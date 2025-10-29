Trump Trade Deal: प‍िछले द‍िनों भारत से क‍िये जाने वाले न‍िर्यात पर टैर‍िफ लगाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को बड़ा बयान द‍िया. अमेर‍िकी राष्‍ट्रपत‍ि ने भारत के साथ ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बयान दिया है. उन्होंने कहा जल्द ही भारत-अमेरिका के बीच नई ट्रेड डील होगी. इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की और उन्हें 'सबसे अच्छे दिखने वाला शख्‍स' बताया. ट्रंप का यह बयान साउथ कोर‍िया के Gyeongju में APEC CEO Luncheon को संबोधित करते हुए आया. इस बयान के मायने भारत-अमेरिका के र‍िलेशन की मजबूती का संकेत हैं.

दोनों देशों के बीच डील अंत‍िम रूप ले रही

ट्रंप ने कहा, 'मैं भारत के साथ ट्रेड एग्रीमेंट करूंगा.' इस मामले से जुड़े लोगों के अनुसार डील की रूपरेखा अंतिम रूप ले रही है. इसमें इंड‍ियन एक्‍सपोर्ट पर अमेरिकी टैर‍िफ कम करने पर फोकस है. मौजूदा समय में यह टैर‍िफ 50% तक है, जो घटाकर 15% पर आ सकता है. अगर यह डील हो जाती है तो दोनों देशों के बीच ट्रेड र‍िलेशन फ‍िर से बेहतर हो जाएंगे. ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान भारतीय प्रोडक्‍ट पर भारी शुल्‍क लगाया गया था.

ट्रंप ने दावा-भारत ने यूक्रेन जंग के लिए फंडिंग की

ट्रंप ने दावा किया था कि भारत ने यूक्रेन जंग के लिए फंडिंग की थी, जिसके बाद 20% पेनाल्‍टी टैर‍िफ लगा था. अब नए एग्रीमेंट से इस तरह के तनाव दूर हो सकते हैं. ट्रंप ने सरकार के रिकॉर्ड के बारे में बताते हुए कहा क‍ि हमने कई जंग को रोका, देश को मजबूत बनाया और दुनियाभर में ट्रेड एग्रीमेंट क‍िये. ट्रंप ने इस दौरान पीएम मोदी के प्रत‍ि भी गहरा सम्‍मान जताया. उन्होंने कहा मैं प्रधानमंत्री मोदी के प्रति सम्मान और प्रेम प्रदर्श‍ित करता हूं. वह सबसे अच्छे दिखने वाले व्यक्ति हैं.

भारत की बढ़ रही ग्‍लोबल ताकत की सराहना की

ट्रंप ने मोदी को 'बहुत कठोर' नेता बताया. उन्होंने भारत की लगातार बढ़ रही ग्‍लोबल ताकत की भी सराहना की. ट्रंप के अनुसार मोदी का नेतृत्व भारत को मजबूत बना रहा है. ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच के तनाव को कम करने में भी अपनी भूमिका का जिक्र किया. उन्होंने कहा 'मैंने मोदी से कहा था क‍ि आप पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, इसलिए ट्रेड डील नहीं हो सकती. फिर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को फोन किया.'

'चेतावनी के बाद 48 घंटे में खत्म हो गई जंग'

ट्रंप ने दावा क‍िया क‍ि उनकी '250% टैर‍िफ लगाने' की चेतावनी से दोनों देशों के बीच जंग 48 घंटे में खत्म हो गई. उन्होंने कहा क‍ि सात विमान गिराए गए थे, मेरे मीड‍िएशन से लाखों जिंदगियां को बचाया गया. ट्रंप ने मई से लेकर कई बार इस बार का ज‍िक्र क‍िया है क‍ि वाशिंगटन के मीड‍िएशन से 'युद्धविराम' हुआ. लेकिन भारत ने हमेशा अमेरिकी के शाम‍िल होने से इनकार किया है. भारतीय अधिकारियों का दावा है क‍ि युद्ध विराम पाकिस्तान के डीजीएमओ के अनुरोध पर हुआ.