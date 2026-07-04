Donald Trump on Indian Economy: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के सुर देश की इकोनॉमी को लेकर पूरी तरह बदल चुके हैं. अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस समारोह के सेलिब्रेशन से पहले एक बिजनेस चैनल को दिये इंटरव्यू में ट्रंप ने इंडियन इकोनॉमी की खुलकर तारीफ की. इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि भारत इस समय बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है. ट्रंप का यह बयान इसलिए चौंकाने वाला है क्योंकि करीब एक साल पहले उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को 'डेड इकोनॉमी' बताया था. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इंटरव्यू के दौरान भारत की तेज इकोनॉमिक ग्रोथ का हवाला दिया और ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर देश की बढ़ती ताकत को माना.
डोनल्ड ट्रंप का हालिया बयान जुलाई 2025 में उनकी तरफ से की गई आलोचना के बाद काफी चौंकाने वाला है. पिछले साल रूस के साथ भारत के ट्रेड रिलेशन को लेकर अमेरिका नाराज था, उस समय ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर भारी नाराजगी जताई थी. उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए लिखा था, भारत और रूस क्या कर रहे हैं, इससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता. वे चाहें तो अपनी 'डेड इकोनॉमी' को एक साथ गर्त में ले जा सकते हैं. उस समय ट्रंप ने भारतीय आयात पर 25 प्रतिशत का टैरिफ लगाया था. भारत की तरफ से अमेरिकी आपत्ति के बावजूद रूसी तेल और डिफेंस उपकरण की खरीद जारी रखने के कारण दोनों देशों के बीच ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हो पाया था.
हालांकि, 'डेड इकोनॉमी' वाले बयान के कुछ ही दिन बाद 6 अगस्त 2025 को ट्रंप ने एक और आदेश पर साइन किये थे. इस आदेश के जरिये रूस से क्रूड ऑयल की लगातार खरीद करने के लिए भारत पर 25 प्रतिशत का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया गया था. पहले से घोषित टैरिफ को मिलाकर भारतीय सामान पर कुल अमेरिकी टैरिफ बढ़कर 50 प्रतिशत के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया था. यह ऑफिशियल तौर पर 27 अगस्त 2025 से लागू हुआ था. लेकिन अब एक साल के अंदर देश की मजबूत इकोनॉमिक रफ्तार ने अमेरिका को अपने शब्द बदलने पर मजबूर कर दिया है.
ट्रंप के सुर में आई नरमी की बड़ी वजह नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच व्यापारिक समझौते को लेकर चल रही बातचीत है. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में संकेत दिया था कि इस प्रस्तावित डील का ढांचा तैयार कर लिया गया है. दोनों देश 24 जुलाई को अमेरिकी अस्थायी टैरिफ सिस्टम की समयसीमा पूरी होने से पहले एक अंतरिम ट्रेड एग्रीमेंट पर मुहर लगाने के लिए दिन-रात काम कर रहे हैं. इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने भारत की 7 से 8 प्रतिशत की ग्रोथ रेट की सराहना की. उन्होंने तर्क दिया कि मजबूत आर्थिक विकास दर का मतलब यह नहीं होना चाहिए कि केंद्रीय बैंक ब्याज दर बढ़ाना शुरू कर दें.
ट्रंप ने कहा कि जब भारत जैसी इकोनॉमी इतनी ऊंची रफ्तार से बढ़ सकती हैं तो अमेरिका को भी अपनी जीडीपी को 4 प्रतिशत पर रोकने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि इसे 12 से 13 प्रतिशत तक जाना चाहिए. उन्होंने दावा किया कि मौजूदा समय में अमेरिका अपने गोल्डन एज से गुजर रहा है, जहां रिकॉर्ड संख्या में फैक्ट्रियां बन रही हैं और रोजगार भी चरम पर है.