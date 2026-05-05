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Hindi Newsबिजनेसजब सब करके हारे तो भारत के सहारे ट्रंप, LPG संकट के बीच होर्मुज खुलवाने का अमेरिका का नया प्लान, चीन को चेतावनी

जब सब करके हारे तो भारत के सहारे ट्रंप, LPG संकट के बीच होर्मुज खुलवाने का अमेरिका का नया प्लान, चीन को चेतावनी

Strait of Hormuz:  भारत के लिए होर्मुज का बंद होना LPG संकट को बढ़ा रहा है, क्योंकि भारत के कुल एलपीजी का 90 फीसदी इसी रास्ते से आता है. एलपीजी सप्लाई में आई इस बाधा का असर सबसे देखा.  

Written By  Bavita Jha |Last Updated: May 05, 2026, 10:40 AM IST
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जब सब करके हारे तो भारत के सहारे ट्रंप, LPG संकट के बीच होर्मुज खुलवाने का अमेरिका का नया प्लान, चीन को चेतावनी

India LPG Supply: अमेरिका -ईरान की जंग और होर्मुज पर नाकेबंदी का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. दो महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया है.  होर्मुज नहीं खुलने से भारत समेत ग्लोबल ऊर्जा संकट बढ़ता जा रहा है. भारत के लिए होर्मुज का बंद होना LPG संकट को बढ़ा रहा है, क्योंकि भारत के कुल एलपीजी का 80-90 फीसदी इसी रास्ते से आता है. एलपीजी सप्लाई में आई इस बाधा का असर सबसे देखा. अभी भी एलपीजी की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी इसी का नतीजा है. बीते दो महीनों में LPG सिलेंडर के दाम 1300 से ज्यादा बढ़ चुके हैं. सिलेंडर बुकिंग के नियम बदल दिए गए, नए कनेक्शन पर रोक लगा दी गई है. इन मुश्किलों के बीच अमेरिका से भारत में LPG संकट को हथियार बनाते हुए होर्मुज खुलवाने का नया प्लान बनाया है. भारत के नाम पर अमेरिका खेल खेलना चाहता है. 

भारत की LPG सप्लाई पर अमेरिका ने क्या कहा ?  

ईरान युद्ध और होर्मुज बंद होने की वजह से ग्लोबल ऊर्जा संकट पैदा हो गया है. अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट (Treasury Secy Scott Bessent) ने एक बार फिर से दोहराया है कि यूएस नेवी शिप होर्मुज में फंसे जहाजों को सुरक्षित निकालने में मदद करेगा, ताकि तेल और गैस की किल्लत को खत्म किया जा सके.  इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि ऑपरेशन फ्रीडम के तहत अमेरिकी नौसेना होर्मुज में फंसे जहाजों को सुरक्षित वहां से निकालने में मदद करेगी. स्कॉट बेसेंट ने कहा कि भारत में करोड़ों को लोग कुकिंग गैस पर निर्भर है. 

भारत के सहारे होर्मुज खुलवाने की योजना

अमेरिका ने होर्मुज खुलवाने की तमाम कोशिशें कर ली, लेकिन अब तक उसे सफलता नहीं मिली है. अब वो भारत में एलपीजी संकट को हथियार बनाकर ईरान को होर्मुज खोलने के लिए विवश करना चाहता है. ईरान ने अब तक भारत के प्रति नरमी रवैया रखा है. युद्ध के दौरान कई बार ईरान ने भारत को उसकी मदद के लिए धन्यवाद किया है. जहां सभी देशों के लिए होर्मुज बंद से भारत के 8 टैंकरों को संवेदनशीन गलियारा पार करने की इजाजत मिली. कश्मीर के लोगों ने ईरान युद्ध के दौरान उसके लिए सोने-चांदी, कैश इकट्ठा किया. भारत के लिए ईरान के इस नरमी को मानवता का रंग देते हुए वो होर्मुज खुलवाना चाहता है. अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी ने यह भी रहा कि होर्मुज खोलने अमेरिका के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि मानवता के आधार पर ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस को रोकने के लिए उसे खोलना चाहिए. 

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भारत की LPG सप्लाई को सुरक्षित करेगा अमेरिका ? 

बेसेंट ने कहा कि होर्मुज को खुलवाना सिर्फ तेल और गैस के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि ये मानवता के लिहाज से जरूरी है. इस रास्ते से सिर्फ कच्चा तेल या गैस नहीं आयात-निर्यात होते हैं, बल्कि खाद, फूड का ट्रेड भी होता है. LPG , जिसपर भारत के करोड़ों परिवार निर्भर हैं, वो इस रास्ते से होकर गुजरता है. अमेरिका इस रास्ते को खुलवाने की कोशिशों में लगा है. उन्होंने कहा कि होर्मुज संकट का सीधा असर भारत की रसोई गैस (LPG) की आपूर्ति पर पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेना इस रास्तो को सुरक्षित करने में जुटी है, ताकि भारत जैसे बड़े उपभोक्ताओं को LPG संकट का सामना नहीं करना पड़े.     

चीन को अमेरिका की चेतावनी  

बेसेंट ने जहां भारत के एलपीजी सप्लाई संकट पर चिंता जताई तो वहीं चीन को फिर से चेतावनी दी. उसने चीन से फिर से अपील की है कि वो होर्मुज को खुलवाने में अमेरिका की मदद करेगा. अमेरिकी सेक्रेटरी ने आरोप लगाया कि चीन अपनी ऊर्जा आयात का 90 फीसदी हिस्सा ईरान से खरीद रहा है  जिस फंड का इस्तेमाल ईरान युद्ध में कर रहा है. होर्मुज पर नाकेबंदी बढ़ाने में कर रहा है.  उन्होंने कहा कि चीन से मिले इस फंड का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने में हो रहा है. अमेरिका ने चीन से अपील की है कि वो होर्मुज खुलवाने में उसका साथ दे.  

 

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Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

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