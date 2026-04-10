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Hindi Newsबिजनेसयुद्ध के बीच कोर्ट-कचहरी में फंसे ट्रंप, अब 10% ग्लोबल टैरिफ के मामले में लगेगा झटका!

युद्ध के बीच कोर्ट-कचहरी में फंसे ट्रंप, अब 10% ग्लोबल टैरिफ के मामले में लगेगा झटका!

US Tariff:  ट्रंप के 10 फीसदी टैरिफ की वैधता पर भी सवाल उठे हैं और अब कोर्ट में मामला पहुंच गया है. अमेरिकी ट्रेड कोर्ट ने कहा है कि वो ट्रंप की ओर से लगाए गए 10 फीसदी ग्लोबल टैरिफ की वैधता की सुनवाई करेगा.  

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Apr 10, 2026, 08:49 PM IST
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युद्ध के बीच कोर्ट-कचहरी में फंसे ट्रंप, अब 10% ग्लोबल टैरिफ के मामले में लगेगा झटका!

Donald Trump Traiff: ईरान युद्ध के बीच अमेरिकी राष्टपति डोनाल्ड ट्रंप को एक और बड़ा झटका लग सकता है. टैरिफ के मुद्दे पर कोर्ट ने एक बार फिर से ट्रंप के फैसले को कठघरे में खड़ा कर दिया है.  रेसिप्रोकल टैरिफ (Reciprocal Tariff)  के बाद अब ट्रंप के 10 फीसदी टैरिफ की वैधता पर भी सवाल उठे हैं और अब कोर्ट में मामला पहुंच गया है. अमेरिकी ट्रेड कोर्ट ने कहा है कि वो ट्रंप की ओर से लगाए गए 10 फीसदी ग्लोबल टैरिफ की वैधता की सुनवाई करेगा.  

ट्रंप को लग सकता है एक और झटका  

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ को गैरकानूनी बताते हुए रद्द कर दिया था, जिसके बाद ट्रंप प्रशासन ने 10 फीसदी का ग्लोबल टैरिफ सभी देशों, पर लगा दिया. ट्रंप के इस फैसले के खिलाफ कई राज्यों और छोटे कारोबारियों ने मोर्चा खोल दिया. उन्होंने दलील दी कि अमेरिकी सरकार का यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसलों की अनदेखी करता है.  

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खत्म होगा ट्रंप के टैरिफ का खेल  

अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि ये टैरिफ ट्रेड एक्ट 1974 की धारा 122 के तहत लागू किया गया है, जो राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि गंभीर भुगतान संतुलन घाटे की स्थिति में वो 150 दिनों के लिए 15 फीसदी तक का टैरिफ लगा सकते हैं . वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि ट्रंप ये सब शॉर्ट टर्म गेन के लिए कर रहे हैं.  बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से मिले झटके के बाद 20 फरवरी को ट्रंप ने नए कानूनों का सहारा लेकर दुनियाभर के देशों पर 10 फीसदी का टैरिफ लगा दिया था. अगर ट्रंप को इस 1- फीसदी ग्लोबल टैरिफ मामले में भी झटका लगता है , तो उनकी मनमानी पर हमेशा के लिए फुल स्टॉप लग जाएगा. टैरिफ के मुद्दे पर यह उनकी बड़ी हार होगी. जिस टैरिफ का हंटर दिखाकर वो दुनियाभर के देशों के साथ मनमानी शर्तों पर डील साइन कर रहे थे, अब वो खत्म हो जाएगा.  

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Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

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