Fed Chair Jerome Powell: डोनाल्‍ड ट्रंप और फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल के बीच प‍िछले काफी समय से सबकुछ ठीकठाक नहीं चल रहा. अमेर‍िकी राष्‍ट्रपत‍ि ट्रंप ने कहा कि वह फेड चीफ जेरोम पॉवेल की जगह नए चेयरमैन का ऐलान शुक्रवार सुबह करेंगे. रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप ने कैनेडी सेंटर में कहा, 'मैं कल सुबह फेड चेयर की घोषणा करूंगा.' ट्रंप की तरफ से यह बयान फेडरल रिजर्व की तरफ से ब्याज दर को पुराने लेवल पर ही बनाए रखने के बाद आया है. लगातार तीन कटौतियों के बाद ब्‍याज दर पर रोक लगा दी गई है.

जेरोम पॉवेल के संभाव‍ित उत्तराधिकारियों में फेड बोर्ड मेंबर क्रिस्टोफर वॉलर हैं. वह हालि‍या फैसले पर असहमति जताने वाले दो अधिकारियों में से एक थे. यह फैसला अमेरिकी इकोनॉमी और ग्‍लोबल मार्केट पर असर डाल सकता है.

पॉवेल की जगह मुख्‍य दावेदार कौन?

ट्रंप प्रशासन अमेरिकी सेंट्रल बैंक के चीफ के रूप में पॉवेल की जगह लेने के लिए कई नामों पर विचार कर रहा है. मीड‍िया र‍िपोर्ट के अनुसार जि‍न नामें को लेकर व‍िचार चल रहा है उनमें व्हाइट हाउस के नेशनल इकोनॉमिक डायरेक्टर केविन हैसेट, फेडरल रिजर्व के पूर्व गवर्नर केविन वॉर्श, मौजूदा फेड गवर्नर क्रिस्टोफर वॉलर और ब्लैकरॉक एग्जीक्यूटिव रिक रीडर शाम‍िल हैं. ट्रंप की तरफ से चुने जाने वाले क‍िसी भी नाम को सीनेट से मंजूरी द‍िलानी होगी.

चारों में सबसे बड़ा दावेदार कौन?

दिसंबर महीने में वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में बताया गया क‍ि पूर्व फेड गवर्नर केविन वॉर्श या नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल डायरेक्टर केविन हैसेट मेल ऑप्‍शन हैं. उस दौरान ट्रंप ने वॉर्श को लेकर कहा था 'मुझे लगता है कि वह फेड चीफ के नाम को लेकर सबसे आगे चल रहे हैं. उनका मानना है क‍ि ब्याज दर को कम क‍िया जाना चाह‍िए. पहले हैसेट को प्रमुख दावेदार माना जा रहा था, क्योंकि वे ट्रंप के साथ लंबे समय से जुड़े हैं, लेकिन राष्ट्रपति की हाल‍िया टिप्पणियों ने वॉर्श को मजबूत स्थिति में ला दिया है. रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप ने 10 दिसंबर को वॉर्श से करीब 45 मिनट की मुलाकात की, जहां दर कटौती पर चर्चा हुई.

ट्रंप के पुराने साथी और इकोनॉम‍िस्‍ट

पीएचडी होल्डर इकोनॉम‍िस्‍ट केविन हैसेट भी मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं. उन्होंने 2017 से 2019 तक ट्रंप के सीनियर इकोनॉमिक एडवाइजर के रूप में काम किया है और 2020 में महामारी के दौरान संक्षिप्त रूप से लौटे. जनवरी में उन्‍हें नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल का हेड बनाया गया. उन्‍हें व्हाइट हाउस की पसंदीदा ब्याज दर कटौती पॉल‍िसी को आगे बढ़ाने वाले के रूप में देखा जाता है.

पूर्व फेड गवर्नर केविन वॉर्श

केविन वॉर्श ने 2006 से 2011 तक फेडरल रिजर्व गवर्नर के रूप में काम किया है. ऑफिस में वह ट्रेड‍िशनल रूप से हॉकिश (सख्त मौद्रिक पॉल‍िसी वाले) माने जाते थे. लेकिन हाल में ब्याज दर कटौतियों के सपोर्टर बन गए हैं. वह इकोनॉम‍िक डेटा पर ज्यादा निर्भरता और बैलेंस शीट के एक्‍सटेंशन की आलोचना करते हैं. ट्रंप की हाल‍िया मुलाकातों से उनकी दावेदारी मजबूत हुई है.

मौजूदा फेड गवर्नर क्रिस्टोफर वॉलर

ट्रंप की तरफ से 2020 में नाम‍िनेट‍िड क्रिस्टोफर वॉलर ने जोर दिया है कि फेड के पास ब्‍याज दर में कटौती की गुंजाइश है. उनकी सोच ट्रंप की सोच से मेल खाती है. हालांकि, रिपोर्ट्स के अनुसार राष्ट्रपति से कम पर्सनल र‍िलेशन के कारण वह शॉर्टलिस्ट में नीचे हैं. हाल‍िया दर के फैसले में उनकी असहमति ने उन्‍हें एक बार फ‍िर से सुर्खियों में ला द‍िया.