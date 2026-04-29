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Hindi Newsबिजनेसनहीं मान रहे ट्रंप! सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद नया टैरिफ लगाने की तैयारी; रडार पर भारत समेत कई देश

नहीं मान रहे ट्रंप! सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद नया टैरिफ लगाने की तैयारी; रडार पर भारत समेत कई देश

Donald Trump New Import Tax: लगता है डोनाल्‍ड ट्रंप टैर‍िफ का मोह छोड़ने के मूड में नहीं हैं. फरवरी के महीने में अमेर‍िकी सुप्रीम कोर्ट ने टैर‍िफ पॉल‍िसी को गलत करार द‍िया तो उन्‍होंने 150 द‍िन वाला टैर‍िफ लागू कर द‍िया. अब उसकी टाइम ल‍िम‍िट पूरी होने से पहले ही उन्‍होंने टैर‍िफ लागू करने का नए प्‍लान पर काम शुरू कर द‍िया.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Apr 29, 2026, 10:34 AM IST
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US Tariff Tax: अमेरिकी राष्‍ट्रपत‍ि डोनाल्ड ट्रंप टैर‍िफ पॉल‍िसी को क‍िसी भी कीमत पर जारी रखना चाहते हैं. प‍िछले द‍िनों फरवरी में अमेर‍िकी सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे देशों से आने वाले आयात पर लगाए जा रहे टैर‍िफ असंवैधानिक बताकर रद्द कर द‍िया था. उसके बाद ट्रंप ने तुरंत टेम्‍परेरी टैरिफ लागू कर द‍िया था. लेक‍िन ट्रंप प्रशासन उसे खत्‍म करके नई टैर‍िफ पॉल‍िसी लगाने की तैयारी में जुट गया है. इसका मकसद अमेरिकी खजाने में रेवेन्‍यू बनाए रखना और यूएस इकोनॉमी को विदेशी कॉम्‍पटीशन से बचाना है. इस हफ्ते से यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव (USTR) दो बड़ी जांच पर सुनवाई शुरू कर रहा है. जांच के आधार पर नया टैरिफ लगाया जा सकता है.

अमेर‍िका की तरफ से लगाए जाने वाले नए टैर‍िफ को पहले की तरह आयातकों को चुकाना होगा होगा और इसका बोझ आम आदमी को ऊंची कीमत के रूप में देना होगा. फरवरी 2026 में यूएस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक अहम फैसले में कहा गया था क‍ि राष्ट्रपति ट्रंप ने 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) का गलत इस्तेमाल किया. इस कानून के तहत उन्होंने करीब-करीब हर देश पर डबल डिजिट में टैर‍िफ लगा द‍िया. अदालत की तरफ से साफ क‍िया गया क‍ि IEEPA टैरिफ लगाने की अनुमति नहीं देता. इस फैसले से ट्रंप प्रशासन को बड़ा झटका लगा था.

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अमेरिकी खजाने में आया 166 बिलियन डॉलर का रेवेन्‍यू

इससे पहले ट्रंप ने IEEPA का इस्तेमाल कर यूरोपीय यून‍ियन, जापान और साउथ कोरिया जैसे बड़े ट्रेड पार्टनर्स पर दबाव बनाकर गलत तरीके से ट्रेड डील की. इन टैरिफ से अमेरिकी खजाने में 166 बिलियन डॉलर तक रेवेन्‍यू आया. लेकिन अब इस पैसे को सरकार को आयातकों को वापस करना पड़ेगा. ट्रंप हमेशा टैरिफ के पक्षधर रहे हैं. उनका मानना है इससे अमेरिकी इंडस्‍ट्री को बचाने के साथ ही नौकरियों को बचाया जा सकेगा. सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला द‍िये जाने के बाद भी उन्होंने रेवेन्‍यू की कमी को पूरा करने के लिए तुरंत कदम उठाया.

जुलाई में खत्‍म हो जाएगी 150 दिन की अवध‍ि

सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टैर‍िफ को गलत करार द‍िये जाने के महज दो दिन बाद ट्रंप प्रशासन ने ट्रेड एक्ट-1974 के सेक्‍शन 122 के तहत 10 प्रतिशत ग्लोबल टैरिफ लगा द‍िया. इसके तहत राष्ट्रपति 15 प्रतिशत तक टैरिफ को 150 दिन के लि‍ए लगा सकते हैं. इस अस्थायी टैरिफ का 24 जुलाई को आख‍िरी द‍िन है. कांग्रेस की तरफ से इन टैरिफ को बढ़ाया जा सकता है लेक‍िन मिडटर्म इलेक्‍शन से पहले सांसद बड़े टैक्स जैसे फैसले लेने से हिचक रहे हैं.

अब ट्रंप प्रशासन ट्रेड एक्ट-1974 के सेक्‍शन 301 का इस्तेमाल कर स्थायी टैरिफ लगाने की कोश‍िश में है. इसके तहत यद‍ि कोई देश 'अनुचित', 'अयुक्तिसंगत' या 'भेदभावपूर्ण' ट्रेड पॉल‍िसी लागू करता है तो अमेरिका टैरिफ या अन्य सजा लागू कर सकता है. इसके तहत दो बड़ी जांच चल रही हैं-

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जबरन मजदूरी पर जांच

इसमें 60 देशों (नाइजीरिया से नॉर्वे तक) की जांच हो रही है, जो अमेरिकी आयात का 99 फीसदी हिस्सा कवर करते हैं. जांच का सवाल है कि क्या ये देश जबरन मजदूरी से बनी चीजों के व्यापार को रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठा रहे हैं. USTR जेमिसन ग्रीर ने मार्च में कहा था क‍ि बहुत लंबे समय से अमेरिकी मजदूर और कंपनियां उन विदेशी प्रोडक्‍ट से मुकाबला कर रही हैं, जिन्हें जबरन मजदूरी से नकली लागत का लाभ मिलता है. यद‍ि देश इस पर सख्ती नहीं करते तो अमेरिका नए टैरिफ लगा सकता है.

ओवर प्रोडक्‍शन पर जांच

ओवर प्रोडक्‍शन को लेकर अगले हफ्ते सुनवाई होगी. इसमें 16 प्रमुख ट्रेड पार्टनर चीन, यूरोपीय यून‍ियन, जापान समेत कई देशों की जांच हो रही है. ये देश अमेरिकी इम्‍पोर्ट का 70 प्रतिशत हिस्सा कवर करते हैं. आरोप है कि ये देश जानबूझकर ज्यादा प्रोडक्‍शन कर रहे हैं, जिससे कीमत में ग‍िरावट आ रही है और इसका नुकसान अमेरिकी निर्माताओं को हो रहा है. दोनों लिस्ट में चीन, EU और जापान आद‍ि शामिल हैं.

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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