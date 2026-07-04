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पहले भारत को बताया था डेड इकोनॉमी, अब ल‍िया यू-टर्न; बोले-7 से 8% की रफ्तार से अच्‍छा कर रहा भारत

Indian Economy Growth Rate: अमेर‍िका और भारत के बीच जब एक साल पहले टैर‍िफ को लेकर टशन चल रही थी तो ट्रंप ने उस समय भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था को 'डेड इकोनॉमी' कहा था. लेक‍िन अब वहीं ट्रंप भारत की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 04, 2026, 02:54 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 02:54 PM IST
पहले भारत को बताया था डेड इकोनॉमी, अब ल‍िया यू-टर्न; बोले-7 से 8% की रफ्तार से अच्‍छा कर रहा भारत
Image Credit: file picSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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