकता है, जो बात-बात पर टैरिफ वाला बटन दबाने से बाज नहीं आ रहा? क्या ट्रंप की इन हरकतों से भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर असर होगा? पीएम मोदी को अपना दोस्त बताने वाले ट्रंप उन्हीं के देश पर टैरिफ लगाकर क्या संबंधों को बिगाड़ रहे हैं ?
अमेरिका के नए सैंक्शंस बिल के तहत रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीदने वाले 5 देशों पर 100 फीसदी टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा है. 'लिंडसे ग्राहम रूस अकाउंटेबिलिटी बिल' (Lindsey Graham Russia Accountability Bill) इसका मकसद रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाने के साथ-साथ तेल और गैस के निर्यात से होने वाली कमाई पर रोक लगाना है. भारत के लिए ये खबर अहम है, क्योंकि इसका असर भारत के इंपोर्ट बिल पर पड़ेगा. अप्रैल से जून 2026 के बीच भारत ने रूस से करीब 25.6 अरब डॉलर का इंपोर्ट किया है, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा कच्चे तेल का है. CREA डेटा के मुताबिक जून 2026 में भारत ने रूस से 4.5 अरब यूरो का कच्चा तेल आयात किया है. अगर अमेरिका ये टैरिफ लगाता है तो भारत की मुश्किल बढ़ेगी.
होर्मुज का रास्ता बंद होने और खाड़ी युद्ध की वजह से ग्लोबल ऑयल क्राइसिस की स्थिति बनी हुई है. तेल संकट के बीच रूसी तेल पर प्रतिबंधों की ट्रंप की चाल हालात को और बिगाड़ सकती है. वहीं एक तरफ भारत और अमेरिका ट्रेड डील पर अंतरिम मसौदा तैयार करने में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ ट्रंप टैरिफ का जाल फेंक रहे हैं. ट्रंप का ये दोहरा रवैया भारत और अमेरिका के बीच चल रहे व्यापारिक समझौते की बातचीत की पेंचीदिगियां बढ़ाने वाला साबित हो सकता है.
ट्रंप पहले भी टैरिफ को उस गेमचेंजर की तरह इस्तेमाल कर चुके हैं, जहां वो इस हंटर को चलाकर डील को अपने फेवर में करने में कामयाब रहे हैं. भारत के साथ ट्रेड डील में अमेरिका का प्रेशर प्रैक्टिस फेल रहा है. भारत साफ कर चुका है कि डील सभी होगी, जब वो भारत के फेवर में होगा. ऐसे में एक बार फिर से ट्रंप टैरिफ वाला दांव चला कर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि वो पहले भी इस तरह की हरकत कर चुके हैं और विफल भी रहे हैं. इससे पहले रूसी तेल की खरीद की वजह से भारत पर 25 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया था.
ट्रंप के 100 फीसदी टैरिफ वाला प्रस्ताव ऐसे वक्त में आ रहा है, जब होर्मुज बंद होने की वजह से भारत समेत पूरी दुनिया तेल और गैस संकट का सामना कर रही है. ऐसे हालात में रूस से तेल-गैस खरीद पर 100 फीसदी का प्रपोजल ऊर्जा संकट पैदा कर सकता है. FY26-27 की पहली तिमाही में भारत के लिए रूसी तेल के आयात में 52 फीसदी का उछाल आया है. अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दें, तो भारी ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि भारत का रूख साफ है कि उसे जहां से सस्ता तेल मिलेगा, वो वहां से खरीदेगा. ऐसे में ट्रंप की टैरिफ वाली चाल भारत पर ट्रेड डील की शर्तों में दबाव बनाने की कोशिश हो सकती है. अगर ट्रंप इस मकसद से ऐसा कर रहे हैं तो उनकी ये चाल ट्रेड डील में और देरी और भारत-अमेरिका के संबंधों में दूरी बढ़ा सकती है.