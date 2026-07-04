डोनल्ड ट्रंप का हाल‍िया बयान जुलाई 2025 में उनकी तरफ से की गई आलोचना के बाद काफी चौंकाने वाला है. पिछले साल रूस के साथ भारत के ट्रेड र‍िलेशन को लेकर अमेरिका नाराज था, उस समय ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर भारी नाराजगी जताई थी. उन्‍होंने नाराजगी जाह‍िर करते हुए ल‍िखा था, भारत और रूस क्या कर रहे हैं, इससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता. वे चाहें तो अपनी 'डेड इकोनॉमी' को एक साथ गर्त में ले जा सकते हैं. उस समय ट्रंप ने भारतीय आयात पर 25 प्रतिशत का टैरिफ लगाया था. भारत की तरफ से अमेरिकी आपत्‍त‍ि के बावजूद रूसी तेल और ड‍िफेंस उपकरण की खरीद जारी रखने के कारण दोनों देशों के बीच ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हो पाया था.