डोनाल्ड ट्रंप ने बताया, क्यों कहा टिम कुक को 'Tim Apple'

वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने Apple के CEO Tim Cook को 'Tim Apple' कहने को लेकर सफाई दी है. उन्होंने अपने बचाव में कहा कि मैंने ऐसा समय और शब्द को बचाने के लिए किया. दरअसल, 'अमेरिकन वर्कफोर्स पॉलिसी एडवाइजरी बोर्ड मीटिंग' में उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए ट्रंप ने अमेरिका में बड़े स्तर पर निवेश करने के लिए कुक की तारीफ की. तारीफ के दौरान ही उन्होंने Tim Cook को 'Tim Apple' कह दिया. इसके बाद टीम कुक ने अपने ट्विटर हैंडल पर अपना नाम बदलकर Tim Apple कर दिया. सोशल मीडिया यूजर्स ने इस वाकये पर खूब मजे लिए.

ट्रंप ने सोमवार को ट्वीट में कहा , " हाल में उद्योगपतियों की गोलमेज बैठक में मैंने एपल के टिम कुक को टिम + एपल या टिम / एप्पल के रूप में संबोधित किया. यह समय और शब्द बचाने का एक आसान तरीका है. इस पर की गई फर्जी खबर उपेक्षाजनक थी और यह ट्रंप की एक और बुरी कहानी बन गई !"

At a recent round table meeting of business executives, & long after formally introducing Tim Cook of Apple, I quickly referred to Tim + Apple as Tim/Apple as an easy way to save time & words. The Fake News was disparagingly all over this, & it became yet another bad Trump story!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 March 2019