 जिसे ट्रंप बता रहे 'डेड इकोनॉमी', अमेरिका की एजेंसी को उसी पर भरोसा, बढ़ाया भारत के GDP ग्रोथ का अनुमान
जिसे ट्रंप बता रहे 'डेड इकोनॉमी', अमेरिका की एजेंसी को उसी पर भरोसा, बढ़ाया भारत के GDP ग्रोथ का अनुमान

India Growth Rate:भारत पर कभी टैरिफ तो कभी वीजा के जरिए बंदिशें लगाने की कोशिश कर रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी कोशिशों में सफल हो नहीं पाएंगे.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Sep 23, 2025, 12:41 PM IST
जिसे ट्रंप बता रहे 'डेड इकोनॉमी', अमेरिका की एजेंसी को उसी पर भरोसा, बढ़ाया भारत के GDP ग्रोथ का अनुमान

India GDP Growth: भारत पर कभी टैरिफ तो कभी वीजा के जरिए बंदिशें लगाने की कोशिश कर रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी कोशिशों में सफल हो नहीं पाएंगे. कभी वो भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाते है तो कभी H-1B वीजा के जरिए कंपनियों की तरक्की पर ब्रेक लगाने की कोशिश हो रही है, लेकिन ट्रंप की तमाम कोशिशें धरी की  धरी रह जाएंगे. ट्रंप के देश के ही रेटिंग एजेंसियां भारत की रफ्तार का लोहा मान रही है. ग्लोबल रेटिंग एजेंसी एसएंडपी ने भारत की जीडीपी ग्रोथ को लेकर अपनी रिपोर्ट साझा की है. उम्मीद जताई है कि इस वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी ग्रोथ की रफ्तार 6.5 प्रतिशत पर स्थिर रह सकती है.  जिस इकोनॉमी को डोनाल्ड ट्रंप ने डेड इकोनॉमी कर दिया. अब उसी इकोनॉमी पर उन्हीं के देश की एजेंसियां भरोसा दिखा रही हैं. 

भारत की जीडीपी ग्रोथ 

एसएंडपी ग्लोबल की एक रिपोर्ट के मुताबिक मजबूत घरेलू मांग, जीएसटी सुधार और आयकर में बदलाव के कारण भारत की जीडीपी ग्रोथ इस वित्त वर्ष में 6.5 प्रतिशत पर स्थिर रहने की उम्मीद है. रिपोर्ट में उम्मीद जताई गई है कि मानसून के अच्छे रहने, आयकर और जीएसटी में कटौती और सरकारी निवेश में बढ़ोतरी से घरेलू मांग मजबूत रहेगी.  एसएंडपी ग्लोबल, क्यू 4 एशिया पैसेफिक इकोनॉमिक आउटलुक, रिपोर्ट के अनुसार जून तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 7.8 प्रतिशत रही, जो हमारी उम्मीद से बेहतर थी.  रिपोर्ट के अनुसार, भारत के लिए खाद्य मुद्रास्फीति में उम्मीद से अधिक गिरावट के बाद हमने इस वित्त वर्ष के लिए मुद्रास्फीति का अनुमान घटाकर 3.2 प्रतिशत कर दिया है. 

इससे मौद्रिक नीति में बदलाव की गुंजाइश बनती है और हमें उम्मीद है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) इस वित्त वर्ष में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती करेगा. एशिया-पैसिफिक क्षेत्र में भारत में निवेश में तेजी देखी गई है और यह मजबूती सरकारी निवेश से आई है. उभरते बाजारों में घरेलू मांग भी मजबूत बनी हुई है. चीन की बात करें तो अमेरिका को शिपमेंट में गिरावट के बावजूद अगस्त में इसके कुल निर्यात में इस गिरावट का बड़ा प्रभाव नहीं दिखा। अगस्त में, यह अमेरिकी डॉलर के हिसाब से पिछले वर्ष की तुलना में 33 प्रतिशत कम था.  IT बेदम, ऑटो स्टॉक्स बम बम, जीएसटी के तोहफे के दम पर गदर मचा रहे हैं ये शेयर पर सेंसेक्स पर दवाब

 

रिपोर्ट में कहा गया है,  "हमें लगता है कि अमेरिकी टैरिफ में बढ़ोतरी और धीमी वैश्विक वृद्धि के कारण आने वाले महीनों में निर्यात में काफी कमी आएगी.   जबकि अन्य अर्थव्यवस्थाओं पर अमेरिका के उम्मीद से अधिक टैरिफ से चीन की अमेरिका में स्थिति मजबूत होती है. चीन में घरेलू मांग की अच्छी शुरुआत के बाद उपभोग और निवेश दोनों में गिरावट आई है. घरों की बिक्री में लगातार गिरावट से हाउसिंग निवेश और लोगों का भरोसा कम हुआ है, जिससे खपत भी प्रभावित हुई है. रिपोर्ट में कहा गया है, "हमें उम्मीद है कि कमजोर निर्यात के कारण घरेलू मांग में गिरावट और सीमित मैक्रो प्रोत्साहन के कारण 2025 और 2026 की दूसरी छमाही में चीन की अर्थव्यवस्था सालाना आधार पर लगभग 4 प्रतिशत की दर से धीमी रहेगी. आईएएनएस 

Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

GDP

